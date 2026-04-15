„Situația este extrem de îngrijorătoare”, a declarat von der Leyen la o conferință de presă. „Unul din șase copii este victima hărțuirii online. Unul din opt copii hărțuiește un alt copil online.”

Mai multe guverne naționale din UE intenționează să introducă o vârstă minimă pentru utilizarea platformelor de socializare, dar nu a fost disponibil până acum un instrument fiabil de verificare a vârstei, în conformitate cu standardele UE stricte privind protecția datelor.

Von der Leyen a spus că Franța, Danemarca, Grecia, Italia, Spania, Cipru și Irlanda au anunțat deja că vor integra aplicația în sistemele lor informatice naționale. Ea a mai spus că aplicația va putea fi folosită și de țările „partnere”, un termen care include candidatele la aderare cum este R. Moldova - și de orice țară din lume care va fi interesată.

Aplicația, care va fi compatibilă atât cu dispozitivele mobile, cât și cu computerele, va solicita utilizatorilor să încarce o copie a pașaportului sau a cărții de identitate pentru a-și confirma vârsta în mod anonim, a mai spus ea.

„Această aplicație oferă părinților, profesorilor și îngrijitorilor un instrument puternic de protejare a copiilor. Vom avea o toleranță zero față de companiile care nu respectă drepturile copiilor noștri”, a adăugat von der Leyen.

„Platformele de socializare oferă designuri extrem de captivante, o derulare infinită care alimentează dependența, videoclipuri scurte (pentru) o capacitate de concentrare redusă, conținut extrem de personalizat”, a spus ea.

„Acest mediu nu este benefic pentru mințile tinere, în dezvoltare.”

Von der Leyen a solicitat o „abordare europeană armonizată” privind măsurile de protecție sporită a minorilor online și a promis că un grup de experți va prezenta recomandări până în vara acestui an.

Vârstă minimă unică în Europa, la rețele?

Președintele francez Emmanuel Macron va organiza o videoconferință cu alți lideri ai UE și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a promova o abordare coordonată privind interzicerea rețelelor sociale pentru minori, a anunțat marți biroul de presă prezidențial de la Paris.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez și reprezentanți ai Italiei, Olandei și Irlandei vor participa, printre alții, la conferința video de joi, a mai declarat biroul lui Macron, adăugând că lista finală a participanților va fi anunțată ulterior.

„Obiectivul principal este să acționăm coordonat și să impulsionăm Comisia Europeană, în sensul pozitiv al termenului, să avanseze în același ritm cu statele membre”, a declarat un consilier prezidențial francez reporterilor.

În urma interdicției fără precedent impuse de Australia asupra rețelelor sociale pentru copii, introdusă anul trecut, un număr tot mai mare de țări europene, inclusiv R. Moldova, iau în considerare adoptarea propriilor restricții.

Numeroase țări europene, printre care Marea Britanie și Norvegia, au adoptat sau au în vedere adoptarea unor acte legislative care stabilesc limite de vârstă minimă – de obicei între 13 și 16 ani – pentru utilizarea rețelelor sociale.

În cadrul conferinței de presă la care Von der Leyen a vorbit despre noua aplicație, miercuri, Henna Virkkunen, comisarul UE pentru domeniul digital, a declarat că Uniunea intenționează să coordoneze implementarea verificării vârstei în cadrul diverselor sisteme naționale.

Deși nu a fost încă adoptată nicio legislație obligatorie la nivelul UE, Parlamentul European a aprobat în noiembrie un raport de rezoluție prin care se solicită stabilirea unei vârste minime de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale în toate statele membre.

Scris cu informații de la RTR și dpa.

