Artemis II ajunge la noapte în spatele Lunii

Echipajul capsulei Orion lansată de NASA pe 1 aprilie în cea mai îndepărtată călătorie în care oamenii au fost vreodată este programat să se afle timp de șapte ore de partea îndepărtată a Lunii. Orion va trece la circa 6.544 de kilometri de suprafața selenară și va ajunge la distanța de 406.770 de kilometri față de Pământ, depășind recordul stabilit în 1972 de Apollo 13 pentru cea mai mare depărtare la care au ajuns vreodată oameni de planeta noastră.

Misiunea Artemis II la care participă astronauții americani Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch, împreună cu canadian Jeremy Hansen înseamnă și alte premiere - Glover va intra în istorie ca prima persoană de culoare care a zburat în jurul Lunii, iar Koch va fi prima femeie, iar Hansen- primul non-american. „Fața îndepărtată a Lunii” În momentul intrării în câmpul gravitațional al Lunii, Orion se afla la aproximativ 63.000 de kilometri de Lună și la aproximativ 232.000 de mile de Pământ, ceea ce înseamnă că forța de atracție a Lunii este mai mare decât cea a Pământului, a declarat un oficial NASA în transmisiunea live a Agenției Spațiale Americane despre zborul planificat să dureze 10 zile. Astronauții au început și înainte de asta să observe caracteristici ale corpului ceresc care nu au mai fost văzute niciodată cu ochiul liber de un om.

În zorii zilei de duminică, NASA a publicat o imagine realizată de echipajul Artemis, care arată Luna de la distanță, cu bazinul Orientale vizibil. „Această misiune marchează prima dată când întregul bazin a fost văzut cu ochi umani”, a transmis agenția spațială americană. Craterul masiv, care seamănă cu o țintă, fusese fotografiat anterior de camere aflate pe orbită. Christina Koch, vorbind în direct din spațiu cu copii din Canada, a spus că echipajul a fost entuziasmat să vadă acest bazin numit uneori „Grand Canyon-ul” Lunii. „Este foarte distinctiv și niciun ochi uman nu a mai văzut acest crater până astăzi”, a spus Koch în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri organizate de Agenția Spațială Canadiană. Spre finalul survolului, astronauții vor asista la o eclipsă de Soare, când Soarele va fi în spatele Lunii și ascuns vederii, cu excepția atmosferei sale exterioare - coroana solară.

Studierea Lunii, testarea costumelor și a navei Cei patru astronauți vor petrece, de asemenea, o perioadă testând costumele spațiale „Orion crew survival system” (OCSS). Costumele portocalii îi protejează pe membrii echipajului în timpul lansării și reintrării în atmosferă, dar sunt disponibile și pentru utilizare de urgență – pot furniza aer respirabil pentru până la șase zile. Astronauții Artemis II sunt primii care poartă costumele OCSS în spațiu și vor testa funcțiile acestora, inclusiv cât de rapid le pot îmbrăca și presuriza.