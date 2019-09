Bruta cherchelită face show în troleibuz

Eram cu un amic în troleibuz cînd, la o staţie, a urcat o brută cherchelită şi s-a prăbuşit pe un scaun, alături de noi. Era un tînăr care vorbea aiurea, mirosea a alcool, avea o privire tulbure. Şi-a scos telefonul mobil din buzunar şi o muzică „blatnaia” s-a revărsat în întreg troleibuzul. O fată a sărit de pe scaunul ei şi s-a îndepărtat de individul aghesmuit.

L-am rugat frumos să-şi închidă telefonul sau cel puţin să dea muzica mai încet. Individul s-a răstit la mine, a început un dialog absurd. Omul nu voia să dea muzica mai încet, spunea că el e important. Am pus la îndoială importanţa individului beat şi am început să strigăm unul la altul. La un moment dat, pentru că lucrurile puteau degenera, a trebuit să ies eu şi să iau alt troleibuz, adică să mai plătesc doi lei. O precizare importantă. Eu am plătit pentru călătorie, pe cînd bruta cherchelită nu a plătit nimic. Bruta călătoreşte gratis.

În final, cîteva întrebări. De ce noi plătim, iar bruta nu plăteşte? De ce trebuie să călătorim împreună cu această brută? De ce trebuie să fiu bruscat în troleibuz? De ce călătoria nu este întreruptă? De ce troleibuzul nu se opreşte şi de ce nu este chemată poliţia să-l ducă unde îi este locul? Ce oare se întîmplă în troleibuzele patriei? Eu unul remarc de la o vreme nişte mari disfuncţionalităţi!