Ce ne spune diva ferchezuită?

Mărturisesc că mă uit cu multă rezervă la unii influenceri moldoveni. Cu mai mulţi ani în urmă, am încercat să ascult câteva vedete recente, cu o puzderie de urmăritori pe reţelele de socializare, şi am rămas cu un gust amar. Vedetele recente erau pe post de promotori ai senzaţionalului ieftin, superficialului, derizoriului, penibilului. Nimic notabil nu spuneau. Şi am renunţat să le mai ascult. Mă plictisise mai cu seamă un cântăreţ care povestea cu lux de amănunte cum face shopping în marile oraşe europene.

Zilele astea am găsit însă în hăţişurile Internetului un video cu o divă ferchezuită şi m-am străduit s-o ascult. „Poate doamna asta ne spune ceva important…”, mi-am zis şi am holbat ochii la ea. Am încercat să diger ceea ce spune diva vreo 3-4 minute. Şi am trăit o nouă decepţie. Diva înşira nişte fleacuri cu aerul că zice nişte chestiuni mega-importante. Vorbea despre o disensiune pe care o are cu o altă vedetă, despre cum prietenia lor s-a erodat cu timpul şi despre cum a reuşit să scape de regrete. O poveste super-plictisitoare şi absolut inutilă pentru mine. Dar şi mai mult m-a dezgustat faptul că diva, refugiată în bula gloriei şi a narcisismului, a ignorat cu desăvârşire pandemia. Vorbea ca şi cum pandemia nu există.

Ce vreau să spun? Fireşte, fiecare e liber să asculte pe cineva, să se uite în gura oricui. Pentru mine însă multe din confesiunile influencerilor-vedetelor-divelor din RM sunt un soi de apă de ploaie, o mare pierdere de timp. Mai bine citeşti o carte, un roman. Mai bine faci o plimbare prin cartier.