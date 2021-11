Bani pentru Dumnezeu: finanțarea cultelor în Europa și cum trăiesc preoții în Moldova

Grecia este un exemplu despre cum Constituția poate servi drept argument pentru a menține o situație teoretic inacceptabilă, in care o țară a Uniunii europene o poate nedreptăți pe o alta. Un exemplu este astfel statutul mânăstirilor ortodoxe de la Muntele Athos, teritoriu autonom. In urma unei injustiții istorice, românilor nu li s-a recunoscut dreptul de a avea o mănăstire în Athos .

După Primul Război Mondial, atunci când tânărul stat grec încă își definea identitatea, statutul Sfântului Munte a fost introdus în Constituția greacă din 1926. Dintre zecile de așezăminte care funcționau in Athos de veacuri, doar 20 au fost reținute ca având rangul de „mânăstire”. Dintre acele 20, 17 sunt așezăminte grecești, una este o mânăstire sârbească, una bulgărească și una rusească . Statutul muntelui Athos fiind însă introdus in Constituția greaca, iar Constituția neputând fi modificata decât printr-un referendum național, al cărui rezultat e previzibil, Greciei îi este ușor sa blocheze revendicările romanilor, spunând, pur si simplu: așa scrie în Constituție, iar aceasta nu se poate modifica.

(Situația islamului, mai ales în Rusia, dar și în mai multe țări ale Balcanilor, e diferită de cea a creștinismului și am tratat-o aparte, atunci când am prezentat, cu exemple filmate, situația Sufismului în Cecenia și aici, despre islamul din republicile fostei Iugoslavii, în: Sufismul în Balcani .)

Fiscul german estimează ca acel Kirchensteuer, impozitul religios, care in funcție de land este de 8% sau 9%, aduce bisericii catolice si cultelor protestante 11 miliarde de euro pe an. Această mană financiară este însă in declin, din pricina crizei demografice, dar chiar si așa ea este uriașă si a rămas constantă, in ciuda pandemiei sau a scandalurilor repetate de pedofilie din biserica catolică.

In Germania , orice salariat plătește un impozit religios (Kirchensteuer). In caz de refuz sau de ateism declarat, cetățeanul trebuie sa meargă la tribunalul administrativ și să ceară să "iasă" din biserică, să fie scos din registrele parohiei. Începând din acel moment, el nu mai este, teoretic, binevenit la locul de cult altfel decât ca turist; nu mai poate beneficia de "prestațiile" religioase: botez, căsătorie la biserica sau slujba de îngropare. La fel, copiii celui "ieșit" din religie nu pot fi înscriși in vreuna din creșele sau grădinițele din circuitul religios.

In schimb, Franța are un sistem exact opus celui al Germaniei. Exact in anul in care Germania stabilea prin lege impozitul religios, in 1905, Franța separa cu totul biserica de stat si interzicea chiar finanțarea religiilor din banii publici. Prelungire a unei mentalități care datează d la Revoluția din 1789, in Franța cultele sunt obligate sa se finanțeze singure, supuse legilor fiscale ca orice alt tip de asociație privată. Dar - cu o excepție notabilă: Alsacia. Atunci când Alsacia a trecut de la Germania la Franța, una din condițiile esențiale a fost păstrarea, in regiune, a regimului anterior, cel german, prin care salariul preoților e plătit de stat, care întreține si renovează, de asemenea, lăcașurile de cult.

Cum textele nu menționează in mod specific religia creștină, asta a făcut ca astăzi, in Alsacia, cultul musulman se bucură de aceleași privilegii ca si creștinismul sau cultul mozaic, iar renovarea unei moschei pe banii contribuabililor a declanșat anul acesta o controversă națională în Franța.

In Belgia , statul este separat de biserică, precum în Franța, dar cu toate astea finanțează funcționarea cultelor.

Statul finanțează, prin intermediul ministerului Justiției, șapte structuri religioase și morale: catolicismul, islamul, protestantismul, anglicanismul, cultul mozaic, ortodoxia și... structurile laice organizate. Da, in Belgia laicitatea militanta este finanțată de stat alături de structurile religioase. Belgia este de altfel singurul stat din lume care finanțează structurile laice așa cum o face si cu cele religioase. Exista de altfel un Conciliu central laic, cu salariile plătite de stat, la fel cum exista un Executiv al musulmanilor din Belgia. Desigur, toți preoții, imamii, pastorii si consilierii de morala laica primesc nu doar salarii, ci si pensii de la stat.

Cu totul, statul belgian plătește 250 de milioane euro pe an pentru a finanța aceste religii, in primul rând salariile. Întreținerea locurilor de cult, mai ales cele care țin de patrimoniu, le revine regiunilor si autorităților locale. Aceasta desacralizare a cultelor si a funcției preoțești, care se însoțește de faptul că populația Belgiei este una dintre cele mai puțin religioase de pe planeta, mai puțin chiar si decât în Franța, explică de ce in Belgia atât de multe biserici sunt pur si simplu de vânzare.

Biserici de stat

În Occident, numai în Franţa biserica este total separată de stat. În foarte multe ţări ale Europei Occidentale există biserici naţionale, al căror rol e înscris în Constituţie. În Grecia e religia ortodoxă, în țările scandinave – luteranismul, în toate ţările mici – Monaco, Lichtenstein, San Marino şi Malta – religia de stat e catolicismul.

Şi chiar şi în Marea Britanie religia oficială este anglicanismul, întrucât capul Bisericii Anglicane este suveranul. Și în Marea Britanie, veniturile Bisericii Anglicane sunt uriașe, iar biserica, al cărei șef e Regina, este cel mai mare proprietar de păduri din regat, posedând printre altele chiar și celebrul Hyde Park din centrul Londrei.

Tot aşa, în ţările scandinave , regele şi cel puţin jumătate din membrii guvernului sunt, în mod automat şi obligatoriu, membri ai bisericii luterane. În majoritatea celorlalte ţări ale Europei Occidentale există un concordat între stat şi biserica catolică, iar în majoritatea landurilor din Germania şi în Austria predarea religiei în şcoli e obligatorie.

În țările cu concordat cu Vaticanul există chiar, ca în cazul Germaniei, un impozit ecleziastic, pe care îl plătesc toţi cei care se declară a aparţine unei religii recunoscute de stat.

În Austria , Biserica Catolică încasează automat 1,1% din veniturile fidelilor înregistrați. Taxa a fost introdusă de Hitler în 1939 pentru a garanta independența financiară a bisericii și a fost păstrată după război. Hitler se inspirase din legislația germană, unde respectiva taxă datează încă de la Constituția de la Weimar.

Croația are la rândul ei un acord special cu Vaticanul prin care Biserica Catolică este finanțată de la bugetul statului.

În general, totul depinde de perspectivă și de punctul de vedere în care se plasează scepticul, ateul sau agnosticul. Partizanii bisericilor susțin cu înfocare că acestea sunt organizații caritabile și că deci merită să fie sprijinite fiscal, pe când adversarii lor se străduie să demonstreze că latura caritabilă e superficială și constituie doar un paravan pentru a menține avantajele fiscale.