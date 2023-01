Cât de corupți sau vânduți sunt moderatorii Facebook?

La ce a ajuns rețeaua Facebook? A ajuns la aceea că utilizatorii folosesc, pentru a putea publica, subterfugii demne de cenzura comunistă. Că algoritmii FB sunt primitivi și rău făcuți o știe oricine. Multe cuvinte sunt blocate brutal și fără apel, indiferent de context.

Astfel, mai rău decât în cenzura comunistă, nimeni nu poate cita pe FB titlul documentarului «I Am Not Your Negro» despre scriitorul american de culoare James Baldwin, deoarece conține cuvântul “Negro”, chiar dacă contextul în care e folosit este unul academic.

Banned on the Run – cenzura Facebook, “castorii lăbărțați” și atomizarea virtuală

In Breakfast of Champions al lui Vonnegut, personajul Kilgore Trout (care îl reprezintă transparent pe primul pornograf al literaturii SF, Philip José Farmer) își vinde cărțile sub plastic anunțând pe copertă că in carte sunt poze cu “wide-open beavers” – “castori lăbărțați”.

Acum, un castor lăbărțat, a “wide-open beaver”, este o poză cu o femeie într-o postură îmbietoare, din perioada de dinaintea obsesiei cu epilarea integrală, când trupul de femeie goală nu sugera o păpușă de ceară, sau o moartă lăcuită.

“Wide-open beavers” pe copertă, chiar dacă în interior sunt studii despre Platon și Kojève, așa atragi mai sigur, indiferent de conținut, dar scapi și de cenzurarea conținutului autentic, cel serios.

Cenzura FB

Și eu am fost închis pe profilul meu FB, odată un an, fără întrerupere, din octombrie 2017 până în august 2018, cu câte 2-3 zile între cele 30 regulamentare de temniță. Am înțeles atunci că postările sunt șterse și paginile închise fie prin turnătorii concentrate, prin mai multe plângeri simultane, fie prin algoritmi stupizi, care caută cuvinte scoate din context.

(Am explicat mai multe aici despre cum funcționează cenzura . La fel, cotidianul francez Le Monde s-a ocupat deja despre cum putem să strunim cenzura Facebook .)

Ce se poate face împotriva cenzurii politice: ancheta OCCRP

În România (cu atât mai puțin în Republica Moldova) încă nu a fost lansată o anchetă oficială asupra metodelor “moderării” FB, dar iată însă că în Bulgaria mai mulți jurnaliști și activiști pro-democrație, inclusiv branșa locală a OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), au anchetat asupra felului în care conturile lor de Facebook sunt suspendate în mod repetat din motive frivole, superficiale sau neverosimile.

Organizația Bird.bg a început astfel să ancheteze asupra felului în care funcționează firmele de IT alese și plătite de Facebook pentru a “modera” activitatea în bulgară a platformei.

La Sofia, se pregătesc chiar proteste împotriva Facebook, organizate de asociația civilă BOEC, una din structurile civice aflate la originea manifestațiilor antiguvernamentale care au avut loc pe tot parcursul verii anului 2020, opunându-se guvernării GERB și liderului acesteia și fost prim-ministru Boiko Borisov.

„În ultimii cinci ani, contul meu de Facebook a fost interzis și blocat de exact 50 de ori. În total, am petrecut mai mult de trei ani interzis din cauza activităților mele cu BOEC și a bătăliilor noastre împotriva mafiei și a „coloanei a cincea” a Kremlinului”, a declarat liderul BOEC, jurnalistul Gheorghi Georghiev.

Între timp, partidul pro-european Bulgaria Democrată a cerut ca firma de IT care se ocupă de medierea Facebook în Bulgaria să fie audiată în parlament. Motivele sunt aceleași – plângeri frecvente din partea diverșilor utilizatori din cauza faptului că paginile și conturile lor sunt interzise arbitrar și ilegal.

Așa încât, OCCRP a mers și mai departe și a anchetat în Bulgaria asupra organizației și a structurilor care se ocupă de "moderarea" activității și plângerilor pe FB. Și s-a găsit că firma TELUS International Bulgaria, un contractant terț care furnizează servicii de moderare celei mai populare platforme de socializare a țării, Facebook, promovează sau tolerează voci anti-europene și pro-Kremlin, dar reduce la tăcere conținutul anti-Putin sau care favorizează Ucraina.

Asta nu înseamnă că Facebook-SUA, compania mamă, știe toate acestea sau că ar încuraja. Asta arată doar riscurile subcontractorii moderării principalei rețele sociale mondiale unor firme terțe locale, care au deseori o cu totul altă viziune și o altă agendă asupra "moderării" pe FB în limba lor.

Desigur, vor fi întotdeauna voci care vor spune că ești tu paranoic crezând că FB te-a blocat pentru că ai folosit un cuvânt urât, iar nu pentru că tu colaborezi cu Europa Liberă.

Vei descoperi însă, de multe ori, că sunt aceleași voci care în timpul pandemiei de Covid te făceau paranoic pentru că purtai mască sau te spălai pe mâini. Cum ar veni: faptul că tu știi că ești supravegheat nu înseamnă că ei au dreptate când spun că ești paranoic.