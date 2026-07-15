Moldoveanul Serghei Prelipcean (38 de ani) a fost acuzat în România de contrabandă calificată și folosirea de acte false după ce a fost prins, în toamna anului trecut, la intrarea în România, cu un adevărat arsenal de război într-un camion.

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă până la 12 ani de închisoare. El neagă toate acuzațiile aduse de justiția română: a spus, la mai multe audieri, că habar nu a avut ce transportă.

Prelipcean este judecat în libertate, sub control judiciar.

Ce era în container

Pe 20 noiembrie 2025, în jurul orei 03:00, un camionul condus de Prelipcean a fost oprit pentru control în Vama Leușeni-Albița, la frontiera moldo-română. Pe remorca ansamblului rutier se afla un container maritim.

În documentele vamale, marfa era declarată drept „articole de metal”, în timp ce factura care însoțea transportul menționa că șoferul transportă „foi de tablă metalică neagră”, „dispozitive de tăiere cu laser” și „soluții de amorsare și vopsire”.

Valoarea declarată era de 10.000 de euro. Furnizorul era o firmă din R. Moldova, transportatorul – o altă firmă moldovenească, iar beneficiarul – o companie din Israel.

Destinația transportului urma să fie Portul Constanța Agigea Sud, iar de acolo, pe mare, marfa ar fi trebuit să ajungă în Israel.

Inspectorul vamal a avut suspiciuni cu privire la documentele prezentate de șofer și a cerut scanarea camionului.

În interior au fost găsite cutii din lemn, căptușite pe interior cu folie de aluminiu prinsă cu capse. În ele, învelite în pături și legate cu bandă adezivă, se aflau 18 rachete antitanc portabile, opt lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și o dronă dezmembrată după doborâre.

Potrivit raportului de constatare tehnico-științifică aflat la dosar, este vorba despre armament și muniție interzise, cu destinație militară, fabricate industrial.

Cu excepția dronei, toate erau în stare activă, funcționale și pregătite pentru utilizare. Arsenalul se află și acum în custodia autorităților române, la un depozit militar de garnizoană.

Apărarea șoferului și contraargumentele procurorilor

La audieri, Serghei Prelipcean a spus că el doar a condus camionul și că nu știa ce se află în container.

Șoferul a declarat că încărcarea camionului a fost făcută „într-o curte” și că, la un moment dat, au venit două autoturisme tip „dubă”, care au parcat „spate în spate” și mai multe persoane au încărcat, cu brațele, câteva cutii din lemn.

Șoferul are cinci ani de experiență în transport international și, notează procurorii români în rechizitoriu, nu este credibil că nu știa ce transportă.

Verificarea cardului tahograf a arătat că, în 18–19 noiembrie, șoferul a stat în programul „odihnă” aproximativ 29 de ore, dintre care circa 10 ore în zona vămii.

Prelipcean a explicat pauza prin aglomerația din punctul de trecere, însă reprezentanta comisionarului vamal a declarat că nu era aglomerat.

Din înscrisurile găsite în cabină rezultă că el făcea frecvent curse spre Portul Constanța, uneori intrând în România fără marfă.

Suspiciunile sunt, așadar, că ar fi testat vigilența vameșilor înainte de a trece cu muniția.

Cinci inculpați, de cealaltă parte a Prutului

În R. Moldova, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a trimis în judecată, în luna mai, cinci bărbați din Chișinău și Dubăsari, cu vârste între 39 și 56 de ani: organizatorul schemei, un asistent logistic care se ocupa de depozitare, brokerul vamal, administratorul companiei exportatoare și șoferul care ar fi adus armamentul din Ucraina.

Potrivit procurorilor moldoveni, armele ar fi fost introduse ilegal în R. Moldova între 2023 și noiembrie 2025 și ambalate cu materiale „anti-scaner”, pentru a nu fi detectate la frontieră.

Ei riscă până la 10 ani de închisoare.

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