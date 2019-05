– „Nu-i societatea dezbinată, ei o dezbină de sus.”

Tot mai multe voci spun că, făcând un tur al Republicii Moldova, se pot identifica două țări – de o parte, Chișinăul cu o viață dinamică și ceva dezvoltare și de cealaltă parte, o țară rurală, săracă și izolată. Mai departe de capitală, populația se reduce, calitatea infrastructurii este profund deficientă. Care sunt motivele ce generează lipsa unei prosperități? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

Nu doresc alegeri anticipate. Vlad Plahotniuc a început să facă lucruri bune. Maia Sandu trebuie să conducă Guvernul. Igor Dodon să nu mai fie suspendat pe 5 minute. Deputații Blocului ACUM să facă majoritate cu PSRM, iar dacă socialiștii nu vor, ACUM să facă coaliție cu democrații. Prețurile mari și plecarea copiilor în străinătate le omoară speranța. Moldova să aibă relații bune și cu Vestul, și cu Estul. Sunt constatările și doleanțele oamenilor cu care am discutat la întâmplare la Ocnița, localitate de la hotarul moldo-ucrainean.

– „Trebuie ca poporul să trăiască bine și să nu se ducă din țară, să nu se destrame familii, să rămână copiii pe drumuri, trebuie să aibă de lucru fiecare aici, la noi, să-i ajungă...”

Europa Liberă: Și aici, la Ocnița, nu sunt suficiente locuri de muncă?

– „Nu! La Ocnița nu-s, nu se deschide nimic, locuri nu-s și dacă sunt, salariile-s mici, nu ajung și tot tineretul pleacă, se destramă și sate și raionul, pleacă toți și înapoi nu se mai întorc. Se vând case, și se vând foarte ieftin, dar n-are cine să le cumpere. Bătrânii mor și rămân satele pustii, dacă se mai duc și tinerii... rămân tineri numai care, iaca, nu vor să lucreze și se trăiește greu, salariile se măresc, dar prețurile de două ori se măresc mai mult și de atâta îi greu. Lucrăm și din salariu, de exemplu, eu să întrețin copiii, să mai dau și la copii nu am de unde că mie nu-mi ajunge să mă îmbrac, să mănânc... Și dacă nu mai ținem primprejurul casei câte ceva, apoi e foarte greu.”

Europa Liberă: Câți bani i-ar trebui unei familii ca să spună că are un trai decent și nu e nevoie să ia calea pribegiei cineva din membrii familiei?

– „Iată, de exemplu, cu prețurile noastre care sunt acum, până la 15 mii trebuie să ai ca să-ți ajungă, așa, să trăiești, dar prețurile în toată ziua se măresc și-i greu.”

Europa Liberă: Majorarea prețurilor ar fi unica problemă?

– „Ei, nu-i chiar unica. Poate să fie acolo, la conducere, niște oameni mai competenți, să se mai gândească la popor, poate și ar fi schimbare.”

Europa Liberă: Dar acum, la 24 februarie, au venit la Dvs. și v-au cerut votul, le-ați încredințat mandatul. Și așa de repede v-ați dezamăgit că i-ați trimis acolo?

– „Da’ ia uitați-vă cât timp și ei nu pot acolo să se înțeleagă. Nu trebuie alegeri anticipate, se poate de soluționat acolo pe loc, împreună toți, nu unul nu vrea așa, altul nu vrea așa.”

Europa Liberă: Dar cine cu cine să se unească?

– „Dl Dodon împreună cu Plahotniuc, dar nu pot să spun precis cum și ce.”

Europa Liberă: În cazul acesta, ar trebui să decidă încotro, Moldova?

– „Eu aș fi de acord să trăim bine cu toți - și cu Estul, și cu Vestul ar fi bine să ne înțelegem cu toți. Mult popor de la noi, moldoveni îs în Rusia, mulți îs în Europa și fiecare vrea să se împace. Dacă văd că nu e bine, politica nu e înțeleaptă, atunci suferă tot oamenii moldoveni.”

– „De ce lumea-i necăjită? Fiindcă pensie nu primesc, aiști mai tineri n-au de lucru. Iaca sunt care lasă copilașii și se duc după hotare, copiii rămân și, iaca, se uită buneii după dânșii. Vă spun: e o criză...”

Europa Liberă: În ce condiții s-ar întoarce cei plecați?

– „N-au să se întoarcă înapoi. Ei primesc câte 1.000 de euro și au să vină la 2.000-3.000 de lei? Ei îs prăpădiți aici să vină.”

Europa Liberă: Dar aici, la Ocnița, locuri de muncă pot fi create?

– „Nu mai sunt, nu mai sunt...”

Europa Liberă: Dar ar putea fi create?

– „Create ar putea fi. La noi a fost fabrica de zahăr, fabrică de conserve aici, dar totul s-a închis, totul s-a vândut.”

– „Konservnîi zavod (fabrică de conserve) a fost și la Otaci, masloekstraționnîi zavod (fabrică de extragere a uleiurilor) la Otaci a fost, șveinîi (fabrică de confecții) mare a fost. Și ce dacă...”

– „Totul s-a vândut. Comuniștii de cândva au vândut. Cine a vândut? Voronin a vândut, băiatul lui Voronin totul a vândut. Voronin are 600 de hectare de pădure. De unde? Mama lui i-a dat ori s-a născut cu acele 600 ha? De ce nu vine la pod la perekupkă (vânzare/cumpărare), cum noi ducem câte o căldare de zarzăre sau de cireșe? De unde a luat el atâta, mamă-sa i-a dat avere? A furat toată țara, toți au furat.”

Europa Liberă: Unii spun că Moldova e un stat mic și s-ar putea face ordine repede.

– „S-ar putea face că pământurile-s bune la noi în Moldova. Trebuie așa: toți aiștia de dat jos de la putere și să pună altul, poate nu știe a fura...”

– „Toți! Și de schimbat alții din nou!”

– „Pe unul tânăr de aiștia să pună, tineretul să vină să guverneze și poate ne-ar da ceva și pensii...”

Europa Liberă: Ia ziceți, cum se trăiește azi în Moldova?

– „Nu e chiar bine.”

Europa Liberă: Dar de ce nu e bine?

– „Așa-i conducerea de sus.”

Europa Liberă: Aleasă de cetățeni.

– „N-aș spune că-i aleasă. Dacă ar fi ales poporul, avea să fie bine, dar așa ei au făcut lor ce le convine, conducerea.”

Europa Liberă: Ce înseamnă „au făcut ce le convine”?

– „Au falsificat totul.

Europa Liberă: Dacă se ajunge la anticipate, ar fi o soluție?

– „N-are să fie nicio soluție! Anticipate, asta-i foarte rău. Tot așa o să fie! Lor le convine, dar poporul suferă.”

Europa Liberă: Situația e asta care este.

– „Pe dânșii nu-i interesează defel poporul, ale lor orgolii să-și facă.”

Europa Liberă: Dar care sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova astăzi?

– „Sărăcia-i pe primul plan și al doilea este prost condusă țara. Deci nu sunt țări sărace, sunt țări prost conduse, printre care este și Moldova. Moldova are oameni truditori, bogați sufletește, totul.”

Europa Liberă: Dacă moldovenii îs muncitori, de ce trăiesc în sărăcie?

– „Că așa-i conducerea, vă spun. Îi cea mai mare corupție. Trebuie să trăiască poporul aici, pe loc, nu trebuie de mers în alte țări.”

Europa Liberă: Dar Moldova fără banii ceia pe care i-au trimis cetățenii de peste hotare ar fi supraviețuit?

– „Remitențele astea sunt convenabile numai la Parlament.”

Europa Liberă: Mulți zic: de ce vedem doar partea goală a paharului, de ce nu vedem și lucrurile bune, lucrurile frumoase care se fac?

– „Lucrurile bune și frumoase se fac numai de popor. Ele nu se văd, fiindcă noi suntem înăbușiți. La noi ca în fabula „Racul, lebăda și știuca”, după asta fabulă la noi se conduce.”

Europa Liberă: Toată nemulțumirea cetățenilor pornește după ce îi dau votul politicianului. De ce e ruptura asta între clasa politică și cei de jos?

– „...Fiindcă acolo, sus, toți vor fotolii. Vorbesc toți tare frumos și când te uiți dintr-o parte și un partid și altul parcă are dreptate, dar ca atare...”

Europa Liberă: Dar când le dați votul, Dvs. pentru vorbă frumoasă aruncați buletinul?

– „Nu, noi avem nădejde că o să fie totul bine.”

Europa Liberă: Și după asta vă treziți că sunteți dezamăgiți?

– „Suntem dezamăgiți că toți îs tâlhari și toți îs pentru buzunarul lor. Ce salarii și pensii au ei și ce salarii și pensii au cetățenii de rând? Tineretul nu vrea să lucreze. Termină universitățile, toți pleacă după hotare, dar de lucrat nu vin nici învățători, nici medici, nu se angajează nimeni, fiindcă salariul e mic.”

Europa Liberă: Dar cine-i vrea bine Republicii Moldova și cum se ajunge la bunăstare, la înțelegere?

– „Cred că și de sus trebuie să fie o lege oarecare și educație și să nu fie hoție.”

Europa Liberă: După trei luni de zile de la data alegerilor, atâta neîncredere în cei din vârful puterii? Ce-i de făcut?

– „Ei se joacă, ei se joacă... Ei nu fac nimic pentru popor.”

– „Noi știm, dar noi nu vrem ca iar să fie alegeri, iar bani cheltuiți și-i vorba că nici salarii, nici pensii. De unde au să fie banii aceștia ca să ne plătească?”

– „Dacă alegeri anticipate, numai pe contul lor, pe ale lor salarii, dintr-al lor cont, nu din buget.”

Europa Liberă: Peste cinci, peste zece ani, ce viitor ați vrea să aibă și localitatea dvs., Ocnița, și Republica Moldova?

– „Viitorul nostru-i numai în Uniunea Europeană. În Europa împreună cu copilașii și nepoțeii noștri să ne bucurăm toți împreună, să avem standarde, să intrăm în noul acord de Asociere, dar așa Acordul de Asociere nu o să-l onorăm că nu se respectă legile la noi de sus, începând de la Guvern, Parlament...”

Europa Liberă: Societatea e divizată, această dezbinare arată că unii își văd viitorul mai aproape de Rusia, alții - de Uniunea Europeană.

– „Nu-i societatea dezbinată, ei o dezbină de sus.”

Europa Liberă: Cine?

– „De la prezident, Parlament și Guvern. Noi, societatea, trăim bine cu toți, împreună, dar ei fac așa ca să se creadă că societatea. Cursul european nu trebuie schimbat, ceea ce vor acolo ca să... geopolitica nu e pentru Moldova.”

Europa Liberă: Pe ce cale merge Moldova azi?

– „Șchiopătează.”

Europa Liberă: Cine poartă vina?

– „Parlamentul.”

Europa Liberă: Ales de dvs. Cei 101 deputați i-ați ales acum, la 24 februarie.

– „Da, i-am ales, d-apoi ei între dânșii nu se pot înțelege. Iaca unde-i...”

– „Îi lebedi, șciuka i rak (lebăda, știuca și racul), fiecare trage pentru dânsul.”

Europa Liberă: Cine cu cine să facă majoritatea parlamentară?

– „Socialiștii cu democrații. Ar fi cel mai bine. Să fie bine pentru lume, ca lumea să nu se ducă după graniță, să vină acasă, să muncească aici, să aibă salarii decente. Ar trebui să fie salariile mai mari, pensiile, că pensia tare-i mică, uslujile (serviciile comunale) îs mari tare și nu ne ajunge să le plătim.”

Europa Liberă: Dar ce salariu i-ar trebui unui cetățean ca să fie mulțumit și să nu se gândească că străinătatea e salvarea?

– „Nu mai puțin de zece mii.”

Europa Liberă: Aici, la Ocnița, s-ar putea crea locuri de muncă? Unde?

– „Au fost zavoade (fabrici) – hlebzavod, pivzavod, konservnîi zavod (fabrica de pâine, fabrica de bere, fabrica de conserve) – totul s-a închis, totul s-a furat, totul s-a distrus.”

Europa Liberă: De ce? Cine a închis? Cine a furat? De ce s-a distrus?

– „Nu știm, nu știm, nu știm...”

Europa Liberă: Păi nu tot cetățenii?

– „Ei, fără „lohmataia ruka” (protectori printre oamenii influenți), cum zice rusul, fără cei de sus, apoi nu s-au vârât acei de jos. Tot până n-a fost comandă de undeva, aceștia nu s-au vârât să distrugă.”

Europa Liberă: Și viitorul Moldovei în zece ani cum îl vedeți? Vă văd aici împreună cu nepoțica, bănuiesc...

– „Da, cu nepoțica. Da, îi din Rusia nepoțica, că băieții îs în Rusia, au cetățenie rusească, fiindcă aici nu-i perspectivă de lucru.”

Europa Liberă: Dar în zece ani se poate schimba ceva?

– „Dacă se vor înțelege socialiștii cu democrații, apoi o să fie foarte bine.”

Europa Liberă: La anticipate nu vreți să se ajungă?

– „Nu, nu, nu! Că-i rastratî (cheltuială) mare pentru Moldova. Mai bine să se înțeleagă, să se împrietenească, să meargă pe o cale – hai, mergem înspre Europa?, mergem înspre Europa; trăim bine și cu vecinii, și cu Ucraina, și cu România, și cu Rusia, să trăim bine cu toți. Iaca, la mine copiii îs în Rusia, fata-i în Anglia...”

Europa Liberă: Așa cum e în familie – un copil e în Est, altul e în Vest –, exact asta e atmosfera și din întreaga societate.

– „Da, da, da... Eu de asta și zic că socialiștii îs din partea Rusiei, democrații îs cu Europa și ar fi tare bine să se înțeleagă și să trăim bine și cu aceia, și cu aceia...”

– „La noi nu se uită nimeni, la noi toți cu spatele, lor numai când le trebuie atunci vin ca să-i votăm, ca să prelungească sărăcia mai departe.”

Europa Liberă: Și ce sfaturi aveți pentru politicieni?

– „Sfaturi? Să aibă grijă de țărani. Vin aici băbuțe, chiar sunt și tineri, săracii, care umblă și n-au de-o pâine, n-au ce mânca. Ei îs în culmea sărăciei, noi ținem animale acasă. Bogdaproste de asta ce ne-a dat, că dăm laptele acesta. Îl dăm cu copeici, cu trei lei litrul, asta-i o mizerie, înțelegeți? Dar noi animalele acelea le ținem, cumpărăm nutrețul, noi ieșim cap la cap...”

Europa Liberă: Moldova poate să ajungă o țară prosperă, cu oameni mulțumiți?

– „Nu, niciodată!”

– „Să nu aleagă amu iar pe alții...”

– „Nicio alegere, nimic! Sărăcia-i în floare!”

Europa Liberă: Deci, nu vreți anticipate?

– „Nu, nicidecum! Las’ să se înțeleagă care au fost până amu, că Plahotniuc îi tare bun om și să facă cumva să se întorloace aceste două partide. Eu înțeleg că aista de la Orhei n-are mandatele celea, dar...”

Europa Liberă: Și în cazul acesta, cu cine să se mai unească?

– „Dodon cred că n-are să se unească, că el o să fie pentru Rusia. Dodon... Noi am avut încredere într-însul și am dat votul pentru dânsul, Ocnița, toți care-s la nord, toți au fost pentru Dodon, dar amu s-o dezamăgit. Plahotniuc, el... el vrea cu cine-o fi, numai să fie pentru țăran bine. Iaca, uitați-vă la noi, la Glinjeni, a făcut drumuri, pe toată ulița a pus piatră cum a pus, dar lumea nu merge în caloși și în ciubote. Și eu așa mă gândesc că asta tot propunerea lui Plahotniuc a fost.”

Europa Liberă: Și credeți în viitorul Moldovei?

– „Cred! În viitor nu, pot 40% să cred, dar mai mult, dar Moldova mătincă nu există, că ei toți trag dintr-însa. Și România într-o parte cu Europa, și Rusia în altă parte. Să nu rupă cineva din Moldova, înțelegeți? Îi strașnic, îi strașnic, vă spun, dar mie îmi pare rău de băbuțele astea care vin, săracele: „Am ieșit la piață și vindem, strângem ciuperci din pădure și le vindem cu 5-10 lei, să facem de-o pâinică, să le ducem la copii, la nepoți acasă, să avem cu ce îi bucura.”

Europa Liberă: Și azi câți bani ați câștigat la piață?

– „Azi, 40-50 (de lei), dar mă duc cu rutiera și-i 14 lei drumul și rămân cu oleacă acolo, pentru o pâinică-două.”

Europa Liberă: Cât ați câștigat azi la piață?

– „Iaca, toată munca șede, nu merge. Ce? Nici lumea n-are bani, de unde să ia bani?”

Europa Liberă: Cine-i vinovat de toată situația asta precară?

– „Da’ cine-i vinovat? Acei care-s la guvernare. Ori alege-i, ori nu-i alege, că ei între dânșii se aleg.”

– „Plahotniuc cu banda lui prijimește (strânge la perete) lumea...”

– „Da! Miezul de nucă era înainte o sută și ceva de lei. Da’ anul ista cu cât l-o strâns de la noi? Cu 40, pe degeaba. Și cine are dreptul să-l ducă după hotare? Tot și-au făcut a lor acolo și tot duc după hotare. Grâul cu cât îl iau de la mine? Motorina și benzina au scumpit-o, dar la toamnă grâul o să fie cu un leu sau cu doi lei. Da’ pâinea câtă-i? Îi necaz cu N mare, nu așa.”

– „Tata, mama leapădă și se duc în țări străine ca să învețe copilul acela, să aibă pe ce se îmbrăca și trăi și mânca, dar din pricina asta se despărțesc părinții și străduiesc copiii la noi. Nu-i de lucru și tare-i greu de trăit.”

Europa Liberă: Ar putea fi create aceste locuri de muncă pentru ca cetățenii să nu aleagă străinătatea, dar să rămână acasă?

– „Să facă înapoi așa zavoade (uzine) cum au fost, chiar de astea, șveinîie fabriki (fabrici de confecții), că înainte au fost și a lucrat lumea, da’ amu nimic nu-i. Unde să lucrezi?”

Europa Liberă: Dvs. o dată la patru ani mergeți și alegeți politicienii ca să vă îmbunătățească condițiile de viață...

– „Alegem, dar ce asta depinde de noi? Acolo în Parlamentul acela fac ce vor ei. Noi dacă alegem să fie bine, d-apu acolo se face bine? Fură milioane, fură milioane, da’ omul ista care vrea să facă oleacă de bani, apoi îi strâns din toate părțile. Nu-i chip să faci nimic, da’ ei se îmbogățesc, milionari se fac. Da’ omul ista, țăranul nu poate face nimic. Ce, hai și ne-om porni cu furcile?...”

Europa Liberă: Dar după greu vine binele. Așa se zice că, atunci când treci zebra la semafor, după negru vine alb.

– „Of, tare greu se vine la bine, că dacă au distrus tot. Poprobui (încearcă de) fă amu înapoi tot, d-apoi la asta trebuie bani.”

Europa Liberă: Dar ca să vorbiți de bine, ce ar trebui să se întâmple?

– „Conducere înțeleaptă și să fie după norod, da’ nu după buzunarele lor.”

Europa Liberă: Cu problemele vă lasă sau totuși aveți speranță că lucrurile se vor schimba în mai bine?

– „Avem! D-apoi cum n-avem? Avem speranță, toți așteptăm binele, dar Dumnezeu știe când o să vină binele acela.”

– „Îi greu de trăit. Ce le trebuie alegeri anticipate? Mai bine-un zavod să deschidă, să lucreze lumea, dar ei vreu să fure bani și să fure, și să fure, să fure din buget. Iaca, solearka (motorina) o scumpit-o, benzina o scumpit-o. Și ce? Leacurile astea îs falsificate, toată mafia-i la putere.”

Europa Liberă: Dați niște soluții, rezolvare de probleme. Cum, cine să le rezolve?

– „Nu știu. Trebuie Parlamentul să le rezolve. Cine? Ce trebuie atâția parlamentari? Moldova asta îi mititică, ajung și 15. Zavoade nu-s, fabrici nu-s, rămân satele pustii. Ian uitați-vă pe la noi prin sat îs goale casele.”

Europa Liberă: În ce sat?

– „Berezovca. Ce viitor o să mai rămână? Nu-i nimica viitor, înainte în mahala erau câte 20-30 de copii, da’ amu număr 2-3 copii. Tot zic că cu 5% s-a mărit pensia. Ce să faci cu 5%? La 1.000 cât revine, 50 de lei? Să le dea la parlamentari tot așa pensii cum nouă ne dau la sate, să vadă cum vor trăi. Vor mai vrea acolo în Parlament?”

Europa Liberă: Cine vreți să fie în fruntea Guvernului?

– „Las’ să fie care mai dă, iaca, ajutor. Cine dă? Iaca, Șor o deschis magazine și-s mai ieftine, Plahotniuc mai dă acolo, ce mai face...”

– „Că ia banul nostru, ș-apoi bucură lumea la Paște cu 600 de lei, da? Banul nostru îl dă înapoi la lume. Ce să grăim noi degeaba, că amu lumea lucrează, dar parlamentarii fură?”

– „Greceanîi, ce a făcut ea înainte, c-a fost în Parlament când era cu comuniștii? Pe urmă a fugit ca rândunica dintr-o parte în alta – ba cu comuniștii, ba cu socialiștii...”

– „Neamuri de-ale lui Stalin aduceți și toți parlamentarii în Siberia de-amu pe dânșii...”

– „În Siberia toți!”

– „Să vină Lukașenko, el ar face poreadok (ordine) aici. Pentru ce ne trebuie nouă să muncim la pământ fără niciun tolk (folos) nimic?”

– „Pensiile-s mititele, lefile-s mititele, nimeni nu-și bate capul de noi, ei își bat capul acolo la Parlament și nu pot găsi o limbă comună, dar de țăran nu-și bate capul nimeni. Mai în scurt, rău de tot.”

Europa Liberă: Iată azi v-am surprins aici, la piața din Ocnița. Cât ați câștigat?

– „Ce-am câștigat? Vreo 200-300 de lei? Dar cât am muncit plină de glod? Am vândut niște răsad și mai în scurt îi vai de capul nostru.”

Europa Liberă: Dar ce-i de făcut?

– „De pus altă lume, care are cap de condus.”

Europa Liberă: Dar abia acum i-ați ales, la 24 februarie, au trecut trei luni abia.

– „I-am ales că ne-am gândit că poate-or fi schimbări, că promit, promisiunile-s mari, dar treabă nimic. Tolk nu-i nimic, tot îi mai rău și încă-i mai rău. Ei încă nu s-au așezat acolo la Parlament.”

– „Eu am încredere în Dodon și în Rusia! Și noi vom fi cu Rusia!”

Europa Liberă: Spuneți, cum se trăiește azi în Moldova?

– „În Moldova nu se trăiește, în Moldova se există. Viața a pierdut orice sens, e luptă pentru supraviețuire numai. Unde se termină asfaltul Chișinăului, de-amu îi altă viață. Dvs., dacă ați cutreierat țara, vedeți. Aici este sentimentul de frică. Cât el o să persiste, omul nu mai este liber și dacă omul n-are liberate, n-are dreptul de a alege, n-are dreptul să se comporte așa cum vrea el, cum îi dictează conștiința și aluatul din care el e făcut, el nu crește ca valoare...”

Europa Liberă: Dar moldovenii știu să lupte pentru libertate, pentru democrație, pentru adevăr, pentru dreptate?

– „Moldovenii tot timpul au fost luptători, din istorie știu să lupte, dar s-au dezamăgit că de fiecare dată au fost trădați. Trebuie să înțelegem și lumea asta, că de la ‘91 încoace - trădări peste trădări. Și eu cred că populația deja s-a conformat – avem ce avem, se fură cum se fură, numai să ne lase în pace... Țara se ruinează, tineretul pleacă, în urmă lăsăm o conducere care pe manipulații a ajuns la putere și cred că n-au s-o dea, că puterea nu se cedează, Blocul ACUM care, mă rog, a fost o speranță pentru mulți încă-s verzi, nu au experiență politică, nu cunosc realitatea, parcă-s crescuți în eprubetă. Chiar într-adevăr și lumea de aici care au votat pentru socialiști, îi cunosc, tot vor o alianță socialiști cu Blocul ACUM, asta-i unica șansă de a mai face ceva. Vin valurile astea noi de scumpiri, în general țara nu-i așezată, conducerea conduce într-un mod tare obscur, tare încâlcit, nu se explică nimic, nu-i transparență, organele statului nu funcționează... Ce să mai spunem? Dvs. știți mai bine lucrurile astea...”

Europa Liberă: Și ținând cont de aceste realități, trebuie să se vadă și luminița din capătul tunelului?

– „S-a ajuns la o conjunctură pe care o avem acum în Parlament – aceste patru forțe, absolut toate diferite, dar trebuie de căutat răul cel mai mic. Eu vă spun sincer, eu am pledat pentru Blocul ACUM, dar eu nu-i înțeleg pe ei. Măi, dați-le garanție la socialiștii ceia care-s pătați că, mă rog, așa a fost situația, că omul cât are buzunare și stomac nu mai este curat. Dați-le niște garanții că atât timp cât au să fie în Parlament, patru ani de zile, dacă faceți coaliția asta, n-o să-i atingă, pe urmă, Procuratura când vor fi independenți, las’ să se ocupe, dar acum dați-le niște garanții că se vede că socialiștii ar vrea, dar ei se tem. Sincer vă spun că eu simt chestia asta, o simt și se vede. Eu mă uit la fețele lor, nu mă uit ce spun, dar mă uit la fețe, la expresia fețelor, că te-ai uitat în ochi și ai văzut că ochii îs împăinjeniți sau lucesc, sau au energie, vor să se lupte, una-alta... Eu mă uit la socialiști și ei îs ca niște cloști, lipsiți de energie, ochii li-s tulburi...”

Europa Liberă: Peste zece ani, cum vedeți Ocnița și Republica Moldova?

– „Cred că încă vom mai supraviețui vreo zece ani. Acum suntem înecați până la burtă, o să fim până la gât.”

Europa Liberă: Dar așa se zice că soarta celui care se îneacă este în mâinile lui?

– „De acord, de acord. Și eu cred că pasul ista oamenii l-au făcut la 24 februarie. Oamenii vor libertate, vor să se simtă liberi, nu vor presiunile astea, vor ei să-și hotărască soarta și dacă și de data asta sunt dezamăgiți, gata, au să părăsească țara, că la noi nu-i perspectivă.”

O Moldovă cu adevărat angajată pe calea dezvoltării unei societăți prospere nu ar trebui să lase pe nimeni în urmă – asta au sugerat locuitorii cu care am discutat la Ocnița. Fostul parlamentar Iurie Țap consideră că politicile publice sunt promovate de interese particulare și suspectează că reformele întreprinse până acum pentru implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană reprezintă o chestiune de suprafață și nu au abordat problemele sistemice. Toate acestea au dus la subminarea încrederii, consideră politicianul Iurie Țap.

Iurie Țap: „Eu am avut calitatea de deputat din 2009, anterior am avut mai multe funcții, zece ani am fost primar al orașului Florești. Țara are nevoie de un sistem bine pus la punct, spune și Acordul de Asociere. Chiar și această Strategie de reformă a administrației publice aprobată de Guvernul Partidului Democrat, chiar primul alineat spune: „Un sistem al administrației publice reformat, care va aduce toate reformele...”. Păi, dacă tu nu construiești o temelie, un fundament sănătos, de unde vrei casa să-ți fie sănătoasă? 28 de ani de când avem statul independent Republica Moldova, noi avem un sistem al administrației publice defectuos, incoerent, nefuncțional. Spre regret, au prevalat interesele de partid, de grup, au prevalat acele interese economice, s-au controlat fluxurile financiare și țara nu s-a dezvoltat, pentru că dacă s-ar fi mers pe reforme profunde, dacă s-ar transpune adecvat prevederile Acordului de Asociere și Planului de acțiuni, păi Republica Moldova ar beneficia de resurse enorme, doar că nu e problema în resurse. Încă pe când eram primar le spuneam colegilor, cetățenilor și afirm și acum: nu e problema în resurse, problema e în capacități, în cazul de față de a transpune adecvat acest acord care s-ar transforma în servicii calitative mai ieftine pentru cetățeni.”

Europa Liberă: Cetățeanul și-a pierdut încrederea în clasa politică, dezamăgirea este mare, partenerii externi au lăsat relația cu Republica Moldova, pentru că țara nu a putut să facă față propriilor angajamente pe care și le-a luat, inclusiv în cadrul acestui Acord de Asociere pe care îl are cu UE. Ce se întâmplă?

Iurie Țap: „Dacă vă amintiți, și în rezoluția din vară a Parlamentului European după invalidarea alegerilor primarului general al municipiului Chișinău, în special cea din noiembrie 2018, ca totalizare a implementării Acordului, a fost dată o notă dură.”

Europa Liberă: Relația e răcită între Chișinău și Bruxelles.

Iurie Țap: „Exact! Au spus: „Noi așteptăm alegerile parlamentare, așteptăm constituirea noii guvernări”. Pe ei nu-i interesează cine va fi la guvernare, pe ei îi interesează ca acei care vor fi la guvernare să transpună adecvat, pas cu pas, acest Acord de Asociere. Avem acel memorandum al înțelegerii, care a fost semnat în noiembrie 2017 și principalele poziții așa și nu au fost îndeplinite, ele au fost sabotate. Da, o parte au fost îndeplinite, dar cele mai importante nu au fost îndeplinite.”

Europa Liberă: Dar PD insistă și în continuare că integrarea europeană este o prioritate?

Spre regret, astăzi, controlând mai multe surse media cu acoperire națională, Partidului Democrat îi reușește manipularea...

Iurie Țap: „Exact! Și aici este acel joc mare care se numește manipulare. Spre regret, astăzi, controlând mai multe surse media cu acoperire națională, Partidului Democrat îi reușește manipularea și aceasta este o problemă majoră că partidele de opoziție nu au reușit să ajungă până la cetățeni. Dacă să facem așa o comparație, alegerile din 2014 și cele din 2019, au plecat cei mai pregătiți, mai conștienți, cei mai versați și electoratul care a rămas, regret să spun acest lucru, dar el este manipulat, el nu este informat, nu cunoaște starea reală. Eu am discutat cu foarte multe bătrâne privind acele 600 de lei acordate, vreau să zic, și aceasta a jucat un rol enorm. Aceasta a servit ca temei să voteze pentru reprezentanții Partidului Democrat. Același proiect „Drumuri bune” care, de fapt, este unul neconstituțional, este unul care calcă în picioare, sfidează autonomia locală, care a blocat descentralizarea puterii, care, de fapt, sărăcește satele, orașele, dar el este prezentat și de către majoritatea primarilor, și de către cei care susțin Partidul Democrat și iată în acest context manipularea reușește, ceea ce spune la anumite surse media, ceea ce spun aleșii locali în teritoriu, dar și anumite realizări care sunt făcute, dar aceasta este incorect. Aceasta este o manipulare crasă! Partidele politice ar trebui să fie mai puternice, să-și creeze mai bine structurile. Trebuie să creștem societatea civilă nu doar în Chișinău, dar s-o fortificăm pentru a radiografia guvernarea, nu contează astăzi Partidul Democrat sau alții, dar dacă vorbim de stat de drept, păi să fie stat de drept. Or, atunci când în toate autoritățile independente, autonome au fost numiți reprezentanții Partidului Democrat sau oamenii docili ș.a.m.d. sau ceea ce s-a întâmplat la aleșii locali, păi, iată, lucrurile astea trebuie și societatea civilă, și toți oamenii care înțeleg să le spună lucrurile pe față. Trebuie să creăm acel nivel de cultură politică, trebuie să creștem cetățenii, să-i ajutăm să înțeleagă.

Noi putem să rămânem fără cetățeni...

Problema noastră este că atunci când vii cu adevărul, atunci când încerci să fii corect, mai puțin ești credibil și când se manipulează, când se vine cu povești, când se vine cu pomeni, când se vine cu zăhărelul, aceasta funcționează. Este o problemă crucială pentru Republica Moldova, dar cred că cunosc toți bine acele date care spun că într-o zi 106 mor și 116, pare-mi-se, pleacă și 101 sau 102 se nasc. Noi putem să rămânem fără cetățeni. Vorbeam cu mulți colegi, cu mulți cetățeni și le spuneam: „Da, parcă ideea proiectului „Drumuri bune” e bună, dar mâine n-o să aibă cine merge pe aceste drumuri”. Dar dacă să ne uităm, dezvoltare regională nu este, infrastructură nu este și dacă să luăm locurile de muncă, doar aceasta este baza, astăzi bugetul asigurărilor sociale este suplimentat din bugetul de stat sub 3 miliarde...”

Europa Liberă: Dar guvernanții o să vă contrazică și o să spună că au pus pe rol atâtea proiecte bune, care acoperă o parte din probleme?

Iurie Țap: „Care proiecte, de exemplu?”

Europa Liberă: Proiectele „Drumuri bune”, „Prima casă”, „Prima casă-1”, „Prima casă-2”...

Iurie Țap: „Bine, deci, da, sunt proiecte care vin să îmbunătățească pentru un anumit număr, dar este vorba despre altceva. Politicile de dezvoltare regională sunt principalul instrument de lichidare a disparităților dintre sat și oraș. Păi, legea prevede ca anual să fie alocat 1% din bugetul aprobat. Dacă în 2019 avem bugetul de aproape 44 de miliarde, deci trebuia să fie 440 de milioane. Ultimii patru ani de zile, în jumătate, 50 la sută doar și dacă ne uităm Notele informative ale partenerilor de dezvoltare puse pe masa Guvernului în 2019, la dezvoltarea regională s-a recomandat inclusiv să fie crescut esențial bugetul pentru dezvoltarea regională. La noi legea e veche, strategia care a fost pentru 2016-2020 a fost elaborată în baza strategiei vechi, iar strategia veche partenerii au calificat-o ca una drept foarte proastă, care nu a dat roade. Or, da, facem pentru 1.000, pentru 2.000, pentru 3.000 sau pentru 10.000 de cetățeni le asigurăm această locuință, dar țara se dărâmă. Noi avem nevoie de infrastructură către toate raioanele, către toate satele, orașele, pentru ca să aducem investitori acolo, pentru a crea locuri de muncă, pentru a dezvolta, fiindcă „Drumuri bune”, bine, s-a făcut un drum de 800 m, aceasta nu este o soluție. În satul meu de baștină am fost și merge de la intrarea în sat până la școală, mai departe de gardul la școală e biserica și este un șanț adânc. Și spuneau oamenii: „N-ați putut chiar face până la primărie, să treceți și biserica?...” Adică, oamenii nu înțeleg. Iată această abordare este una foarte proastă, dar principalul – de drumurile locale trebuie să aibă grijă autoritățile locale, ei hotărăsc, autoritățile locale cu cetățenii. Esența autonomiei locale este ca cetățenii să hotărască. Deci, statul trebuie să le asigure lor venituri, nu să le facă drumuri, fiindcă aceasta este manipulare crasă. Și dacă să luăm noi locurile de muncă, să facem această statistică, noi am vedea că la general locurile de muncă create sunt ca număr mai puține decât afacerile care se închid. Deci, noi nu avem o creștere generală. Dar atunci, mai puțini oameni au un loc de muncă, mai puțini oameni au venituri, mai puține venituri sunt în bugetele locale, mai puține sunt defalcările în bugetul asigurărilor de stat. Deci, per general nu este dezvoltare. De aceea, dacă vrem să le umplem ochii cu „Drumuri bune” sau cu „Prima casă-2”, nu aceasta este esențial, noi trebuie să facem stat de drept, noi trebuie să creăm un mediu ca investitorul să fie sigur că aici investițiile vor fi protejate. Acestea sunt problemele majore.”

Europa Liberă: Dar sistemul vulnerabil cum ajunge să fie un sistem funcțional și credibil?

Iurie Țap: „Vorbim de stat de drept. Deci, autoritățile statului trebuie să fie fiecare subordonate legii, nu Partidului Democrat, nu liderului Partidului Democrat, dar să fie subordonate legii.”

Autoritățile statului trebuie să fie subordonate legii, nu Partidului Democrat...

Europa Liberă: Dar dacă mâine, ipotetic vorbind, dl Plahotniuc zice că pleacă din Republica Moldova, ce se întâmplă?

Iurie Țap: „Nu este problema că pleacă sau nu pleacă dl Plahotniuc. Cei care stau în fruntea Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție sau a ANRE-ului, sau altor autorități, ei trebuie să manifeste caracter, să manifeste demnitate și să respecte legea, să facă ceea ce spune legea. Parlamentul trebuie să fie exemplu în acest sens și astfel noi am crea acel mediu, acel climat, unde, într-adevăr, s-ar produce această dezvoltare.”

Europa Liberă: Parlamentul se regăsește printre instituțiile cu cea mai puțină încredere din partea cetățenilor.

Iurie Țap: „Dacă e să luăm activitatea Parlamentului, spre regret, este una ineficientă. De ce? Pentru că vin proiecte proaste de la Guvern este una, dar dezbaterea nu întotdeauna este profundă. Da, au fost și proiecte bune și noi le-am susținut, au fost nu puține în contextul Acordului de Asociere, dar haideți să revenim la aceeași liberalizare a capitalului și stimularea fiscală din 2016, care Centrul Național Anticorupție a spus despre acest proiect că este similar unei scheme de spălare a banilor fraudați, ulterior a venit alt proiect în context, sau aceleași probleme cu cetățenia contra investiții și multe altele. Deci, proiecte cu interes.”

Europa Liberă: Și atunci, Republica Moldova cu bună știință se distruge?

În caz contrar, Republica Moldova se va prăbuși ca stat...

Iurie Țap: „Exact! Dacă majoritatea parlamentară care a fost creată, așa cum a fost creată – prin șantaj, prin cumpărare... De ce a fost creată? A fost creată pentru a promova în funcții persoane docile, pentru a promova acte legislative docile, pentru a bloca controlul parlamentar. Chiar dacă să luăm, conform legii, anual, procurorul general prezenta raportul în plenul Parlamentului, nu ca autoritate subordonată, că este autoritate independentă, dar Procuratura Generală prezenta starea de lucruri în domeniu, Parlamentul trebuia să vadă care este partea lui – sau legile nu sunt conforme, sau anumite autorități nu respectă legile, nu le transpun adecvat – pentru a interveni. Acesta este sensul audierilor. Pe parcursul ultimilor 4-5 ani am insistat permanent asupra acestor audieri, care au fost blocate de majoritatea parlamentară. Întrebare: dacă sunteți pentru transparență, dacă sunteți pentru statul de drept, dacă sunteți pentru transpunerea Acordului de Asociere, de ce înrăutățiți legislația? Și aș putea să aduc multe exemple care denotă faptul că interesele sunt cu totul altele.”

Europa Liberă: Și ce viitor are Moldova?

Iurie Țap: „Dacă partidele care își doresc schimbarea cu adevărat nu reușesc să convingă cetățenii, viitorul este unul foarte sumbru. Dacă astăzi noi constatăm plecarea masivă, depopularea satelor, orașelor, atunci cum poți să speri la un viitor? Cetățenii care sunt aici trebuie să înțeleagă că mâine n-o să aibă cine plăti pensiile, n-o să avem pentru cine face drumuri, n-o să avem cui presta aceste servicii. Este o situație destul de dramatică și trebuie să spunem lucrurilor pe nume, să încercăm să convingem cetățenii. În caz contrar, Republica Moldova se va prăbuși ca stat.”