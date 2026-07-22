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Internațional

Austria: Casa natală a lui Hitler devine secție de poliție

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Doi polițiști stau la recepție, în timpul ceremoniei de inaugurare, pe 22 iulie 2026, la Braunau am Inn, Austria.
Doi polițiști stau la recepție, în timpul ceremoniei de inaugurare, pe 22 iulie 2026, la Braunau am Inn, Austria.

În Austria s-a inaugurat o nouă secție de poliție în casa natală a lui Adolf Hitler, în speranța de a-i descuraja pe extremiștii de dreapta, aflați în ascensiune în prezent, să facă pelerinaje la locul de naștere al dictatorului nazist.

În cadrul unei ceremonii organizate cu ocazia inaugurării, Johannes Waidbacher, primarul micului oraș Braunau-am-Inn, și-a exprimat speranța că această transformare va demonstra faptul că comunitatea locală „își asumă trecutul și își recunoaște responsabilitatea”.

Decizia de a transforma casa într-o secție de poliție vine în urma unei dezbateri îndelungate și delicate privind soarta acestui loc, într-o țară adesea criticată pentru că nu își asumă pe deplin responsabilitatea pentru rolul pe care l-a jucat în Holocaust.

„Cred că deschiderea de astăzi a secției de poliție aduce claritate în această discuție și, poate, și puțină liniște pentru locuitorii din Braunau”, a declarat primarul, în cadrul unei ceremonii la care a participat și ministrul de interne, Gerhard Karner.

Au fost prezenți puțini locuitori din zonă, dar Erna Seidl, în vârstă de 90 de ani, a declarat pentru AFP că se simte „ușurată” că, în sfârșit, s-a făcut „ceva” și că este „foarte mulțumită de rezultat”.

Casa natală este deja de nerecunoscut. În fața ei a rămas o piatră de comemorare a victimelor nazismului.
Casa natală este deja de nerecunoscut. În fața ei a rămas o piatră de comemorare a victimelor nazismului.

După o renovare de 20 de milioane de euro, finalizată cu trei ani întârziere față de termenul prevăzut, clădirea modestă în care s-a născut una dintre cele mai notorii figuri ale istoriei este aproape de nerecunoscut.

Pereții galbeni, tencuiți grosier, ai casei din secolul al XVII-lea, situate lângă granița cu Germania, unde viitorul Führer s-a născut pe 20 aprilie 1889, au fost văruiți de firma austriacă de arhitectură Marte.

Deasupra intrării atârnă un panou al poliției, iar pe trotuar se află încă o piatră comemorativă cu inscripția: „Pentru pace, libertate și democrație. Niciodată din nou fascism. Milioane de morți ne avertizează.”

Ministrul de Interne Karner a declarat că, de acum înainte, casa va fi „un loc al democrației, al statului de drept, al securității, al libertății și al demnității umane”.

Sursă: AFP

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