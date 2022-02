Corona vs. cinefili. O Berlinală cu restricţii sanitare stricte

Anul acesta, pentru mulţi cinefili Berlinala va fi o dorinţă neîmplinită. Organizatorii festivalului de film de la Berlin, care se va desfăşura între 10 şi 20 februarie, au decis să se aplice un program sanitar foarte strict.

Astfel, accesul în sălile de cinema va fi drastic redus, publicul va trebui să respecte o serie reguli sanitare, care sînt chiar mai stricte decît cele impuse de autorităţile land-ului federal Berlin. Directorii Berlinalei, Mariette Rissenbeek şi Carlo Chatrian, au justificat restricţiile, arătînd că numai astfel poate să aibă loc festivalul, care anul trecut a fost deplasat exclusiv în spaţiul online.

Programul a fost şi el redus, tot aşa şi numărul filmelor care vor rula în secţiunile tradiţionale ale Berlinalei.

Competiţia cuprinde 18 filme din 15 ţări (Spania, Italia, Franţa, Austria, Germania, SUA, Elvetia, Kampucea, Italia, Indonezia, Mexic, Argentina, Coreea de Sud, Canada, China). 17 dintre filmele care se află în competiţie pentru Ursul de Aur, respectiv Urşii de Argint, sînt premiere mondiale. De remarcat ar fi faptul că în cadrul actualei ediţii, şapte dintre filmele din competiţie au fost realizate de către femei.

România este prezentă cu o producţie care rulează în secţiunea filmelor de scurt metraj. Este vorba despre filmul realizat de tandemul Radu Jude / Adrian Cioflâncă, „Amintiri de pe frontul de est”.

Reamintim că anul trecut Radu Jude a fost distins cu marele premiu, Ursul de Aur pentru filmul său, „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” (cu Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Mălai în rolurile principale).

Jude a fost prezent la Berlin şi în anii trecuţi. În 2020, cu „Ieşirea trenurilor din gară” (The Exit of The Trains), realizat împreună cu Adrian Cioflâncă, în care tematizează pogromul din Iaşi, din 1941. Tot în 2020, regizorul român a prezentat la Berlin filmul intitulat „Tipografic majuscul” (Uppercase Print), în care reconstituie acţiunea anticeauşistă a opozantului Mugur Călinescu. (Filmul are la bază o piesă de teatru regizată de Gianina Cărbunariu).

Actriţa Teatrului German de Stat din Timişoara, Ioana Iacob, va putea fi văzută anul acesta într-o peliculă care rulează în secţiunea „Perspective - cinematografia germană”. Iacob este cunoscută publicului larg din România pentru rolul jucat în filmul lui Jude, „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” (din 2018). Ea a jucat, de asemenea, în ecranizarea romanului lui Eginald Schlattner „Cocoşul decapitat” (în regia lui Radu Gabrea, din 2006/07). De data aceasta, Ioana Iacob joacă rolul principal în filmul de debut al regizoarei Natalia Sinelnikova, intitulat: „Wir könnten genauso gut tot sein“ („Tot atît de bine putem fi morţi”).

Filmul de deschidere a competiţiei, „Peter von Kant”, aparţine regizorului francez, François Ozon. Premiul onorific pentru activitatea în domeniul cinematografiei, constînd într-un Urs de Aur, va fi decernat actriţei franceze Isabelle Huppert.

Cele 18 filme din competiţie

1) Alcarràs

Spania / Italia

regie: Carla Simón

cu: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, Xènia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou, Josep Abad

Premieră mondială

2) Avec amour et acharnement (Cu dragoste şi hotărîre / Both Sides of the Blade)

Franţa

de Claire Denis

cu Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin, Bulle Ogier

Premieră mondială

3) Rimini

Austria / Franţa / Germania

de Ulrich Seidl

cu Michael Thomas, Hans-Michael Rehberg, Tessa Göttlicher, Inge Maux, Claudia Martini

Premieră mondială

4) Call Jane

SUA

de Phyllis Nagy

cu Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Kate Mara

Premieră internaţională

5) Drii Winter (Trei ierni / A Piece of Sky)

Elveţia / Germania

de Michael Koch

cu Michèle Brand, Simon Wisler

Premieră mondială

6) Everything Will Be Ok (Totul va fi bine)

Franţa / Kampucea

de Rithy Panh

Premieră mondială / formulă documentară

7) La ligne (Linia / The Line)

Elveţia / Franţa / Belgia

de Ursula Meier

cu Stéphanie Blanchoud, Valeria Bruni Tedeschi, Elli Spagnolo

Premieră mondială

8) Leonora addio

Italia

de Paolo Taviani

cu Fabrizio Ferracane, Matteo Pittiruti, Dania Marino, Dora Becker

Premieră mondială

9) Les passagers de la nuit (Pasagerii nopţii / The Passengers of the Night)

Franţa

de Mikhaël Hers

cu Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon-Richter, Noée Abita, Megan Northam, Thibault Vinçon, Emmanuelle Béart

Premieră mondială

10) Nana (Before, Now & Then)

Indonezia

de Kamila Andini

cu Happy Salma, Laura Basuki, Arswendy Bening Swara, Ibnu Jamil

Premieră mondială

11) Peter von Kant

Franţa

de François Ozon

cu Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Hanna Schygulla

Premieră mondială / filmul de deschidere

12) Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush (Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush)

Germania / Franţa

de Andreas Dresen

cu Meltem Kaptan, Alexander Scheer

Premieră mondială

13) Robe of Gems (Halat de diamante)

Mexic / Argentina / SUA

de Natalia López Gallardo

cu Nailea Norvind, Antonia Olivares, Aida Roa

Premieră mondială / film de debut

14) So-seol-ga-ui Yeong-hwa (Filmul romancierului / The Novelist's Film)

Coreea de Sud

de Hong Sangsoo

cu Lee Hyeyoung, Kim Minhee, Seo Younghwa

Premieră mondială

15) Un año, una noche (Un an, o noapte / One Year, One Night)

Spania / Franţa

de Isaki Lacuesta

cu Nahuel Pérez Biscayart, Noémie Merlant, Quim Gutiérrez

Premieră mondială

16) Un été comme ça (O vară ca asta / That Kind of Summer)

Canada

de Denis Côté

cu Larissa Corriveau, Aude Mathieu, Laure Giappiconi, Anne Ratte Polle, Samir Guesmi

Premieră mondială

17) Yin Ru Chen Yan (Întoarcere la praf / Return to Dust)

Republica Populară Chineză

Realizat de Li Ruijun

cu Wu Renlin, Hai Qing

Premieră mondială

18) A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe (A E I O U – Un alfabet rapid al dragostei / A Quick Alphabet of Love)

Germania / Franţa

de Nicolette Krebitz

cu Sophie Rois, Udo Kier, Milan Herms, Nicolas Bridet

Premieră mondială