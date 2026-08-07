Deocamdată, autoritățile sârbe nu au oferit detalii despre programul vizitei, iar Biroul președintelui ucrainean nu a confirmat oficial deplasarea.

De la preluarea mandatului de președinte, în 2019, Volodimir Zelenski a efectuat numeroase vizite externe ca să obțină sprijin internațional pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse, însă nu a vizitat până acum Serbia.

Zilele trecute, presa ucraineană a anticipat posibilitatea acestei vizite.

Serbia este considerată tradițional drept cel mai apropiat și fidel aliat al Rusiei în Europa și în special în regiunea Balcanilor, deși Belgradul urmărește în paralel și integrarea în Uniunea Europeană, având statutul de candidat la aderare.

Cei doi lideri s-au întâlnit la mijlocul lunii iulie, la Kiev, în cadrul summitului Ucraina – Europa de Sud-Est, la care a participat și președinta moldoveană Maia Sandu.

Cu acel prilej, Aleksandar Vučić a confirmat că a fost singurul participant care nu a semnat declarația comună privind continuarea sprijinului politic, militar, financiar și de securitate pentru Ucraina și intensificarea presiunii asupra Rusiei.

Documentul condamna Rusia pentru agresiunea ilegală, neprovocată și nejustificată împotriva Ucrainei și cerea încetarea imediată a războiului, precum și retragerea completă și necondiționată a trupelor și echipamentelor militare ruse de pe întreg teritoriul ucrainean.

Deși Serbia a condamnat la ONU invazia Rusiei în Ucraina, Belgradul refuză în continuare să se alăture sancțiunilor occidentale impuse Moscovei și a păstrat relații strânse cu Kremlinul, inclusiv în domeniul energetic.

Totuși, Belgradul a transmis Kievului ajutoare umanitare de peste 60 de milioane de euro de la începutul invaziei ruse în 2022, iar recent a promis să crească această asistență.

În ultimele luni, contactele dintre Kiev și Belgrad s-au intensificat. În luna mai, Vučić și Zelenski au avut o convorbire telefonică, după care liderul sârb a declarat că Serbia și Ucraina sunt „hotărâte să își îmbunătățească relațiile prin dialog”.

„O palmă dată rușilor”?

Agenția AFP citează un oficial ucrainean de rang înalt - care a dorit să rămână anonim, întrucât nu este împuternicit să facă declarații pentru presă - cu afirmația că vizita lui Zelenski în Serbia, o țară considerată drept un aliat tradițional al Moscovei, este de o „importantă simbolică”.

„Trebuie să-i îndepărtăm pe sârbi din tabăra Rusiei”, a spus oficialul, calificând vizita lui Zelenski la Belgrad drept „o palmă dată rușilor”.

Volodimir Zelenski și Aleksandar Vučić s-au întâlnit de mai multe ori în ultimii ani în marja reuniunilor internaționale. În iulie 2026, liderul sârb a efectuat prima sa vizită la Kiev după mai bine de un deceniu, iar în 2025 participase deja la summitul Ucraina – Europa de Sud-Est organizat la Odesa.

Recent, la Belgrad s-a aflat vicepremierul ucrainean Taras Kačka, care a discutat cu Aleksandar Vučić despre consolidarea cooperării economice și continuarea negocierilor privind un acord de liber schimb între cele două țări.

A urmat o vizită a spicherului Radei Supreme, Ruslan Stehanciuk, axată, potrivit lui, pe dialogul parlamentar și integrarea europeană.

Relațiile dintre cele două state au cunoscut și alte momente de apropiere. În mai 2024, Olena Zelenska, soția președintelui Ucrainei, a efectuat o vizită la Belgrad împreună cu ministrul de externe de atunci, Dmitro Kuleba, la invitația primei-doamne a Serbiei.

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