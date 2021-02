Aurel Cepoi: „Niciun trib nomad din Iran nu mai scrie în limba lui”

Aurel Cepoi: „E adevărat, tot timpul am avut tendința aceasta de a vedea locuri mai puțin turistice și mai puțin umblate, și de a intra în esența localnicilor, adică mă interesează foarte mult fotografia documentară cu noțiuni de antropologie, ce fac oamenii, de unde se trag, ce istorii au, ce mai țin minte, ce știu, unde se îndreaptă și mi s-a părut Iranul cu toate triburile acestea un loc foarte interesant, să mă întorc ca să mă ocup doar de asta. În celelalte patru călătorii în care am fost singur n-am intrat în nicio moschee, n-am fost nicăieri, nu mă interesa nimic din Iran, dacă cinstit.”

Aurel Cepoi: „Da. Deci, acolo toată ziua trebuie la 30-40 de grade să-l porți. Dacă inițial am vrut și noi să vedem țara asta cu istorie, cultură, tot ce are ea, acum știm situația de acolo, mai puțin interzis, mai puțin liber. Ajungând acolo, călătorind prin Iran, chiar am fost și invitați într-o seară să stăm într-o familie de nomazi din tribul Qashqai, că ei sunt mulți, fiindcă ei încep deja, unii din ei să se orienteze spre turismul de nomazi ca să-și mai diversifice încasările și astfel am aflat de faptul Qashqai e doar un trib și e cel mai mare, dar, de fapt, din diferite surse sunt până la 100 de triburi în Iran, ceea ce m-a intrigat, fiindcă înainte de asta mai văzusem eu nomazi deja sedentarizați prin Asia Mijlocie, Mongolia, dar faptul că în Iran atâția oameni încă duc așa o viață, mi se pare că este unicul loc din lume, dacă nu mă înșel, mai găsești prin Africa, dar foarte puțin.”

Aurel Cepoi: „Majoritatea lucrurilor pe care le fac încă cei care sunt nomazi adevărați sunt chestii pe care noi nu le-am văzut și nu o să le vedem aici poate la televizor. Am fost la o nuntă adevărată care e foarte rară acum, să nimerești la o nuntă în câmp deschis, cu corturi, deja toate se fac în restaurante și chiar la nunta la nunta la care am fost totuna mâncarea era adusă, ceea ce demonstrează că...”

Aurel Cepoi: „Vasile, eu am încercat să fac poze fiind acolo, în mijlocul lor, din perspectiva ca ei să nu mă observe. Nu am vrut să fac un proiect jurnalistic sau fotojurnalistic. La început am vrut să-l fac structurat pe ceva, dar mi-a fost atât de greu și la urmă am decis să-l fac, așa, haotic cum e și viața lor, cum îi întâlnești, cum nimic nu-i clar ce se va întâmpla, știi, mi-a fost mai ușor atunci, adică nu le-am pus după o istorie clară, am luat câteva familii de nomazi pe care i-am urmărit în locațiile de iarnă, de vară. Îmi place foarte mult poza în care la o nuntă este un clan care se numește Abivardi, un bărbat duce trei copii și are și un pușcoi în spate. E o chestie pe care nu o vezi în cultura lor, adică un bărbat să aibă grijă de copii e ceva deosebit.”

Aurel Cepoi: „E mereu cu pușca. Acolo fiecare nomad are dreptul să aibă o pușcă, ele sunt înregistrate, dar am văzut și unele care nu cred că sunt înregistrate, mitraliere care nu cred că îți dă voie cineva să le ții.”

Aurel Cepoi: „În primul rând, am zis, e ceva deosebit, în al doilea rând, e ceva care poți observa cum dispare, vorbeam despre tradițiile acestea care dispar, plus că e foarte interesant satul, cum au venit acolo, de unde au venit. Știi că toate triburile nomade sunt turci, de fapt, în Iran, nu sunt perși, sunt oameni care au și ei rolul lor în istoria țării, în istoria regiunii, plus că unii...”

Aurel Cepoi: „Tot timpul am avut acordul acestor fotografii, n-am stat, n-am fotografiat și am fugit de acolo, le-am explicat oamenilor de ce fac chestia asta și de ce trebuie să fac chestia asta. Bine, la unii glumeam că le fur sufletul, dar majoritatea au înțeles că e un lucru bun, iar reacțiile din Iran la carte au fost, din partea nomazilor, din partea triburilor foarte bune, fiindcă despre ei nimeni nu vorbește acolo, ei sunt undeva acolo ca parte a populației, dar nimeni nu vorbește despre ei.”

Aurel Cepoi: „Acum se revenim la partea aia cu tehnologiile, nu știu dacă există nomad care nu are două telefoane, unul care să fie smartphone, unde are Instagram, Facebook și altul, un celular mic ca să poată prinde sunete oriunde în munți ăia. Bine, exagerez, cei mai în vârstă nu au, dar în general au pagini pe Facebook, folosesc proxy, intră în sate, ei se duc la piață, își vând animalele. Cel mai tare, desigur, m-au impresionat cei care fac drumul acesta de 300-400 de kilometri încă pe jos, sunt foarte puțini, pentru că majoritatea acum își încarcă animalele în mașini și le mută, știi, în două zile ajung la destinație, dar am mers câteva zile cu o familie din tribul Shahsavan, e ceva, cum să zic, 40 de zile să mergi pe jos și seara să pui cortul, înșiri toate lucrurile, dimineața îl strângi, seara iar îl pui, fiindcă oile, caprele poți să le miști doar 5-6 kilometri pe zi.”

Europa Liberă: Dar cum ți-ai găsit traducător, comunicator, au pe cineva?

Aurel Cepoi: „Nu, ca de obicei, am mers pe calea cea mai grea, ghidul care era ghid de cultură, istorie cu care am fost prima dată și am călătorit, am văzut orașele acestea din Iran, eu știam de Qashqai, bine, dar nu știam că mai sunt încă atâtea triburi. Sunt zece mari triburi care pe urmă se împart în sub-triburi, și sub-triburile în clanuri și acolo mai departe te-ai pierdut în explicație, și i-am zis în felul următor, îl cheamă pe scurt Fey: „Aveți și voi niște albume, niște chestii cu nomazii aceștia?” Am fost în cele mai mari orașe: Shiraz, Ahvaz, Esfahan. Tot ce am văzut, am văzut niște albume, dar erau toate făcute în studio, adică cineva merge cu lumini, îi fardează, îi îmbracă frumos și zic că aceștia-s nomazii și eu am zis că: „Bine, hai să încerc să fac ceva mai deosebit, cum e zi de zi, cum arată dimineața, seara, noaptea, ce fac, prin ce trec”. Viața lor nu este ușoară, pentru mulți din noi ar părea un chin și chiar este.”

Europa Liberă: Am înțeles că cineva din colegii dumitale sau fotografi au avut necazuri după ce au mai încercat să intre pe acolo?

Aurel Cepoi: „Am evitat aceste conflicte, de fiecare dată zburam în alt oraș și plecam din alt oraș, adică luam viza pe aeroport din alte locuri. Iran nu este o țară în care funcționează autoritățile, îmi aduce aminte foarte mult de Uniunea Sovietică înainte de colaps și, adică nu prea se știa dacă am mai intrat, n-am mai intrat și de aceea schimbam orașele, dar ultima dată am fost întrebat mai serios, pentru că am cam îndesit-o. Problema este că dacă vrei să fotografiezi în Iran, se consideră jurnalism și pentru asta îți trebuie altă viză, ceea ce nu am vrut să fac, fiindcă atunci îți dau automat și însoțitor...”

Europa Liberă: Un KGB-ist...

Aurel Cepoi: „Și am intrat ca turist cu un minimum de bagaje. Mi-a mers, dar imediat după ce am terminat eu cu vizitele acestor mai mari clanuri, a pățit-o o americancă, care făcea cercetări serioase antropologice și venea des acolo, a fost arestată, asta știu.”