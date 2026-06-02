Atac masiv rusesc asupra Ucrainei: cel puțin 18 morți la Dnipro și Kiev

În capitală, cel puțin șase oameni și-au pierdut viața, iar peste 60, inclusiv trei copii, au fost răniți în urma loviturilor cu drone și rachete rusești, potrivit informațiilor actualizate spre orele amiezii de către primarul Vitali Kliciko.

Autoritățile din Kiev au semnalat pagube și incendii în mai multe cartiere unde resturi de drone și rachete au căzut peste blocuri de locuit, clădiri nerezidențiale sau terenuri.

„În cartierul Podil, ca urmare a unei lovituri repetate asupra unei clădiri cu nouă etaje, s-a produs o prăbușire a structurilor. Sub dărâmături ar putea fi oameni”, a precizat Kliciko.

Mulți locuitori din Kiev au petrecut toată noaptea în adăposturi din metrou, după ce, în ajun, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Rusia pregătește un nou atac masiv asupra Ucrainei.

Ucrainenii, confruntați cu urmările unui nou atac rusesc masiv, pe 2 iunie 1/10 O explozie luminează cerul deasupra Kievului în zorii zilei de 2 iunie.











2/10 Un bărbat rănit la locul unui atac rusesc asupra unei suburbii a orașului Kiev. Potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei, 13 persoane au fost ucise în diverse orașe din Ucraina și peste 100 au fost rănite în urma unui atac rusesc cu rachete și drone, în primele ore ale zilei de 2 iunie.

Cel puțin 13 persoane au fost ucise și alte zeci au fost rănite pe teritoriul Ucrainei în urma unui atac masiv cu rachete și drone asupra țării, în primele ore ale zilei de 2 iunie.











3/10 Cadavrul unei persoane descoperit sub dărâmături în Dnipro este îndepărtat în urma unei serii de atacuri care au lovit orașul din estul țării pe 2 iunie.











4/10 Un pompier stinge un incendiu la Kiev. Autoritățile din Kiev afirmă că patru persoane au fost ucise în capitala Ucrainei în timpul atacului din timpul nopții.











5/10 Un autoturism de lux avariat la un salon auto din Kiev, în urma atacurilor.











6/10 O femeie lângă un bloc de apartamente avariat în Dnipro, în dimineața zilei de 2 iunie.











7/10 O femeie își strânge pisica la piept în apropierea locului unde a căzut o rachetă sau o dronă în Kiev.











8/10 O femeie merge printre dărâmături la intrarea într-o clădire avariată de bombardamente în Kiev.











9/10 Mașini sub dărâmături în Kiev.











10/10 Un bărbat, cu câinele său printre dărâmăturile de la locul unui atac din Kiev. Kremlinul a prezentat atacul ca fiind îndreptat împotriva „uzinelor din industria de apărare" din diverse orașe din Ucraina, ca răspuns la „acte teroriste" nespecificate comise de Kiev.











În orașul Dnipro, numărul morților a crescut până la 12 către amiază, inclusiv doi copii și un membru al echipelor de salvare. Peste 30 de oameni au fost răniți, potrivit șefului administrației militare a regiunii, Oleksandr Hanja.

Rusia a lansat asupra Ucrainei, noaptea trecută, 656 de drone și 73 de rachete, inclusiv rachete balistice „Iskander-M” și rachete de croazieră „Kalibr” și X-101, a anunțat armata ucraineană.

Forțele antiaeriene ale Ucrainei spun că au neutralizat 602 drone și 40 de rachete.

Potrivit Statului Major de la Kiev, principala direcție a atacului a fost regiunea Kiev, dar au fost atacate și Dnipro, Harkov, Zaporojie, Poltava și alte regiuni.

Atacul aerian al Rusiei a continuat în dimineața zilei. „La ora locală 08.30, s-au înregistrat lovituri ale a 30 de rachete balistice, 3 rachete de croazieră și 33 de drone de atac în 38 de locații, precum și căderea unor drone doborâte (resturi) în 15 locații”, se spune în raportul armatei.

Peskov: „Este o nouă dimensiune a conflictului”

La Moscova, ministerul rus al apărării a anunțat, marți, că atacul masiv asupra Ucrainei ar fi vizat „întreprinderi din industria de apărare, obiective ale infrastructurii de transport și combustibil folosite în interesul Forțelor Armate ale Ucrainei, precum și a aerodromurilor militare din Ucraina”.

În comunicat sunt menționate regiunile Kiev, Zaporojie, Harkov, Dnipro, Poltava, Hmelnițki și Sumî, iar ministerul rus susține că toate „țintele atacului au fost atinse”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia lansează „lovituri sistematice” asupra obiectivelor militare din capitală și și alte regiuni ale Ucrainei, așa cum a anunțat acum o săptămână.

„Vedeți că se lansează lovituri sistematice asupra infrastructurii militare a regimului de la Kiev. Asupra Kievului, asupra altor orașe”, a declarat jurnaliștilor Dmitri Peskov, citat de agenția oficială TASS.

El a explicat, de asemenea, cuvintele președintelui rus Vladimir Putin, care a declarat în ajun că autoritățile ucrainene, prin loviturile asupra Starobelsk și Ghenicesk, au decis „să confere conflictului, în ansamblu, o nouă dimensiune”.

Kremlinul a cerut armatei ruse să pregătească măsuri de ripostă la ceea ce a descris ca fiind un atac cu drone ucrainene asupra unui cămin studențesc din Starobelsk pe 18 mai, în urma căruia au murit cel puțin 21 de persoane.

Colegiul din Starobelsk „nu a fost niciodată un obiectiv militar sau paramilitar”, a mai spus Peskov.

