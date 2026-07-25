Criza carburanților din Rusia lovește și Asia Centrală

Rusia se confruntă cu o penurie gravă de carburanți, provocată de atacurile ucrainene asupra infrastructurii sale energetice, ceea ce a dus la scumpiri și la cozi lungi la benzinării. Efectele se resimt acum și în Asia Centrală, unde statele dependente de importurile de produse petroliere din Rusia se confruntă cu creșteri similare ale prețurilor și cu lipsa unor tipuri de combustibil. Experții au declarat pentru RFE/RL că Kârgâzstanul încearcă să compenseze deficitul prin importuri din China și Azerbaidjan.