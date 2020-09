Astăzi, în Moldova și în lume

Vremea se anunță călduroasă și plăcută, în general, cu maxime de 22 până la 27 de grade – ca de obicei, mai cald va fi în sud. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vremea ar urma să continue cam în aceeași notă pe tot parcursul săptămânii. Sunt în vigoare avertizări cu cod galben de incendiu, respectiv cu cod portocaliu în centrul și sudul țării – pentru secetă.

În R. Moldova este programată pentru astăzi ședința CEC, venită într-o perioadă de pregătiri și evenimente pre-electorale, înaintea alegerilor prezidențiale. Agenția INFOTAG găzduiește conferința de presă organizată de Asociația Agențiilor de Publicitate cu tema „Dezvăluirea secretului: redistribuirea pieței de publicitate în cifre și fapte”; la sediul societății Apă-Canal din capitală are loc lansarea Campaniei de informare a consumatorilor prin promovarea standardelor de integritate și anticorupție în sectoarele reglementate de ANRE.

Din agenda internațională furnizată de AFP: lidera exilată a opoziției din Belarus, Svetlana Țihanovskaia, vizitează Varșovia; la Paris se redeschide cripta catedralei Notre-Dame, avariată în urmă cu câțiva ani de un grav incendiu; la Vatican are loc audiența Papei Francisc cu un număr limitat de persoane; la Madrid are loc un protest de solidaritate cu hotelierii afectați de pandemie; la Hanoi, în Vietnam, are loc reuniunea online a miniștrilor de externe din organizația ASEAN