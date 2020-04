Achizițiile din sănătate, mai puțin transparente pe timp de pandemie

Aceste procurări le fac atât un centru centralizat în sănătate, cât și fiecare instituție din domeniu în parte. Experți în achiziții publice și sănătate spun că autoritățile nu prezintă un tablou general cât s-a cheltuit în total din fonduri publice pentru combaterea noului coronavirus, la fel cum mai puțin transparentă este procedura de distribuire prin spitale, policlinici ori stații de urgență. Asta în condițiile în care numărul cadrelor medicale infectate rămâne a fi mare.





În perioada stării de urgențe cauzată de criza sanitară globală au fost anunțate mai multe donații de echipament medical, dezinfectanți, teste și bani, provenite de la partenerii de dezvoltare, sau de la persoane particulare. Dar ce a cheltuit statul pentru dotarea sistemului de sănătate? Cine și cum decide câte măști și combinezoane merg azi la Căușeni și mâine la Edineț?

În sănătate există un centru de achiziții publice centralizat abilitat să cumpere toate cele necesare pentru buna funcționare a spitalelor și altor instituții medicale. Astfel, acest centru a achiziționat din fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală (CNAM) 80 de mii de teste în valoare de 35,5 milioane de lei. Din aceleași fonduri au fost cumpărate măști și mănuși de un milion și jumătate. Din fondul de rezervă a guvernului au fost procurate 200 de mii de viziere și 100 de mii de măști cu respirator, pentru care s-au achitat alte peste 30 de milioane de lei, plus 30 de mii de combinezoane de protecție în valoare de 3,3 milioane. În total, s-au cheltuit peste 72 de milioane de lei, după cum rezultă dintr-un răspuns oferit Europei Libere de Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Pe durata stării de urgență acest centru a permis managerilor de spitale să facă și ei achiziții de consumabile ce țin de protecția personalului medical și tratamentul pacienților cu Covid-19, prin negocieri directe cu furnizorii, fără publicarea anunțurilor, adică făcând derogare de la legea în vigoare, spune directorul Spitalului raional de la Criuleni, Sergiu Halipli. El menționează că în acest moment are echipament de protecție pentru 20 de zile, din diferite surse: de la stat, din donații de la ONG-uri sau de la persoane particulare.

„Costume am primit, măști am primit. Chiar astăzi am primit și costume, și măști, și respiratoare, și termometre de la distanță. Eu nu pot să vă spun de unde sunt ele, căci acolo nu se specifică. Furnizorul nostru este consiliul raional. Dacă noi avem nevoie de ceva stringent, care arde, noi apelăm la dumnealor și noi rezolvăm problema amiabil, fără nicio discuție”.

Tot se împarte proporțional la fiecare instituție medicală

Tot ce se cumpără din bani publici și tot ce este donat se adună la depozitul farmaceutic al societății pe acțiuni SanFarm-Prim, de unde se distribuie mai departe instituțiilor medicale în funcție de numărul de pacienți tratați, precizează directoare adjunctă, Svetlana Susarenco. Respective decizii de distribuire sunt luate de conducerea Ministerului Sănătății: „Fiecare instituție medicală din țară primește în funcție de gradul de atribuții pe care-l are în lupta cu Covid. Cineva are mai mult, cineva are mai puțin. În funcție de asta el primește echipamentele respective, dezinfectanți, medicamente când vin, tot se împarte proporțional la fiecare instituție medicală”.

Din cauza că în această perioadă organizează achiziții un număr mare de instituții din sănătate și informațiile despre modul în care sunt cheltuiți banii publici în acest domeniu sunt mult mai răzlețite, constată experta Diana Enache de la Institutul „Viitorul”. Nu este clar cum sunt distribuite produsele achiziționate ori cine mai concret sunt comanditarii și asta deoarece aceste detalii cel puțin nu au fost făcute publice, mai spune experta.

„Situația este una destul de proastă la nivelul transparenței, pentru că nu vedem într-adevăr ce fac autoritățile din sistemul medical. Nu există o informație consolidată, integrată, spre exemplu, în care noi am vedea pentru sistemul de sănătate săptămâna aceasta sau luna aceasta, măcar la o anumită perioadă, căci înțelegem că poate nu este posibil zilnic să o faci, dar la câteva zile ar trebui să fie undeva o informație integrată: s-au procurat atâtea măști, atâtea viziere, atâtea echipamente”.

Responsabili de la Ministerul Sănătății au promis unui grup de ONG-uri specializate pe achiziții publice să centralizeze toate procurările din ultimul timp și să le pună la dispoziția publicului. Aceste informații ar putea interesa inclusiv pe angajații din domeniu, mulți dintre care au acuzat lipsă de protecție atunci când sunt chemați să salveze vieți. Unii experți atrag atenția că la fel de importantă ar fi monitorizarea calității mărfurilor achiziționate, ceea ce este mai greu de urmărit în perioada stării de urgență, când se admit derogări de la reglementările licitațiilor publice.