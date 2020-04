Agricultorii, îngrijorați că-și vor pierde recoltele din pricina carantinei și a secetei

Producătorii locali constată că anumite recolte au fost deja compromise, iar seceta din acest an îngreunează și mai mult situația agricultorilor care și așa spun că vor înregistra pierderi din cauza pandemiei.





Tabloul schițat de asociațiile de fermieri arată, la moment, în felul următor: livezile de caise și piersici sunt afectate în proporție de 50-70 la sută, plantațiile de cireș au suferit daune de 40 la sută, iar cele de prun de 25 la sută. Ținând cont de faptul că iarna a fost una secetoasă, iar în aceste săptămâni ploile sunt mai mult sporadice, agricultorii presupun că producția de grâu și orz ar putea fi compromise.

Dacă va fi tot normal și la toamnă nu vom fi în carantină, va fi la noi bine

Vasile Cherdivară, agricultor din Edineț, spune că pandemia de COVID-19 a îngreunat și mai mult povara de pe umerii fermierilor care la un moment dat au trebuit să renunțe la muncitorii zilieri: „Primul pas pe care l-am făcut a fost să renunțăm în primele zile de a aduna oamenii împreună. Cu toții luăm seama, ascult toată vremea ce informații sunt, mai sunt la primar, știu ce-i în jur. Dacă va fi tot normal și la toamnă nu vom fi în carantină, va fi la noi bine. Da, se vede că anul este unul secetos, tocmai am citit informația că se așteaptă un an ieșit din comun. El și acum este așa. Am fost pe deal, e tare puțină umezeală față de anii trecuți, când era umezeală mai multă”.

Vasile Cherdivară a ajuns la concluzia că pandemia din acest an i-a dat, totuși, o lecție, și anume că în agricultură de mult nu te poți baza pe „mila Domnului” și că trebuie să gândești cu un pas înainte, iar fără investiții puțin probabil să faci agricultură performantă. Iată de ce nu regretă că, în urmă cu câțiva ani, a investit peste 20 de mii de lei pentru a-și conecta pământurile la sistemul de irigare, chiar dacă acest lucru a însemnat să-și ia un credit de la bancă.

Este un pericol foarte mare pentru anul agricol



Într-o scrisoare deschisă adresată conducerii țării, mai multe organizații ce reprezintă interesele producătorilor agricoli au solicitat, între altele, majorarea fondului destinat sectorului și crearea unei comisii guvernamentale, cu implicarea partenerilor de dezvoltare, care să evalueze impactul secetei asupra sectorului agricol și să dezvolte un set de măsuri economice pentru a reduce pagubele fermierilor din acest an. Premierul Ion Chicu a recunoscut astăzi că sectorul este în pericol și că autoritățile urmează să discute cu agricultorii despre măsurile de sprijin care pot fi luate: „Din păcate, ne confruntăm cu o secetă foarte severă, nu știm ce va urma din punct de vedere climateric în următoarea săptămână, dar este un pericol foarte mare pentru anul agricol”, a precizat premierul.



Dincolo de măsurile financiare pe care le pot lua autoritățile, sunt un șir de decizii ce ar putea proteja securitatea alimentară a țării, inclusiv pe agricultori, dar mai ales pe cetățeni. Interzicerea exporturilor de cereale e o măsură pe care guvernanții ar putea să o ia în calcul, e de părere expertul în agricultură de la IDIS „Viitorul”, Viorel Chivriga: „Luând în calcul că o situația de așa gen este înregistrată practic în toate statele din regiune. Rusia a interzis exporturile de cerealiere, același lucru l-a făcut Ucraina, Kazahstanul, țări care sunt considerate de talie mondială la producerea și exportul de cereale. O problemă similară este observată și în România”.

Expertul Viorel Chivriga admite că anumite decizii pot avea un minim efect compensatoriu. Dar de pe acum este limpede că cea mai mare parte a oamenilor de la țară vor ieși din epidemie săraci lipiți pământului.