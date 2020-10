Alexei Tulbure: „Există două lumi – lumea clasei politice și lumea lumii”

Majoritatea programelor electorale conțin puncte comune care promovează R Moldova ca un loc prosper de unde oamenii nu vor mai fi nevoiți să emigreze sau vizează promisiuni de creștere a pensiilor și a salariilor. Președintele țării are atribuții limitate. Cum se leagă promisiunile cu adevăratele împuterniciri prezidențiale? Cu alte cuvinte, ce promit de fapt candidații? Aceste întrebari le-am adresat analistului Alexei Tulbure, fost ambasador la ONU și Consiliul Europei.

Europa Liberă: Startul campaniei electorale a arătat cât de multe promisiuni pot face cei care s-au înscris în cursa prezidențială. Totuși, ce valoare, ce preț are această promisiune electorală făcută înainte de alegeri?

Alexei Tulbure: „Valoare are promisiunea făcută de cei sau de cel care a respectat promisiunile din campaniile anterioare. Dacă noi avem de aceștia, atunci aceste promisiuni făcute acum au valoare, dar dacă au fost făcute promisiuni în anii anteriori și acum iarăși se fac promisiuni, dar acelea nu au fost respectate, bineînțeles că nici acestea nu vor fi respectate.”

Europa Liberă: OK, aceasta ar însemna că cel care e la guvernare are pârghii, posibilități să onoreze promisiunile, cel care nu ajunge să fie la putere, nu are cum să îndeplinească aceste promisiuni?

Alexei Tulbure: „Bine, este cunoscutul efect sociologic, care se numește „zestrea guvernului”. Orice guvernare de la 11 până la 30% de susținere o obține în mod automat, numai datorită faptului că este la putere.”

Europa Liberă: Din resursa administrativă?

Alexei Tulbure: „Din resursa administrativă. Opoziția își are rolul său, aflându-se în afara puterii: cât este de convingătoare, cum poate influența procesul de luare de decizii, cum poate să se opună fărădelegilor ș.a.m.d. Deci, opoziția are cum să-și atragă de partea sa susținători și suporteri, și dacă reușește, atunci și promisiunile făcute de o astfel de opoziție sunt mai credibile.”

Europa Liberă: Nemulțumirile cetățenilor cel mai des se reduc la faptul că i-am auzit, au venit, ne-au măgulit, ne-au ademenit, le-am dat votul, ne-au dezamăgit, nu s-au ținut de cuvânt.

Alexei Tulbure: „Foarte bine, este o reacție sănătoasă, dar foarte mulți, chiar pronunțând astfel de cuvinte, până la urmă votează cu cei care nu s-au ținut de cuvânt, pentru că noi vedem că din ciclu în ciclu noi reproducem o clasă politică incapabilă să schimbe lucrurile spre bine în Republica Moldova. Aici multe lucruri sunt importante. De exemplu, noi avem doi concurenți principali acum, fiindcă cele mai mari șanse de a nimeri în turul doi, dacă nu va fi un câștigător din turul întâi, le au Igor Dodon și Maia Sandu.

Igor Dodon e în politica activă de 20 de ani, iar ca președinte noi ținem minte promisiunile din 2016. Eu am probleme să-mi amintesc de vreo una, două, trei care au fost respectate, iar pe de altă parte, Maia Sandu, care n-a fost la putere decât o perioadă foarte scurtă, 5 luni, o perioadă de optimism social, poate nu s-au reușit foarte multe, dar era un sentiment profund că țara se mișcă în direcția cuvenită și erau și reacții adecvate ale puterii la problemele care existau în societate, era un feedback, așa, o relație între societate și guvern foarte sănătoasă atunci.”

Europa Liberă: Igor Dodon a promis că, în 28 de zile de campanie electorală, va organiza până la 300 de întrevederi cu cetățenii și le promite: grijă față de oameni, oraș confortabil, sat modern, economie durabilă, apărarea și consolidarea statalității, politică externă echilibrată, păstrarea valorilor creștine și tradiționale, rezolvarea problemei transnistrene – o prioritate.

Alexei Tulbure: „Sunt lozinci, până acum n-a fost nici o politică externă echilibrată. Faptul că se vorbește despre dorința noastră de a dezvolta relații și cu Estul, și cu Vestul - asta-i una, dar în realitate în Vest noi suntem în izolare internațională, noi nu prea avem relații acolo. Adică, noi suntem o țară cu Acord de Asociere, dar să spunem că avem relații foarte bune cu Uniunea Europeană, cu Occidentul, în genere, nu putem, dar nici cu Rusia. Noi avem proiecte cu Federația Rusă? Nu, nu avem. Vizitele dlui Dodon la Moscova, astea încă nu-s relații bilaterale. Dezvoltarea orașului și a satului?... E lozincă!”

Europa Liberă: Soluționarea problemei transnistrene, una din cele mai importante priorități?

Alexei Tulbure: „Am mari dubii că vom avea progrese, dacă nu există vreun plan secret discutat cu cineva și vor fi încercări de a-l pune în acțiune, de a-l implementa, pentru că în 4 ani de mandat prezidențial noi nu am văzut mișcări serioase în sensul acesta, câteva întâlniri cu Krasnoselski, ca până la urmă Krasnoselski să declare că nu mai vrea să vorbească cu Dodon, pentru că acesta n-are împuterniciri, și acest dialog se stopase la un moment. Acum au mai fost câteva întâlniri, dar probabil că s-a discutat participarea transnistrenilor la vot.”

Europa Liberă: Andrei Năstase anunță public că, în mandatul său de președinte, autoritatea judecătorească va fi eliberată și obligată să finalizeze cu rapiditate toate dosarele penale de rezonanță, începând cu cel al uzurpării puterii în stat și continuând cu cel al furtului și spălării de miliarde de dolari, cu condamnarea făptașilor și scoaterea statului din captivitate.

Alexei Tulbure: „Bine, cel puțin noi vedem o consecvență în promisiuni și în aspirații. Deci, acestea sunt scopuri ale Platformei DA declarate de la momentul apariției acestei formațiuni.”

Europa Liberă: Ideea că îl va numi pe Alexandru Slusari premier va prinde la electorat?

Alexei Tulbure: „Nu știu dacă va prinde, pentru că nivelul de susținere pentru Andrei Năstase este foarte jos și el a declarat că îl va numi în cazul în care va fi ales președinte. Cam puțină lume crede că dl Năstase va fi ales președinte, poate dl Slusari va fi numit prim-ministru fără a fi ales dl Năstase, poate dintr-o combinație oarecare politică, într-o formulă oarecare politică, despre care face aluzie această formațiune acum.”

Europa Liberă: El mai promite ca nimeni din cetățenii Republicii Moldova să nu trăiască sub pragul sărăciei.

Alexei Tulbure: „E tot din domeniul promisiunilor care sunt făcute și de Dodon. Noi toți vrem să nu trăim sub pragul sărăciei, noi avem 2.000 de lei minimumul de existență, dintre care coșul de consum e 1.000 de lei. Putem să trăim cu 1.000 de lei hrănind și familia, și copiii, și tratându-ne? E bun scopul, e corect, însă cum îl vom obține? Trebuie dezvoltată această idee, trebuie mișcări concrete. Implicarea președintelui aici e politică, pentru că, conform Constituției, el nu are împuterniciri, de politica externă și internă răspunde guvernul.”

Europa Liberă: Și are șanse să scoată statul din captivitate?

Alexei Tulbure: „Nu are șanse să scoată statul din captivitate.”

Europa Liberă: Tudor Deliu spune că se angajează ca, în cazul în care va ajunge președinte, să acționeze ferm pentru refacerea unității și integrității teritoriale, să asigure respectarea drepturilor minorităților naționale și să se consulte cu cetățenii în cele mai importante probleme ale societății.

Alexei Tulbure: „Sunt idei frumoase – reintegrarea țării, transparență în procesul de luare a deciziilor, consultările cu populația ș.a.m.d. –, sunt lozinci și puncte programatice, democratice, proeuropene, problema e iarăși că el este exponentul unei formațiuni care are foarte puține șanse să-și propulseze candidatul la postul de președinte.”

Europa Liberă: Maia Sandu, lidera PAS, a declarat că nu are o baghetă fermecată să rezolve toate problemele și, mai ales, să le rezolve peste noapte, dar are un plan pentru a pune Republica Moldova pe calea cea dreaptă.

Alexei Tulbure: „Cinci luni de zile Maia Sandu a condus guvernul. Guvernul a fost criticat din toate părțile, că concursurile n-au fost o idee bună, că nu s-a mers mai radical și mai hotărât cu investigarea crimelor ș.a.m.d., dar a fost primul guvern ale cărui acțiuni erau democratice, deschise, transparente și erau pe înțelesul tuturor. Eu, de exemplu, și foarte multă lume nu vedea agendă ascunsă; a fost un guvern necorupt, de orice poți învinui acest guvern, numai nu de faptul că ei urmăreau niște scopuri meschine sau construiau scheme de furturi, așa cum făcea orișicare guvern până la ei și după.”

Europa Liberă: Renato Usatîi spune că va fi mereu sluga poporului și nu sluga altcuiva.

Alexei Tulbure: „Renato Usatîi e un fenomen interesant în politicul moldovenesc. Noi ținem minte, în 2014, în câteva luni de la apariția lui pe orizontul politic a dezvoltat proiectul politic până la momentul în care avea suport foarte mare, însă a fost scos din campania electorală și l-a făcut pe Dodon politicianul nr. 1 atunci. Acum el este ferm pe locul 3, după Igor Dodon și Maia Sandu, asta arată sondajele, și pretinde pentru turul doi. Nu știu dacă va reuși, important e altceva – el înțelege probabil că președinte nu va deveni acum, însă pentru dânsul e vital important după alegerile prezidențiale să urmeze cele parlamentare anticipate...”

Europa Liberă: Și el spune că va scoate lumea în stradă pentru ca să aibă sprijinul populației pentru a fi dizolvat legislativul.

Alexei Tulbure: „Eu cred în protestele stradale, însă Belarusul clar că a schimbat foarte mult din ceea ce înțelegem noi prin proteste și cum înțelegem noi în genere procesul politic. Eu mă uit cum ies orașe din Belarus, cât de creative sunt aceste proteste și-mi aduc aminte de protestele noastre pentru care trebuia să aduci oameni din raioane, pentru că Chișinăul nu ieșea. Deci, noi trebuie să regândim și atitudinea noastră față de proteste - ori facem proteste civice, ori facem proteste democratice, ori iarăși cu izuri naționale, naționaliste, nu știu ce, cu niște idei care-s depășite deja.”

Europa Liberă: Violeta Ivanov spune că programul său electoral include 4 componente – infrastructură și dezvoltare regională, agricultură, protecția socială și sănătate și lupta anticorupție.

Alexei Tulbure: „La exponenții unor astfel de proiecte politice cum este Partidul „Șor” este greu de găsit idei sau aspirații altruiste. Înaintarea Violetei Ivanov are un scop și scopul este următorul: Violeta Ivanov ca un candidat care n-a intrat în turul doi o să iasă și o să vorbească două săptămâni că, iaca, noi îl susținem pe Igor Dodon, pentru că el e unicul ș.a.m.d. Deci, încă o voce care are un statut oarecare în politicul moldovenesc în favoarea lui Igor Dodon. Șor lucrează acum pentru Igor Dodon. De fapt, noi vedem un fenomen foarte straniu, că pentru Igor Dodon lucrează coaliția hoților - Șor, Plahotniuc, Filat, toți lucrează pentru Igor Dodon și fiecare are rolul său și în campania electorală, și îl va avea, probabil, după alegeri, pentru că după alegeri, în pofida faptului că Igor Dodon a declarat de multe ori că va cere dizolvarea parlamentului și alegeri anticipate, ele nu vor avea loc. Igor Dodon va crea o altă majoritate și va încerca să mențină acest parlament pentru următorii doi ani și jumătate.

Și în această majoritate în afară de socialiști vor intra deputații din Partidul „Șor”, vor intra, probabil, Nichiforciuc, Andronachi, o parte din cei din „Pro Moldova”, care au să trădeze a doua sau a treia oară și au să se ducă în partidul lui Andronachi, căci se vorbește că va crea un partid. Aceștia din Nisporeni sunt tare activi la crearea partidelor și acesta va crea o nouă formațiune. Deci va fi o nouă majoritate, toată lumea lucrează pentru asta. Filat lucrează pentru Dodon, și nu Deliu, probabil Deliu nu-i în înțelegere și mulți ca Deliu, oameni pe care nu-i poți bănui de scopuri meschine, dar Filat lucrează, pentru că lucrează pe eșichierul dreptei și ia voturile celor care pot să mizeze pe dânșii, ia voturile de la candidați mai serioși.”

Europa Liberă: Doi unioniști înrăiți – Octavian Țîcu și Dorin Chirtoacă –, pentru ei prioritate rămâne a fi Unirea Republicii Moldova cu România. Cât sprijin pot avea acești doi pretendenți la fotoliul de președinte?

Alexei Tulbure: „Acest electorat nuclear, cum îl numeam noi, 9-11%, care era foarte stabil, foarte unit și nezdruncinat pe parcursul mai multor ani, acum este dispersat electoratul unioniștilor. De aceea, noi nu putem spune că acești doi candidați împreună vor lua 9 sau 11%, pentru că el nu este dispersat între aceste două formațiuni, dar între mai multe formațiuni. Dacă se va produce consolidarea acestui electorat, atunci candidații unioniști vor putea pretinde la un rezultat mai serios, acum rezultatul va fi unul mic.”

Europa Liberă: Acești 8 candidați înscriși în cursa prezidențială sunt suficient de convingători ca să motiveze alegătorul să vină la urne?

Alexei Tulbure: „Cred că nu. Gradul de anomie socială, gradul de dezamăgire e foarte înalt, dar oricum se va lucra pentru a scoate lumea la alegeri, pentru ca aceste alegeri să se întâmple, adică noi avem nevoie de un prag oarecare ca alegerile să se producă și în turul doi, probabil, tot vom putea avea rata de participare destul de mare, pentru că miza va fi mare. Noi vom avea doi candidați și, conform utilității votului, omul va vrea să contribuie, dar epidemia, situația epidemiologică atât în Moldova, cât și în toată lumea este un factor care pe mulți îi va ține acasă. Din păcate, așa se va întâmpla.”

Europa Liberă: Dar de ce nu se regăsește acest subiect în platformele electorale ale candidaților?

Alexei Tulbure: „Dar ce subiecte se regăsesc care corespund năzuințelor reale? Sunt multe subiecte care corespund problemelor cu care se confruntă oamenii noștri? De-atâta că există două lumi – lumea clasei politice și lumea lumii și noi trăim în două lumi paralele, în două dimensiuni care nu se intersectează, ei vorbesc despre...”

Europa Liberă: O dată la 4 ani se intersectează...

Alexei Tulbure: „Vedeți că nici nu prea mult, pentru că avem pandemie, avem acest minimum de existență cu care nu poți exista, avem șomaj, avem căderea economiei ș.a.m.d., dar Dodon vorbește despre valori tradiționale. Înțelegeți cum? Eu când mă gândesc că el îl tot invocă pe Ștefan cel Mare, dar Ștefan cel Mare nu lupta cu dușmanii familiei tradiționale, el lupta cu turcii, făcea exact invers, niște lucruri absolut diametral opuse celor pe care le face Dodon. Și atunci când te compari cu Ștefan cel Mare care făcea niște lucruri aproape 600

de ani în urmă și numești societatea moldavă societate tradițională, asta-i absolut rupt de realitate. Noi suntem o societate modernă, cu necesități moderne, cu probleme moderne și noi avem nevoie de solidaritate, toleranță, economie, protecție socială, infrastructură, drumuri, educație, medicină – acestea sunt problemele, dar faptul că repetă niște ideologemes născute undeva prin laboratoarele Kremlinului că, iată, gayropa, că ne atacă homosexualii aici, că familia tradițională e în pericol... Dar de ce e în pericol?

Nu de atâta că bărbații bat femeile și-i violență în familiile noastre, iar poliția nu intervine, dar stigmatizează femeile în loc să le protejeze? Asta nu-i problemă, dar e o problemă că sunt niște oameni care iubesc altfel?”

Europa Liberă: Părintele națiunii va fi cel care va obține mandatul?

Alexei Tulbure: „Noi am avut un părinte al națiunii autointitulat sau doi, mi se pare că Voronin tot așa era numit și după asta Plahotniuc se autointitula „directorul Moldovei” sau nu știu cum se numea el. Aveau autoritate, unul - criminal, altul – ideologic, avea farmecul său, dar eu nu știu dacă vom avea părinte, poate o mamă a națiunii vom avea, nu părinte.”