Vox populi: „Eu cred că de data asta votul ne unește împotriva corupției ”

Am fost și am vizitat Sîngerei, în ultimele zile de dinaintea turului al doilea de scrutin pentru președinție pentru a afla cum trăiesc oamenii, ce cred despre prezentul și viitorul Moldovei.

Europa Liberă: Dar în ce constă schimbarea?

– „Să punem alt președinte, pe Maia Sandu. Lumea o vrea, dar socialiștii n-o vor și toți o apasă pe dânsa, dar să vedem și dumneaei ce-o să facă în patru ani de zile, dacă n-o să fie corectă și ea, n-o s-o alegem în al doilea mandat, dar totuși trebuie schimbări. Totuși trebuie schimbări!”

Europa Liberă: Schimbarea începe de la un singur om?

– „Nu de la un singur om, de la tot poporul. Chiar bărbatul meu zice: da’ de ce să-l votez pe altul, dacă mi-a dat 900 de lei? – Măi prostule, astea 900 de lei îs ale noastre, dar nu-s ale lui Dodon!”

Europa Liberă: Ce probleme trebuie să rezolve, în primul rând, președintele?

– „Maia Sandu îi serioasă femeie, îi femeie tare deșteaptă, cu mult mai bine îi lucrează capul decât lui Dodon; că-i femeie puțintică, îi puțintică, da-i puternică în minte.”

Europa Liberă: Și peste 4, peste 10 ani, cum vedeți Republica Moldova?

– „Nu știu noi dac-om ajunge, copiii noștri dac-or veni. Ei care se duc așa pe vremenno (temporar) încolo și dacă o să fie acasă de lucru au să vină, dar care îs stabiliți acolo cu lucrul, de-amu ei n-au să mai vină. Copiii iștia, chiar și nepoții mei, ei de-amu știu limba nemțească, aiștia n-am încredere c-or să vină.”

Europa Liberă: Discutăm despre viitorul Moldovei. Cum vedeți Dvs. viitorul acestui stat?

– „Noi sperăm să-l vedem frumos și vrem să-l vedem bun, dar cu mare greu. Copiii mi-s duși toți după hotare și nepoțeii și le duc dorul, și-i plâng zi de zi, ca să vină acasă, să se întoarcă. (Plânge.) Și ar dori, ar dori, dar la ce să vină dacă nici nu au la ce veni, nu au unde lucra? S-au dus în lumea mare și au găsit acolo și de-amu nu știu când vor mai veni.”