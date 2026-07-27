Zelenski, primul oaspete străin al noului premier britanic, Burnham

Zelenski va fi primul lider străin primit de Burnham de la preluarea funcției, în urmă cu o săptămână, după demisia liderului laburist, Keir Starmer.

„Marea Britanie este alături de Ucraina, umăr la umăr, iar sprijinul nostru rămâne neclintit”, a declarat Burnham înaintea vizitei.

„Rusia nu trebuie să aibă nicio îndoială cu privire la hotărârea noastră și nu vom da înapoi până când nu vom obține o pace durabilă și justă pentru Ucraina”, a adăugat Burnham, care a vorbit deja la telefon cu Zelenski la doar câteva ore după preluarea mandatului, pe 20 iulie.

Biroul prim-ministrului britanic a declarat că întâlnirea dintre cei doi lideri „ilustrează soliditatea relațiilor dintre cele două țări”.

Burnham și Zelenski se vor întâlni și cu 200 de militari ucraineni care se află de trei săptămâni în Marea Britanie pentru instruire în domeniul securității maritime și al combaterii minelor, ca parte a pregătirii pentru posibile viitoare misiuni în Marea Neagră.

Sistemul Stone Cloak

În timpul acestei vizite, se așteaptă ca Burnham să anunțe transferul drepturilor de proprietate intelectuală asupra sistemului britanic de război electronic Stone Cloak, ceea ce va permite Ucrainei să producă în mod independent această tehnologie.

Potrivit oficialilor, dispozitivele de bruiaj, de dimensiunea unei tablete, pot fi utilizate pentru a împiedica sistemele rusești de apărare antiaeriană să detecteze și să urmărească dronele.

Londra a livrat deja Kievului câteva mii de dispozitive Stone Cloak, scrie presa britanică. Această tehnologie care și-a dovedit eficacitatea pe front, ar umra să fie integrată în arme britanice de nouă generație, precum proiectul Brakestop (o rachetă de croazieră ieftină, cu o rază de acțiune de cel puțin 600 km și o încărcătură explozivă de 200–300 kg – n.r.) dezvoltat special pentru Ucraina.

Downing Street a precizat că sprijinul acordat de Marea Britanie Ucrainei a ajuns la 25 de miliarde de lire sterline (aproximativ 33 de miliarde de dolari) de la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022. Din această sumă, 16 miliarde de lire sterline (circa 21 de miliarde de dolari) reprezintă ajutor militar direct.

Vizita în Statele Unite

După vizita la Londra, Zelenski intenționează să plece la Washington, pe 28 iulie, pentru discuții cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

De asemenea, este de așteptat ca Zelenski să participe la funeraliile senatorului republican Lindsey Graham, care a decedat la începutul acestei luni. Graham a fost un susținător activ al Ucrainei și a vizitat Kievul pentru întâlniri cu Zelenski cu doar câteva zile înainte de moartea sa.

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