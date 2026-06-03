„Cherche” în loc de „search”? Parlamentul European schimbă motorul de căutare Google cu unul francez

Comisia Europeană urma să anunțe tot miercuri, mai târziu, măsuri privind cipurile, serviciile de cloud computing și inteligența artificială, în cadrul campaniei sale „Cumpărați și folosiți produse europene”.

„Începând cu 4 iunie 2026, Qwant va deveni motorul de căutare implicit în browserele Microsoft Edge și Mozilla Firefox ale Parlamentului European”, a declarat un purtător de cuvânt al Parlamentului într-un e-mail citat de Reuters.

Schimbarea va fi aplicată automat, deși utilizatorii vor putea în continuare să selecteze motoare de căutare alternative.

„Aceasta face parte dintr-un cadru mai larg de acțiuni menite să reducă dependența PE de instrumentele digitale din afara UE și să promoveze serviciile cu sediul în Europa, axate pe confidențialitate”, a spus purtătorul de cuvânt.

Motorul de căutare Qwant are motto-ul: „Te apreciem ca pe un utilizator, nu ca pe un produs”.

Parlamentul European are 720 de parlamentari, alături de mii de asistenți și personal administrativ. Site-ul Euractiv a relatat primul această schimbare.

Măsura vine în urma unor luni de presiuni din partea parlamentarilor pentru a reduce dependența instituțiilor UE de tehnologia americană. Într-o scrisoare adresată președintei Parlamentului, Roberta Metsola, în noiembrie anul trecut, un grup multipartid format din 38 de membri a îndemnat instituția să renunțe treptat la software-ul Microsoft și la alte tehnologii de proveniență străină, susținând că dependența Europei de o mână de giganți tehnologici americani a devenit o vulnerabilitate strategică.

Peste 80% din produsele, serviciile, infrastructura și proprietatea intelectuală din domeniul digital ale blocului cu 27 de membri provin de la furnizori străini, se arată într-un proiect de document strategic consultat de agenția de știri franceză AFP, care citează un raport oficial din 2023.

În Parlamentul European se aud din când în când și voci care cer reducerea folosirii limbii engleze, mai ales în favoarea germanei și francezei.

Multilingvismul este o regulă fundamentală a UE, cel puțin teoretic.

Limba engleză rămâne printre limbile oficiale ale UE chiar și după ieșirea Marii Britanii din bloc, în urma referendumului din 2016 („Brexit”), întrucât este limbă oficială în Irlanda și Malta, fiind și o limbă de comunicare deocamdată fără egal de populară pe tot continentul.

La 26 aprilie 2018, ambasadorul Franței pe lângă UE a părăsit o ședință în semn de protest față de lipsa serviciilor de interpretariat, deși se convenise că vor fi asigurați interpreți pentru discuțiile privind bugetul UE.

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