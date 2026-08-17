Economistul-șef al băncii de stat VEB, demis după ce a spus că Rusia pierde „războiul de uzură”

Potrivit publicației The Bell, care citează două surse apropiate băncii, șeful VEB, Igor Șuvalov, l-ar fi concediat pe Klepaci „în urma unui telefon de sus”. Economistul a confirmat ulterior plecarea sa pentru Forbes, fără a preciza motivul demiterii.

Klepaci a afirmat în cadrul unei sesiuni din luna mai a Clubului Nikitski, un forum interdisciplinar care reunește economiști, cercetători și oameni de afaceri, că Rusia pierde teren atât în competiția tehnologică, cât și în cea economică la nivel global.

The Moscow Times a publicat, pe 14 august, ample fragmente din raportul economistului-șef al VEB, inclusiv avertismentele acestuia privind evoluția economiei ruse.

Klepaci: Rusia pierde competiția economică și tehnologică

„Pierdem competiția atât tehnologică, cât și economică la nivel global. Și nu doar în raport cu China și Statele Unite; în anumite privințe, pierdem chiar și în fața Ucrainei”, a declarat el.

În opinia sa, Rusia nu va putea câștiga competiția economică într-un conflict de lungă durată. El a respins ideea că economia Ucrainei s-ar afla în pragul colapsului, subliniind că, în pofida distrugerilor și a problemelor demografice, aceasta continuă să funcționeze datorită, între altele, sprijinului financiar masiv oferit de țările occidentale.

„În acest război de uzură nu vom câștiga competiția. Avem iluzia că acolo [în Ucraina] totul se va prăbuși. Nu s-a prăbușit și nici nu se va prăbuși. În schimb, costurile noastre cresc”, a avertizat Klepaci.

El a atras atenția și asupra pierderilor tot mai mari provocate de atacurile ucrainene asupra infrastructurii rusești — porturi, instalații petroliere și de gaze, complexe chimice și rețele logistice. Potrivit economistului, aceste pierderi devin deja un obstacol macroeconomic semnificativ pentru creșterea economiei ruse.

Klepaci a vorbit, de asemenea, despre reducerea investițiilor, recesiunea din industria civilă, problemele din sistemul de sănătate și decalajele din domeniul științific și tehnologic, precum și despre accentuarea inegalităților sociale.

„Cred că Rusia nu se va destrăma, dar sunt aproape sigur că vom ajunge la o criză socială. Economia nu se va prăbuși, însă decalajul nostru față de alte state va continua să crească, cu toate consecințele care decurg din acest lucru”, a concluzionat el.

Potrivit prognozei sale, creșterea PIB-ului Rusiei în 2027 nu va depăși 1–1,5%, urmând să rămână sub ritmul de creștere al economiei mondiale.

Cine este Andrei Klepaci

Andrei Klepaci este unul dintre cei mai cunoscuți macroeconomiști ruși. A ocupat funcția de economist-șef al VEB.RF din 2014, timp de 12 ani, iar anterior a lucrat timp de un deceniu în cadrul Ministerului Dezvoltării Economice al Rusiei. Între 2008 și 2014, a fost viceministru al economiei în mandatele miniștrilor Elvira Nabiullina, Andrei Belousov și Aleksei Uliukaev.

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