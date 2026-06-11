Criză de combustibil în Crimeea: cozi de aproape 2 kilometri la benzinării

La Ialta, sute de șoferi așteaptă ore în șir pentru a se alimenta. Autoritățile impuse de Rusia au limitat vânzarea combustibilului la 20 de litri de persoană, iar în unele localități benzina este distribuită doar pe baza unor coduri QR. Imaginile surprinse de localnici arată o situație fără precedent pentru peninsulă. Criza de combustibil, care se agravează de la sfârșitul lunii mai, este pusă pe seama problemelor de aprovizionare provocate de atacurile asupra rutelor logistice către Crimeea. Cum arată viața de zi cu zi într-o regiune aflată tot mai mult sub presiunea războiului – vedeți în imagini.