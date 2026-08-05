Atac masiv asupra regiunii Kiev: cel puțin 17 morți și zeci de răniți

În capitala ucraineană, o persoană și-a pierdut viața, iar alte 26 au fost rănite, a anunțat primarul Vitali Kliciko. El a precizat că în sectoarele Obolon și Desneanski au izbucnit incendii la depozite, iar în suburbii au fost afectate mai multe clădiri nelocuibile.

În regiunea Kiev, bilanțul este mult mai grav: 14 persoane au fost ucise, iar alte 22 au fost rănite. Șeful Administrației Militare Regionale, Timur Tkacenko, a declarat că acesta este „unul dintre cele mai tragice atacuri” asupra regiunii din ultima perioadă.

Cele mai multe victime au fost înregistrate în raionul Brovarî, unde au murit nouă persoane. Alte patru persoane au fost ucise în raionul Bucea, iar o victimă a fost raportată în raionul Fastiv.

Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, atacurile au vizat în principal depozite și un obiectiv logistic. În orașul Brovarî și în alte trei localități au izbucnit incendii de proporții la clădiri de depozitare. În satul Ceaika, din raionul Bucea, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu la un depozit, iar în raionul Fastiv au fost afectate un centru logistic și o altă întreprindere. De asemenea, în aceeași zonă au ars mai multe autoturisme.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că, în timpul atacului din noaptea de 5 august, apărarea antiaeriană a neutralizat 98 de drone rusești, însă nu a reușit să intercepteze niciuna din rachetele lansate.

Potrivit armatei ucrainene, Rusia a lansat noaptea trecută patru rachete antinavă Zircon/Oniks, 24 de rachete balistice Iskander-M/S-400 și 115 drone de atac. Au fost înregistrate lovituri asupra 26 de locații, iar fragmente ale dronelor doborâte au căzut în alte șase zone. Principala țintă a atacurilor rusești a fost regiunea Kiev.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat în dimineața zilei de 5 august că bilanțul atacului masiv lansat de Rusia asupra Kievului și regiunii Kiev a ajuns la 17 morți și 44 de răniți.

„Principala țintă a atacului au fost depozitele unor companii civile. Au fost lovite, de asemenea, infrastructura și o gară. Printre obiectivele afectate se numără o fabrică de bere, depozite de materiale de construcții și centre logistice civile – instalații fără legătură cu războiul.”

Zelenski a îndemnat din nou partenerii Kievului să livreze mai multe rachete pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei și să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei.

„Este esențial ca partenerii să înțeleagă că întârzierile în livrarea acestor sisteme sau refuzul de a furniza mijloace de apărare antibalistică duc la astfel de tragedii și distrugeri. Statele care nu sunt pregătite să accelereze livrările de interceptoare pot contribui prin noi sancțiuni”, a spus Zelenski.

Ministerul rus al Apărării a susținut că țintele atacurilor de noaptea trecută au fost „centre de transport, logistică și distribuție”. Potrivit Moscovei, acestea ar fi fost folosite pentru depozitarea și transportul armamentului, precum și pentru producerea și distribuirea dronelor militare. Aceste afirmații nu au putut fi verificate independent. Autoritățile ruse spun că printre obiectivele lovite sunt și facilități ale companiilor Nova Poșta și Epitsentr, precum și trei nave cargo în regiunea Odesa.

Ucraina lovește încă un depozit Wildberries. Rusia spune că a doborât aproape 500 drone ucrainene

În aceeași noapte, Ucraina a atacat un centru logistic al companiei Wildberries din regiunea Tula, Rusia. Compania a anunțat că la fața locului a izbucnit un incendiu, însă personalul fusese evacuat înaintea atacului.

Guvernatorul regiunii Tula, Dmitri Mileaev, a declarat că sistemele de apărare antiaeriană au doborât 107 drone ucrainene în cursul nopții. Potrivit acestuia, resturile unei drone au căzut pe teritoriul centrului de sortare Wildberries, provocând incendiul. O persoană a fost rănită, iar două blocuri de locuințe din raionul Venev, precum și două obiective industriale din Novomoskovsk și raionul Uzlovski au fost avariate.

Acesta este cel puțin al 15-lea incendiu izbucnit la depozitele Wildberries din diferite regiuni ale Rusiei începând cu 18 iulie. Cu o zi înainte, un alt incendiu de amploare a afectat un centru logistic din localitatea Krasnîi Bor, regiunea Leningrad. Tot marți, autoritățile ruse au anunțat că cinci persoane au murit în regiunea Moscova în urma unui atac cu drone ucrainene, iar în orașul Cehov pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit.

Ministerul rus al Apărării susține că din seara zilei de marți și până miercuri dimineața (în intervalul 20:00–08:00), sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 475 de drone ucrainene deasupra a 16 regiuni ale Rusiei, precum și deasupra Crimeei anexate, Mării Azov și Mării Negre.

Potrivit autorităților ruse, acesta nu este însă cel mai amplu atac cu drone din acest an. Pe 2 august, Moscova a raportat doborârea a 635 de drone, pe 24 iulie – a 571, iar recordul a fost înregistrat pe 26 iunie, când Ministerul rus al Apărării a afirmat că a distrus 660 de drone ucrainene.

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