Nato confirmă intenția de a construi un mare siloz militar în Polonia

Alianța Nord Atlantică a confirmat planurile sale de a înființa un depozit militar American în Polonia, în care se se afle armele necesare unei întregi brigăzi militare – adică blindate, muniție și armament, informeaza agenția France Presse citind un official al Alianței. Cotidianul Wall Street Journal il citase pe secretarul-general NATO, Jens Stoltenberg, cu declarația că întreaga construcție va dura doi ani, va fi amplasata in localitatea Powidz, la 200 de km de Varșovia și că va costa 260 de milioane de dolari. Potrivit lui Stoltenberg, constructia acestui siloz militar va ajuta la consolidarea prezenței americane în Polonia. După anexarea ilegală a peninsulei Crimea la Rusia in 2014, Alianța Nord Atlantică și-a întărit prezența Europa Centrală și de Răsărit încercînd să domolească îngrijorările țărilor din regiune privind politica agresivă a Rusiei. NATO are alte 250 de proiecte de infrastructură în Europa, a mai spus Stoltenberg, citat de Wall Street Journal.