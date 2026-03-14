Atac masiv cu peste 500 rachete și drone rusești asupra Ucrainei

Ținta principală a atacului a fost regiunea Kiev. În urma atacurilor, cel puțin patru oameni au fost uciși, iar alte 15 persoane au fost rănite, potrivit autorităților locale.

Șeful administrației militare a regiunii, Nikolai Kalașnik, a anunțat că peste 30 de obiective au fost distruse sau avariate.

În raionul Vîșhorod din regiunea Kiev au fost avariate blocuri de locuințe și spații de depozitare, iar în raionul Brovarî – două case private, un cămin, clădiri industriale și de oficii, un restaurant și o cooperativă de garaje. În raionul Obuhiv au fost avariate două școli și o grădiniță, trei case private, un bloc de locuințe, precum și spații nerezidențiale și industriale. În raionul Bucea a fost avariată o casă privată, a afirmat Kalașnik.

Publicația „Insider.ua” scrie că printre țintele ținta atacului a fost centrala termică din Tripilia și substația din Nalivaikivke, care asigură legătura între Kiev și centrala nucleară de la Rivne.

Compania DTEK anunță că în regiunea Kiev au fost introduse întreruperi de urgență ale energiei electrice. Administrația municipală din Kiev scrie pe canalul său de Telegram că, în urma bombardamentelor rusești din timpul nopții, circulația troleibuzelor a fost întreruptă în unele zone. Autoritățile au pus la dispoziția călătorilor linii suplimentare de autobuz.

Din alte regiuni ale Ucrainei vin, de asemenea, mesaje despre introducerea unor programe mai stricte de întrerupere a energiei electrice.

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a scris, pe Facebook, că ținta atacului rusesc masiv de noaptea trecută a fost infrastructura energetică a regiunii Kiev, deși acesta a vizat și alte patru regiuni - Sumî, Harkov, Dnipropetrovsk și Nikolaev.

De asemenea, Zelenski a reafirmat necesitatea consolidării apărării antiaeriene a Ucrainei, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu de care ar încerca să profite Rusia.

„Fiecare noapte de atacuri rusești este un memento pentru toți partenerii noștri că sistemele de apărare antiaeriană și rachetele pentru acestea sunt, de fapt, o necesitate zilnică. Niciun acord privind livrarea rachetelor nu poate aștepta – totul trebuie pus în aplicare cât mai repede posibil.”

Zelenski a mai spus că înțelegerile Kievului cu partenerii occidentali privind creșterea producției de rachete antiaeriene „reprezintă o direcție critică”, căreia trebuie să i se acorde o atenție prioritară.

„Rusia va încerca să profite de războiul din Orientul Mijlociu pentru a distruge mai mult aici, în Europa, în Ucraina. Tocmai de aceea trebuie să conștientizăm nivelul real al amenințării și să ne pregătim în consecință, și anume: noi, în Europa, trebuie să dezvoltăm astfel de producții de rachete pentru apărarea aeriană — și în special împotriva rachetelor balistice — și toate celelalte sisteme necesare, care vor permite protejarea reală a vieților, indiferent ce s-ar întâmpla în orice altă parte a lumii. Europa este capabilă să asigure o astfel de fiabilitate a apărării”, a scris Zelenski pe Facebook.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te