„Bomba” din Soroca nu e „Bomba” din Chişinău

Dacă intri pe site-ul Bomba.md, afli că ai de-a face cu „cel mai comod internet-magazin al tehnicii de uz casnic şi al electronicii în Moldova. Livrare rapidă, nivel ridicat de servicii…” După o asemenea prezentare te aştepţi numai la lucruri minunate. Ei bine, se întîmplă şi chestii mai puţin plăcute. Iată despre ce e vorba.

Eram în Soroca şi am intrat în „Bomba” de acolo. Voiam să-i cumpăr tatălui meu un televizor. Nu aveam suficienţi bani în buzunar, dar ştiam, din ceea ce văzusem pe site, că pot plăti online. Însă în magazin, un vînzător a cam rămas nedumerit cînd i-am spus că vreau să plătesc online. Omul s-a scărpinat în ceafă şi a zis că, în principiu, există o asemenea opţiune, dar că ar fi de dorit totuşi să le dau bani cash. Deci opţiunea există, dar e mai bine să le dau banii în mînă. Am întrebat dacă pot ei să livreze televizorul într-un sat din raion, şi vînzătorul mi-a spus, cu mult regret, că ei nu livrează nimic. Am întrebat dacă pot să cumpăr televizorul, să mi-l pună ei deoparte şi să vin mai tîrziu să-l iau. Nici asta nu se putea. Tristă situaţie. Cei de la „Bomba” din Soroca voiau banii aici şi acum.

Am fost pus în dificultate. A trebuit să merg în sat, să fac rost de bani şi să mă întorc la Soroca. Am cumpărat televizorul şi cu un taxi am ajuns din nou în sat. A fost o surpriză neplăcută pentru mine această nedorinţă a magazinului din Soroca de a accepta achitarea online, de la distanţă. Unde mai pui că pe site-ul „celui mai comod internet-magazin” există această opţiune. Dar pesemne, mai departe de capitală, în provincie, opţiunea asta se cam estompează sau chiar dispare cu desăvîrşire. Şi e păcat. Pentru că e vorba de o reţea de magazine ce se vrea un lider în domeniu.