Atac masiv cu drone asupra Moscovei: cel puțin trei răniți și un incendiu la Wildberries

Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a raportat, la rândul său, că peste 150 de drone au fost interceptate în mai multe localități, inclusiv Bogorodski, Ramenskoe, Pavlovski Posad, Orehovo-Zuevo, Voskresensk, Stupino, Kolomna și Elektrostal.

Atacul s-a soldat, potrivit autorităților locale, cu trei persoane rănite. O fetiță de 10 ani din districtul Ramenskoe a fost spitalizată după ce o dronă a căzut peste o casă, suferind o rană la mână provocată de schije. O femeie din districtul Bogorodski și un bărbat de 27 de ani din Kolomna au avut, de asemenea, nevoie de îngrijiri medicale.

Unul din aparatele de zbor a lovit un depozit Wildberries din zona „Atlant-Park”, în districtul Bogorodski, provocând un incendiu. Compania a precizat ulterior că complexul logistic a suferit avarii minore, fragmentele afectând un perete al clădirii. Incendiul a fost localizat, iar mărfurile nu au fost afectate, susține Wildberries.

În timpul nopții, autoritățile ruse au introdus restricții temporare pe aeroporturile Vnukovo, Domodedovo, Jukovski și Șeremetievo. Potrivit TASS, cel puțin opt curse nu au putut ateriza la Moscova din cauza măsurilor de securitate.

Ministerul rus al apărării afirmă că a interceptat noaptea trecută aproape 800 de drone ucrainene, în ceea ce ar fi unul din cele mai masive atacuri aeriene cu drone asupra teritoriului rus.

Atacul vine la doar câteva zile după un alt raid ucrainean de amploare asupra capitalei ruse. Sobeanin declarase anterior că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, peste 600 de drone s-ar fi îndreptat spre Moscova, calificând atacul drept unul dintre cele mai masive de până acum.

Londra, acuzată de Moscova că alimentează escaladarea prin livrări de drone Ucrainei

Între timp, atacurile cu drone asupra teritoriului rus au devenit și un nou motiv de tensiune între Moscova și Londra. Rusia a acuzat Marea Britanie că sprijină escaladarea conflictului, după apariția informațiilor privind utilizarea unor drone de producție britanică în atacuri asupra unor obiective din Rusia.

Într-un comunicat publicat de Ambasada Rusiei la Londra, autoritățile britanice au fost acuzate că devin „complice și participant” la ceea ce Moscova numește „crime sângeroase și acte de terorism”.

Un reprezentant al Ministerului britanic al Apărării a declarat însă pentru BBC că Londra „stă umăr la umăr cu Ucraina”, reiterând angajamentul Marii Britanii de a continua sprijinul pentru Kiev. Regatul Unit a anunțat anterior că va furniza Kievului zeci de mii de drone, inclusiv aparate cu rază lungă de acțiune.

Drone produse de două companii britanice ar fi fost folosite de Ucraina în mai multe atacuri asupra unor obiective militare și industriale din Rusiei. Printre țintele vizate s-au numărat rafinării de petrol și depozite aparținând retailerului online Wildberries, afirmă surse ucrainene.

O sursă militară a confirmat pentru BBC utilizarea unor drone britanice în cadrul acestor operațiuni, despre care se estimează că au provocat pierderi economice de peste 35 de miliarde de lire sterline.

Recent, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, afirmase că în atacurile asupra teritoriului rus, inclusiv asupra unei baze petroliere din districtul Kamenski, regiunea Rostov, au fost folosite drone care conțineau componente și tehnologii britanice.

Avertismentele Moscovei la adresa Londrei au fost formulate pe fondul unui nou val de atacuri ucrainene de amploare.

Marea Britanie și-a intensificat în ultimele luni sprijinul militar pentru Ucraina. În aprilie, Ministerul britanic al Apărării a anunțat un nou pachet de asistență care include zeci de mii de drone, printre care și aparate de atac cu rază lungă de acțiune, descris drept cea mai amplă livrare de acest tip oferită până atunci de Londra Kievului.

Cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL și BBC

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