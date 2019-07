Aliona Buzilă: „Funcționarii de stat nu sunt toți hoți, sunt oameni care-s la locul lor, care își cunosc meseria”

Una dintre beneficiarele Academiei de Liderism Feminin „Women 4 Leadership” este Aliona Buzilă din Ialoveni. Instruirea „Abilitarea femeilor pentru participare în procesele decizionale”, o va ajuta să lupte pentru a obține un mandat de consilier local la alegerile din 20 octombrie. Actualmente este angajată la Moldtelecom, dar idea de a face politică la nivel local o urmărește o perioadă lungă de timp.

Europa Liberă: Deseori se zice că femeia e mai degrabă văzută la bucătărie cu cratița, cu copilașii de mână, pentru că trebuie să investească mult timp pentru creștere și educație. Ar avea suficient timp să-l consacre și politicii?

Aliona Buzilă: „Da. Noi suntem trei surori la părinți, eu sunt cea mai mare. Am fost și de mama educată, dar așa s-a întâmplat că de tata mai mult, dacă am fost prima fiică, mai mult el s-a ocupat. Când m-am căsătorit, nu știu cum s-a întâmplat că am luat în mâinile mele conducerea gospodăriei și educația copiilor. Am trei feciori – de 23, 22 și 12 ani – și am știut să-i educ prin metode democratice, cu cuvântul, nu prin bătaie, ei mă respectă, fiindcă pe mine nimic niciodată nu m-a speriat.

Ce înseamnă că femeia trebuie să fie la bucătărie? Ea are drepturi egale ca și bărbatul. Când veneam acasă și soțul stătea întins pe pat, iar eu trebuia să fac temele cu copiii, să fac mâncare, eu mereu mă revoltam: de ce eu trebuie să fac? Ce eu sunt mai prejos ca tine? Am și eu studii și vreau și eu să mă odihnesc...”

Europa Liberă: Dar în general cum vedeți ceea ce se întâmplă în politica moldovenească?

Aliona Buzilă: „Acum de-abia au început să promoveze și femeile în politică. Până acum erau puține femei în acest

domeniu. Bunăoară, prima mea directoare de la „Moldtelecom”, când am fost angajată, a fost o doamnă, Stela Școla, o doamnă extraordinară și foarte multe lucruri am învățat de la ea. Era respectată foarte mult chiar și de bărbați și o ascultau toți.”

Europa Liberă: Dar vă întreb, cum vedeți dvs. situația din politica moldovenească?

Aliona Buzilă: „Acum parcă e mai binișor, după toate câte s-au întâmplat, lumea parcă e mai liberă, e mai democrată. Dna Maia Sandu ca prim-ministră e o doamnă care o să facă multe lucruri bune.”

Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la guvernarea actuală?

Aliona Buzilă: „În primul rând, vreau să se întoarcă cu fața la popor, să fie pensiile decente pentru bătrâni, pentru că e o

situație foarte jalnică la noi în țară. Eu doresc așa că într-o bună zi să se întoarcă acasă toți cei care sunt plecați. Pe mine mă doare nespus de mult faptul că sunt plecați părinții, iar copiii sunt rămași cu bunicii. Foarte mult a scăzut anume educația, copiii au devenit iresponsabili, pentru că ei așteaptă doar bani de la părinți. Unui copil poți să-i dai bani, dar lui îi trebuie căldura mamei, căldura sufletească. Eu asta aștept, vreau să se întoarcă toți acasă, să aibă locuri de muncă la noi, în Moldova, măcar cât de cât; normal că nu se face totul într-o zi. Dacă o să avem răbdare, lucrurile au să se schimbe.”

Europa Liberă: Dvs. sunteți bugetară?

Aliona Buzilă: „Da.”

Europa Liberă: V-ați împăcat cu gândul că trebuie să administrați bine fiecare leuț ca să acoperiți nevoile întregii familii?

Aliona Buzilă: „Da, administrez foarte bine, numai primesc salariul și deja el este împărțit, că nouă ni se dă de două ori pe lună – avansul și salariul. Nu demult am primit salariul, dar deja mă gândesc la avans.”

Europa Liberă: Ce salariu i-ar trebui unui cetățean din Republica Moldova să zică că are un trai decent?

Aliona Buzilă: „Cred că dacă ar avea vreo 15 mii ar fi cât de cât

decent, cam o mie de dolari, cu toate că asta în ziua de azi nu este real, dar atunci ți-ar ajunge. Haina ți-o cumperi, mă rog, la sezon și o mai cârpești una-alta, dar copiii trebuie alimentați corect, doar generația tânără crește, ei fizic nu sunt dezvoltați, obezitatea îi foarte răspândită la noi în Moldova.”

Europa Liberă: Moldova fiind un stat sărac ar avea de unde să câștige acești bani ca să umple haznaua statului, să nu se vorbească că bugetul e unul auster și că sunt bani doar pentru pensii și salarii? Într-o țară săracă poate ajunge prosperitatea?

Aliona Buzilă: „Da. Știți eu la ce mă gândesc? Noi avem un pământ foarte bun și noi suntem un popor muncitor, puțin ajutor să avem, să ne ajute cu ceva tehnică și atunci noi am crește legume, noi avem cu ce, dar să avem și unde să exportăm producția.”

Europa Liberă: De ce e săracă Moldova?

Aliona Buzilă: „Pentru că s-a furat foarte mult, de asta e săracă.”

Europa Liberă: Cine a furat?

Aliona Buzilă: „Acei care au avut posibilitate să fure, care au fost cu mâna pe bani și au furat ceea ce nu era a lor, au luat băncile, au furat totul din ele. Doar ca să iei un credit trebuie să te gândești de o mie de ori când iei creditul acela, că tare te mai ustură când trebuie să-l dai înapoi – spun din experiență proprie, că am avut și eu nevoie de bani și am luat credite. Foarte greu, dar speranța moare ultima.”

Europa Liberă: Dar omul dacă trăiește într-un stat sărac, de ce neapărat încearcă să adune bani și să meargă cu această mită la profesor, la doctor, la polițist, la vameș, la oricare alt funcționar de stat?

Aliona Buzilă: „Eu sunt de acord cu Dvs. Noi singuri suntem de vină că dăm mita asta, că doar nimeni nu-ți bagă mâna în

buzunar. Și dacă cere, denunță-l, de la tine au cerut, tu vino, nu-ți fie frică, doar nu toți fură, funcționarii de stat nu toți sunt hoți, sunt oameni care-s la locul lor, care își cunosc meseria și o să fie mulțumiți. La noi frica e mare, la noi lumea se teme.”

Europa Liberă: Cum s-a băgat această frică în oasele oamenilor?

Aliona Buzilă: „Din generație în generație. De exemplu, omul dacă-i la serviciu, ca să nu-l dea afară, mai bine o să tacă; o să-i spună să facă ceva în detrimentul lui, el o să facă. Frica asta ca să nu piardă și bucățica ceea de pâine pe care o are, că are

copii și se gândește la ei. Bunăoară, la vârsta mea, deja dacă mergi la alt serviciu se uită sceptic la tine, mă rog, poate ai abilități, dar prima dată se uită ce vârstă ai, pe urmă te angajează la serviciu. Frica e adânc băgată în oameni, dar să știți că frica asta nu-i de azi, ea-i de veacuri. Noi tot timpul am trăit cred că după principiul „capul aplecat sabia nu-l taie”. De atâtea ori am fost cotropiți, numai cine n-a vrut, n-a fost la noi și nu ne-a folosit, iertați-mi expresia. Noi n-am știut să cerem, iată ce n-am știut.”

Europa Liberă: Din simplul motiv că cetățeanul nu-și cunoaște suficient drepturile?

Aliona Buzilă: „Da, aveți dreptate, nu-și cunoaște drepturile, dar nici nu vrea să le cunoască. Fiecare popor își merită ceea ce are. De ce noi să învinuim conducerea? Noi i-am ales. Doar n-a mers nimeni la secția de votare și a votat pentru noi, trebuie să mai punem și capul în mișcare, să mai avem și părerile noastre.”

Europa Liberă: Dar dacă Dvs. ați ajunge într-o funcție de ministră, de deputată, ce ați putea să schimbați, ce ați vrea să schimbați?

Aliona Buzilă: „Eu dacă aș ajunge, aș merge și aș vorbi cu cetățenii, aș întreba ce doresc oamenii, pentru că la urma urmei când ajungi într-un așa post, ai fost aleasă tot de cetățeni. În primul rând, agenților aceștia economici le-aș ajuta să-și dezvolte afacerile și atunci ei ar plăti impozitele la stat și din asta

s-ar putea de majorat și pensiile, și indemnizațiile la copii, nu să așteptăm să ne dea cineva. Noi ne-am învățat să ne dea cineva. Mama mea e găgăuză, tatăl meu e moldovean și eu mereu m-am întrebat de ce la noi nu este unire.

Mama mea e dintr-un sătuc și eu tot timpul m-am uitat cum se ajută rudele ei – este o clacă, ies cu toții împreună. Iar la noi, la moldoveni, nu știu de ce mai degrabă să bârfească; noi nu suntem uniți. O! Invidia la noi e pe primul plan. Dacă are cumătrul, eu de ce să nu am? Noi suntem invidioși, suntem și harnici, suntem și buni la suflet, suntem și mărinimoși, dar și invidioși suntem. Pe mine mă doare sufletul când frate pe frate se bârfește, nu se ajută, doar sângele apă nu se face. Și mama ceea care a crescut copiii aceștia doar pe dânsa o doare, că ea pe toți îi iubește.”

Europa Liberă: Dvs. pe drumul acesta al politicului, unde ați vrea să ajungeți?

Aliona Buzilă: „Când o să fie alegerile locale din 20 octombrie, aș vrea să devin consilieră locală.”

Europa Liberă: De ce vreți să obțineți acest mandat de consilieră locală?

Aliona Buzilă: „Vreau să ajung la această funcție de consilieră locală la Ialoveni, ca să demonstrez oamenilor că în această funcție sunt oameni onești, ambițioși, corecți, știu să ia decizii corecte, iar când se va împărți bugetul local va fi transparență, când se vor administra banii publici locali să fie totul egal.”

Europa Liberă: Sunteți beneficiara unui proiect în care sunt instruite femeile ca să se lanseze în politică.

Aliona Buzilă: „Sincer, mă bucur foarte mult că sunt finanțatori care ajută Republica Moldova și în special care ajută femeile din Republica Moldova, le promovează într-un fel, adică să demonstreze că ele pot fi nu numai casnice și gospodine, dar pot face ceva și pentru societate. La Academia de Liderism Feminin „Women 4 Leadership”, unde merg eu, am aflat că Suedia este statul care ne ajută foarte mult și finanțează acest program pentru promovarea femeilor în politică. Noi am avut norocul să mergem la Academia aceasta din banii donați de către Guvernul Suediei.”

Europa Liberă: Cum vedeți Dvs. femeia în politică?

Aliona Buzilă: „Femeile care participă acum cu noi la Academia de Liderism parcă sunt speriate nu știu de ce. Bunăoară, eu niciodată nu m-am gândit, dacă să vă spun sincer, că o să ajung vreodată să mă implic în politică. Eram preocupată de politică, mă interesa, dar niciodată n-am ajuns cu gândul așa de departe. Acum doi ani am devenit membră a unui partid și foarte mult mi-a plăcut această implicare.”

Europa Liberă: Și partidul acesta care e?

Aliona Buzilă: „Platforma Demnitate și Adevăr. Din 2017 sunt membră și îmi place foarte mult, am luat parte și la niște traininguri...”

Europa Liberă: Dar intenția acestei formațiuni e ca să promoveze femeia?

Aliona Buzilă: „Da, noi avem organizație de femei...”