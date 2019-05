Cireşe? Eu unul vreau banane!!!

S-a auzit deunăzi vocea supărată a Partidului Socialiştilor. Vocea asta zice că „de vină pentru scumpiri ar fi speculanţii şi autorităţile care n-au făcut nimic să-i combată pe speculanţi”. Am auzit vocea socialiştilor şi am căzut pe gînduri. Preşedintele Igor Dodon, propulsat la putere de socialişti, nu are nici o legătură cu autorităţile? În Parlament există sau nu există socialişti? Sau PSRM nu are nici în clin, nici în mînecă cu autorităţile? Poate faceţi ceva, stimaţi socialişti, dacă vă doare atît de mult suferinţa oamenilor simpli. Iar dacă nu puteţi, ce valoare are îngrijorarea voastră difuzată în mass-media? Să vedem, noi, oamenii simpli, că voi sunteţi îngrijoraţi? Am văzut, şi mai departe ce se întîmplă? Pesemne, nimic notabil.

Oamenii simpli, dacă ar avea mai mult discernămînt, ar înţelege că preţurile nu sunt numai la cheremul speculanţilor. Oamenii simpli, dacă ar avea mai multă voinţă, ar înţelege că ei înşişi pot influenţa uneori preţurile. Oamenii simpli ar trebui să facă ei ceva, nu să asculte îngrijorările unor partide.

Eu o să vă spun cum lupt eu cu preţurile care nu-mi convin. Am văzut cireşe la piaţă. Un kilogram costa 270 de lei! Am făcut ochii mari! Preţul acesta mi s-a părut astronomic şi absurd. N-am văzut aşa ceva niciodată în lunga mea viaţă. Şi imediat al luat o decizie: nu cumpăr cireşe cu aces preţ! Niciodată! Sunt gata să nu mănînc cireşe tot restul vieţii mele, dar 270 de lei pentru un kilogram nu dau. Prefer cu această sumă să-mi cumpăr 10 kilograme de banane, aduse de peste ocean. Şi e posibil ca bananele să fie mai folositoare decît cireşele autohtone. Şi astfel preţul acesta, 270 de lei pentru un kilogram de cireşe, încetează să mai existe pentru mine. Da, am cumpărat de cîteva ori cartofi cu preţul de 25-30 de lei kilogramul. Dar mai mult n-o să cumpăr. Trec la terciuri.

Ce vreau să zic? Atunci cînd preţul ţi se pare aberant, poţi să ripostezi. Sunt preţuri pe care le poţi influenţa. Iar dacă cetăţenii ar înţelege asta, nici aşa-zişii speculanţi nu ar fi foarte tari în parcare.