Criza carburanților stârnește revolta populației și altercații în benzinăriile din Rusia

Penuria tot mai acută de carburanți alimentează nemulțumirea populației în mai multe regiuni ale Rusiei. Pe rețelele de socializare apar frecvent imagini cu altercații în benzinării și șoferi care cer explicații autorităților. Penuria vine pe fondul atacurilor tot mai dese cu drone ucrainene asupra rafinăriilor și infrastructurii petroliere din Rusia. Kremlinul susține însă că sistemul energetic al țării rămâne stabil.