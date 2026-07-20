Atac „masiv” cu drone asupra regiunii Moscova. Navă cu cereale lovită la Odesa

Atacurile au provocat incendii și distrugeri ale infrastructurii civile în raioanele Podolsk, Domodedovo și Odințovo de lângă Moscova - două persoane au fost rănite, a anunțat guvernatorul regiunii, Andrei Vorobiov, fără alte precizări.

Primarul Moscovei, Serghei Sobeanin, a afirmat că peste 400 de drone ucrainene au fost lansate asupra regiunii Moscovei din seara zilei de duminică și până luni dimineața.

Canalul de monitorizare Astra, analizând imagini apărute online, a scris că au fost lovite baza petrolieră din Podolsk și un depozit industrial din Domodedovo, iar o dronă a lovit un bloc de locuințe din același oraș.

Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, a declarat luni că centrul său logistic din raionul Podolsk a fost evacuat din precauție, iar ulterior și-a reluat activitatea.

Pe 18 iulie, dronele ucrainene au atacat depozitele rețelei Wildberries din regiunile Moscova și Tambov din Rusia, omorând cel puțin șapte persoane și rănind peste o sută de oameni, potrivit autorităților ruse. Atacurile au provocat incendii de proporții. Kievul a afirmat că depozitele Wildberries erau utilizate pentru sprijinul armatei ruse, iar Moscova a calificat atacul drept unul „terorist”.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că sistemele de apărare aeriană au doborât 381 de drone ucrainene deasupra regiunilor rusești, precum și deasupra Mării Negre și a Mării Azov în cursul nopții, pe 20 iulie.

Navă cu cereale lovită la Odesa

Între timp, autoritățile ucrainene au anunțat că numărul morților după atacul rusesc de duminică seara asupra unei nave în apropierea portului Odesa a crescut la zece.

Nava turcească sub pavilionul Guineei-Bissau transporta cereale, potrivit Administrației Porturilor Maritime din Ucraina. În total, la bordul navei se aflau 17 membri ai echipajului - majoritatea cetățeni ai Siriei și Indiei. Printre victime, un pilot maritim cu cetățenie ucraineană.

Ministerul Apărării al Federației Ruse susține că atacul din 19 iulie a vizat „rezervoare cu combustibil și lubrifianți” din portul Odesa.

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