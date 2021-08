ASP între bine şi rău

Mi-a expirat paşaportul şi mi-am făcut o programare la ASP de pe strada Alexandru cel Bun, alături de clinica Galaxia. Că există această posibilitate de a programa o vizită e OK. Şi de-a dreptul OK e că nu a trebuit să aştept prea mult, am fost invitat foarte repede, de cum am sosit, să-mi rezolv problema. Bravo, ASP, să-i dăm Cezarului ce-i a Cezarului. ASP munceşte.

Am însă şi două nedumeriri, e vorba de două lucruri care m-au iritat. Primul e acela că nu se respectă aproape deloc regula conform căreia într-un spaţiu public închis se mai poată măşti. Oameni fără măşti, veniţi pesemne de pe toate meridianele, intrau fără nici o problemă în instituţie, se apropiau de mine ca şi cum eram proiectaţi înainte de martie 2020. Şi unii lucrători din ASP nu purtau măşti. Şi gardianul vârstnic avea masca sub bărbie. Iar dacă vă e totuna sau sunteţi voi, cei din ASP toţi vaccinaţi, există totuşi această regulă care n-a fost încă abolită. Cereţi-le atunci vizitatorilor fără măşti certificatul de vaccinare sau un test PCR. De ce n-o faceţi?

Al doilea amănunt care m-a supărat e acesta. Am prezentat paşaportul expirat ca să mi se facă unul nou, dar lucrătoarea s-a uitat pe computer şi a spus că eu mai am un paşaport expirat, unul şi mai vechi, iar pentru că nu l-am adus trebuie să plătesc o amendă de 70 de lei. Habar n-aveam că trebuie să aduc toate paşapoartele expirate, credeam că e suficient să-l aduc pe ultimul. Şi de ce aflu despre asta abia la ghişeul vostru?

Am întrebat-o pe lucrătoarea din faţa mea de ce lumea nu prea poartă măşti şi doamna şi-a pus totuşi masca, explicându-mi că se sufocă în acel spaţiu închis. Deasupra ei zumzăia un aparat de aer condiţionat, în încăpere era destul de răcoare, şi nu prea am înţeles de ce se sufocă ea acolo. Iar dacă mie mi s-a aplicat o amendă de 70 de lei pentru că nu am adus unul din cele două paşapoarte expirate, de ce nu i s-ar aplica o amendă şi ASP-ului pentru faptul că oamenii fără măşti intră fără nici o problemă în această instituţie de stat?