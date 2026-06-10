Cinci țări puternice din UE vor ca noilor membri să li se poată limita dreptul de vot (Reuters)

În contextul în care Muntenegru speră să adere la UE în 2028, iar Albania, Ucraina și Moldova fac eforturi pentru a înregistra progrese în procesul de aderare, guvernele europene poartă discuții cu privire la oportunitatea modificării normelor aplicabile noilor membri.

Unele capitale ‌fac presiuni ca UE să elaboreze garanții mai puternice pentru viitorii membri, în parte datorită experienței blocului cu regresul democratic din Ungaria sub fostul prim-ministru Viktor Orban, plecat de la putere după alegerile pierdute în aprilie.

Documentul citat de Reuters prezintă opțiuni posibile care ar putea fi incluse în viitoarele tratate de aderare, inclusiv un nou mecanism de monitorizare și o clauză de salvgardare care ar permite luarea de măsuri în cazul unui regres grav în domenii precum democrația și libertatea presei.

„UE ar trebui să poarte o discuție aprofundată cu privire la posibilitatea impunerii unor limitări temporare, de tranziție, ale drepturilor de vot pentru noile state membre, în special în ceea ce privește acele părți ale acquis-ului UE în care este necesară unanimitatea”, au scris cele cinci țări, făcând referire la deciziile privind extinderea, politica externă și bugetul UE, pentru care este necesar în prezent consimțământul tuturor țărilor membre.

Tocmai înaintea deschiderii negocierilor de aderare

Cipru, care deține președinția rotativă a UE până la 1 iulie, a declarat săptămâna trecută că a început pregătirile pentru deschiderea oficială a negocierilor cu Ucraina și Moldova privind primul grup de capitole de negociere („clustere”, cum li se mai spune), care acoperă statul de drept și standardele democratice.

Se crede că anunțul oficial va fi făcut la jumătatea lunii iunie și există posibilitatea ca Moldova și Ucraina să poată deschide și altele capitole, poate toate șase, mai târziu, vara aceasta.

„Ucraina își are locul în UE. Toate cele șase clustere de aderare ar trebui deschise fără întârziere. NATO trebuie să rămână o opțiune valabilă, fiind cea mai puternică garanție de securitate”, a declarat marți pe X prim-ministrul estonian Kristen Michal, după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a avut loc la Tallinn.

Ucraina nu vrea „categoria a doua”

Ideea unei integrări treptate în UE nu este cu totul nouă, dar dacă știrea Reuters se confirmă, este prima dată când se cunoaște care țări o susțin, în acest moment.

Prima oară, propunerea a ajuns în presă în primăvară, când cancelarul Friedrich Merz a trimis o scrisoare pe această temă colegilor din UE, cerându-le să reflecteze. Merz a insistat că nu este ceva defavorabil noilor veniți, ci, poate dimpotrivă, o idee menită să le scurteze drumul spre UE, permițându-le să participe la unele decizii (dar nu la toate) înainte să încheie negocierile, care sunt de obicei lungi și grele.

Ucraina a respins categoric ideea, spunând că nu vrea să devină membră UE de categoria a doua, dar țări ca Moldova și Albania nu au protestat.

Franța și Germania, țări care promovează ideea aderării limitate și treptate a noilor membri, sunt numite „motoarele integrării europene”, având un cuvânt greu de spus la Bruxelles, iar țările Benelux sunt și ele influente.

Liderii europeni au subliniat în ultima vreme că este nevoie ca extinderea să fie prezentată mai bine atât publicului din țările candidate, unde unii consumă dezinformare cu privire la avantajele aderării, cât și în țările membre, unde o parte din electorat ascultă discursul xenofob și eurosceptic al extremei drepte.

În Franța, de exemplu, orice nouă extindere UE trebuie supusă unui referendum, iar în condițiile ascensiunii extremei-drepte, care poate câștiga președinția la anul, rezultatul consultării nu ar fi neapărat favorabil aspiranților din Est.

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