Cu bebelușul la „ministeriala” UE: o politiciană suedeză promovează sisteme sociale progresiste

Ministra suedeză pentru climă, Romina Pourmokhtari, și-a adus fiul, Adam, la reuniunea Consiliului UE de la Luxemburg, pentru a sublinia beneficiile politicilor privind concediul parental, care nu obligă femeile să aleagă între muncă și responsabilitățile familiale.

„Am vrut să arăt că este posibil să nu fii nevoită să faci această alegere. Ceea ce, desigur, presupune și să ai un partener care să nu fie un «dinozaur», ci cineva destul de modern, dispus să te însoțească”, a declarat Pourmokhtari pentru Reuters.

Un oficial al Consiliului UE a confirmat că, din câte știe instituția, e prima dată când un bebeluș participă la o reuniune a miniștrilor UE.

Pourmokhtari, în vârstă de 30 de ani, a fost cea mai tânără ministră din istoria Suediei când și-a preluat funcția în 2022.

Ea tocmai s-a întors din concediul de maternitate, în timp ce soțul ei se află în concediu până la alegerile din Suedia din septembrie și a călătorit împreună cu ea la Luxemburg pentru a avea grijă de Adam.

Suedia are una dintre cele mai generoase politici de concediu parental din lume, finanțată de sistemul de impozite ridicate al țării, care a devenit - de altfel - o temă de dispută în campania electorală.

„Lunile tatălui”

Părinții beneficiază de aproximativ 16 luni de concediu plătit în total. Din acestea, 90 de zile sunt rezervate fiecărui părinte în parte și nu pot fi transferate celuilalt. Dacă un părinte nu își utilizează partea alocată, acele zile se pierd.

Aceste perioade netransferabile — denumite adesea „lunile tatălui” — au fost introduse pentru a-i încuraja pe tați să petreacă mai mult timp cu copiii lor.

Pourmokhtari consideră că această politică, precum și sprijinul echipei sale, au făcut ca faptul că soțul ei are grijă de Adam în timp ce ea lucrează să fie „mult mai puțin controversat”.

Ea a declarat pentru Reuters că politicile de sprijin nu se rezumă doar la cheltuirea fondurilor din impozite pentru perioade mai lungi de concediu — și a îndemnat guvernele să ia în considerare și reguli mai flexibile privind împărțirea concediului între părinți, precum și servicii de îngrijire a copiilor la prețuri accesibile.

„Se creează o valoare considerabilă, care nu ar trebui subestimată. O valoare care s-ar putea să nu fie întotdeauna de natură economică — dar care, în final, ar putea fi și economică, prin faptul că nu avem angajați epuizați”, a spus ea, referindu-se la povara cu care se confruntă mulți părinți care se străduiesc să „jongleze” între muncă și familie.

Krzysztof Bolesta, viceministrul polonez al climei, a declarat că nimeni nu a obiectat față de prezența bebelușului suedez la reuniune. „Cred că este minunat”, a declarat el pentru Reuters. „(A fi părinte) nu este un handicap, ci o parte a vieții.”

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