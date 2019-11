Igor Dodon pe post de făuritor de lume nouă

Președintele Igor Dodon a declarat deunăzi că el și Partidul Socialiștilor au „toate șansele” să transforme Republica Moldova „într-un mare șantier de construcție, unde vor fi realizate proiecte majore de infrastructură”. „Am solicitat întregii echipe să nu se lase cuprinsă de euforie”, a scris ulterior șeful statului într-o postare pe Facebook.

Am citit chestia asta şi am rămas minute bune cu privirea pierdută în gol. Igor Dodon se erijează într-un soi de făuritor de lume nouă, într-un mare făcător de uriaşe transformări. Asemenea declaraţii sunt rostite cu aplomb de obicei atunci cînd politicienii concentrează în mîinile lor o mare putere şi au impresia că le stă în putinţă să modifice realitatea. Igor Dodon are acum impresia că e un gigant al politiciii autohtone şi că poate mişca sori şi stele. Să nu fie o iluzie. Am mai avut aici politicieni puternici-influenţi ca Voronin şi Plahotniuc, care ne bombardau cu planuri măreţe, dar care au pierdut în cele din urmă puterea.

Igor Dodon a fost mai mereu cinovnic sau guvernant, dar abia acum vrea să facă din Moldova un mare şantier. Probabil, l-au însufleţit victoria lui Ion Ceban şi garnisirea noului guvern cu foştii săi consilieri. Chestia asta cu şantierul îmi aminteşte de perioada sovietică. Şi atunci ţara era un imens şantier. Sper că Igor Dodon nu vrea să ne întoarcă în epoca făuririi sovietice, deşi e foarte posibil dacă mă gîndesc că e un socialist.

Eu abia aştept să văd proiectele maiestuoase de infrastructură. Pînă atunci mi se pare mai vizibilă tentaţia lui Dodon de a concentra cît mai multă putere în mîinile sale. Se pare că l-au supărat pe om suspendările din funcţie şi vrea să ne demonstreze că e un politician puternic.