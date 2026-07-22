Cine este Mihailo Drapatîi, noul comandant-șef al armatei Ucrainei

Decizia anunțată seara târziu pe 21 iulie vine la aproape o săptămână de la demiterea popularului ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, ce s-ar afla în conflict cu Sîrski din cauza abordărilor diferite privind stilul de conducere și strategia de război cu Rusia. Existența conflictului a fost evocată și de Zelenski.

Demiterea lui Fedorov a stârnit proteste în capitală și mai multe orașe, după care presa ucraineană a scris, cu referire la surse, și despre posibila plecare a lui Sîrski din fruntea armatei.

Președintele Zelenski a spus că a luat decizia de a numit un nou comandant-șef împreună cu Mihailo Drapatîi, cu ministrul interimar al apărării Evheni Hmara - numit în funcție tot marți - și cu adjunctul șefului biroului prezidențial Pavel Palisa. Totodată, Zelenski a spus că va „actualiza configurația” Statului Major General al Forțelor Armate.

Înainte de anunțul privind demiterea lui Sîrski și numirea lui Drapatîi, marți, Zelenski s-a întâlnit din nou cu Fedorov. Președintele a declarat ulterior că i-a propus lui Mihailo Fedorov o nouă funcție în guvern - responsabil de dezvoltarea sectorului tehnologic al țării.

Participanții la protestele care au durat șase zile consecutiv cereau repunerea lui Fedorov în funcție și demisia lui Sîrski. Manifestanții spun că ultimele succese ale Ucrainei pe front s-ar datora în mare măsură lui Fedorov, iar pe Sîrski l-au acuzat că ar fi un susținător al conceptelor învechite de conducere a războiului și că ar subestima rolul dronelor.

Comentând demisia sa, Sîrski a scris pe rețelele de socializare că predă succesorului său „o armată care nu numai că menține apărarea, ci se află și în ofensivă — cu inițiativă, structură și oameni care știu cum să înfrângă inamicul”.

Sîrski a enumerat etapele principale ale războiului și rolul pe care l-a jucat în fiecare dintre ele (apărarea Kievului la începutul războiului, ofensiva din regiunea Harkov, incursiunea în regiunea rusă Kursk).

El a mai spus că nu are dreptul să „vorbească nici astăzi” despre o bună parte din operațiunile desfășurate. „Istoria va vorbi despre ele. Voi spune doar atât: inamicul și le ține minte”, a scris el.

Cine este Drapatîi

Mihailo Drapatî, un general popular în rândul ucrainenilor, a fost menționat în presă ca unul din candidații la funcția de comandant-șef. Spre deosebire de Sîrski (în vârstă de 61 de ani), a urmat cursurile de ofițer nu la o școală sovietică și nici la Moscova, ci în Ucraina independentă.

Drapatîi participă la respingerea agresiunii ruse în Ucraina încă din 2014. A devenit cunoscut în timpul luptelor pentru Mariupol, când tehnica blindată ucraineană aflată sub comanda sa a pătruns în orașul ocupat.

În ultimii ani, Drapatîi a fost adesea numit drept unul din cei mai respectați comandanți de luptă ai Forțelor Armate ale Ucrainei. În special, în timpul recentelor mitinguri împotriva demisiei ministrului apărării, o parte a manifestanților a cerut ca tocmai el să fie numit în funcția de comandant-șef.

După începerea invaziei rusești pe scară largă în 2022, Mihailo Drapatîi a condus grupări de trupe pe direcțiile sudică și estică ale frontului, fiind responsabil, printre altele, de apărarea regiunii Herson și a direcției Harkov, precum și de conducerea grupării operațional-tactice „Luhansk”.

În noiembrie 2024, președintele Volodimir Zelenski l-a numit comandant al Forțelor Terestre, afirmând că generalul „a organizat cu succes apărarea pe direcția Harkov și a zădărnicit operațiunea ofensivă a forțelor ruse”.

În iunie 2025, în urma unui atac rusesc asupra poligonului de instrucție din regiunea Dnipropetrovsk, Drapatîi și-a prezentat demisia și și-a asumat responsabilitatea personală pentru insuficiența apărării și moartea soldaților. În urma atacului, 12 militari au fost uciși, iar peste 60 au fost răniți.

Dar Zelenski nu i-a acceptat demisia și l-a numit pe Drapatîi comandant al Forțelor Unite ale armatei Ucrainei.

Pe 21 iulie 2026, după anunțul privind numirea sa în funcția de comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Mihailo Drapatîi i-a mulțumit președintelui Zelenski pentru încrederea acordată, ministrului interimar al Apărării, Evheni Hmara, pentru sprijin, precum și Forțelor Armate pentru această nouă etapă a serviciului său.

„A servi Ucraina a fost întotdeauna o onoare pentru mine, iar în timpul războiului pentru independență aceasta înseamnă o responsabilitate absolută. Voi lucra cu responsabilitate, concentrare și respect față de oamenii care astăzi apără statul nostru”, a scris el pe Facebook.

De asemenea, Drapatîi i-a mulțumit predecesorului său, generalului Oleksandr Sîrski, pentru „munca consecventă de consolidare a armatei ucrainene – eu am crescut în cadrul acesteia”.

Mihailo Drapatîi s-a născut pe 21 noiembrie 1982 în Kameaneț-Podilskii. A absolvit Institutul pentru trupe de tancuri din Harkov (2004) și Universitatea Națională de Apărare a Ucrainei „Ivan Cerniahovski”. După absolvire, și-a început serviciul militar în Brigada 72 mecanizată independentă.

Drapatîi este cavaler al Ordinului Bogdan Hmelnițki în gradul trei și deține titlul de Erou al Ucrainei.

Cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL.

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