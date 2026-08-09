Cum a construit Victor Organ cu „Rama Albastră” una dintre cele mai mari arhive foto din R. Moldova

În acest episod din „Laboratorul social”, discutăm cu fotograful Victor Organ despre memoria colectivă, patrimoniul fotografic și poveștile ascunse în imaginile de familie. Aflăm cum a apărut proiectul „Rama Albastră”, de ce fotografiile spun uneori mai mult decât documentele, ce drame se ascund în spatele unor imagini aparent obișnuite și cum influențează inteligența artificială percepția asupra adevărului istoric.