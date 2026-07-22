Austria: Casa natală a lui Hitler devine secție de poliție

În cadrul unei ceremonii organizate cu ocazia inaugurării, Johannes Waidbacher, primarul micului oraș Braunau-am-Inn, și-a exprimat speranța că această transformare va demonstra faptul că comunitatea locală „își asumă trecutul și își recunoaște responsabilitatea”.

Decizia de a transforma casa într-o secție de poliție vine în urma unei dezbateri îndelungate și delicate privind soarta acestui loc, într-o țară adesea criticată pentru că nu își asumă pe deplin responsabilitatea pentru rolul pe care l-a jucat în Holocaust.

„Cred că deschiderea de astăzi a secției de poliție aduce claritate în această discuție și, poate, și puțină liniște pentru locuitorii din Braunau”, a declarat primarul, în cadrul unei ceremonii la care a participat și ministrul de interne, Gerhard Karner.

Au fost prezenți puțini locuitori din zonă, dar Erna Seidl, în vârstă de 90 de ani, a declarat pentru AFP că se simte „ușurată” că, în sfârșit, s-a făcut „ceva” și că este „foarte mulțumită de rezultat”.

După o renovare de 20 de milioane de euro, finalizată cu trei ani întârziere față de termenul prevăzut, clădirea modestă în care s-a născut una dintre cele mai notorii figuri ale istoriei este aproape de nerecunoscut.

Pereții galbeni, tencuiți grosier, ai casei din secolul al XVII-lea, situate lângă granița cu Germania, unde viitorul Führer s-a născut pe 20 aprilie 1889, au fost văruiți de firma austriacă de arhitectură Marte.

Deasupra intrării atârnă un panou al poliției, iar pe trotuar se află încă o piatră comemorativă cu inscripția: „Pentru pace, libertate și democrație. Niciodată din nou fascism. Milioane de morți ne avertizează.”

Ministrul de Interne Karner a declarat că, de acum înainte, casa va fi „un loc al democrației, al statului de drept, al securității, al libertății și al demnității umane”.

Sursă: AFP

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