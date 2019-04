Cum au votat rezidenții moldoveni în alegerile parlamentare din Spania și din ce motiv susțin un partid de extremă dreaptă...

În Spania, unde au emigrat numeroși cetățeni moldoveni, socialiștii pro-europeni aflați la guvernare au câștigat alegerile parlamentare de duminică. Dar, pentru prima dată în ultimele patru decenii, a intrat în Parlamentul de la Madrid și un mic partid de extremă dreapta, anti-imigranți, partidul Vox, care va avea 24 de locuri din 350. Au votat pentru Vox și unii imigranți recenți care ar dori să închidă ușa după ei, să nu mai poată veni și alții, după cum aflăm din discuția corespondentei noastre cu unii moldoveni stabiliți în Spania:

Victor Negară este un moldovean plecat peste hotare de aproape 20 de ani, muncește în capitala Spaniei. El a participat la alegerile parlamentare de duminică în calitate de cetățean cu acte în regulă și spune că și-a dat votul pentru o formațiune care va ajunge la guvernare, iar Partidul VOX, care e o formațiune de extremă dreapta și care este anti-imigranți, nu are cum să-i trimită acasă pe cei străini:

Victor Negară: „Nu se vorbește despre imigrație îndeobște, dar se vorbește de imigrația aceasta care e ilegală, părțile astea care vin, că foarte mulți imigranți vin cu ajutorul mafiei din Africa. Eu socot așa că fiecare persoană care-i venită în țară și-și face datoria față de țara asta, se integrează în societate, învață limba, lucrează, educă copiii, are o familie educată nu văd cum ar putea fi un pericol pentru persoanele educate, dar pentru persoanele care umblă cu furturi, cu banditism și alte lucruri desigur. E clar că ei sunt, să spunem așa, un partid conservator.”

Europa Liberă: Deci pe Dvs., ca pe un migrant în Spania, nu vă deranjează faptul că a ajuns în forul legislativ un partid care ar fi împotriva migrației?

Victor Negară: „Nu, nu! Pe mine nu, și eu aș spune că să fi fost în țara mea și să fi fost un partid de acesta în țara mea, eu aș vota un partid ca acesta.”

Europa Liberă: Pe Dvs. nu vă deranjează, pentru că sunteți cu actele în regulă și că aveți o ședere în Spania de aproape 20 de ani și de acum v-ați integrat în societate, dar dacă ar fi astăzi să plecați să munciți acolo, s-o luați de la început, v-ar neliniști faptul că un asemenea partid promovează ideea anti-emigrație?

Victor Negară: „Nu, nu! Eu vă spun că dacă vii cu intenții bune, dacă vii cu intenția să te integrezi în societatea acestei țări, nu văd niciun deranj. Să vedem de ce apar partidele astea extreme, să spunem așa, extreme de dreapta? Pentru că politica europeană în privința migranților o vedem noi, că îți dau cotă că trebuie să primești sirieni, kuwaitieni din Africa... Eu, personal, îs contra la politica asta. Lasă migranții să-i ducă acolo în țările celea care fac război pe teritoriul lor.”

Europa Liberă: Dvs. tot sunteți ca migrant acolo?

Victor Negară: „Da, sunt ca migrant, da.”

Europa Liberă: Și nu ați vrea ca statutul Dvs. să-l aibă și alții, cel care vine din Siria sau din altă parte?

Victor Negară: „Aș vrea! Dar de ce statutul acesta nu-l ia să li-l dea țara care îi ajută în Siria? Rusia de ce nu le dă statutul

acesta, de ce nu primește vreo două milioane de sirieni, dar i-a trimis pe toți în Europa? Cu cât mai rău o să fie în Europa, cu atât îi mai bine pentru Rusia!”

Igor Cereteu este stabilit și el în Spania, la Barcelona. Au trecut 17 ani din acea vară a lui 2002, când a ales Spania. Are o afacere în domeniul construcției, este și președintele Asociației moldovenilor din Catalunia, cunoaște bine viața politică din Spania. L-am întrebat, ce crede el despre mesajul anti-emigrație promovat de Partidul VOX:

Igor Cereteu: „Acest partid s-a aflat tot timpul la conducere în Spania, aceasta e o parte din Partidul Popular, partea extremă a lor, care tot timpul a fost împotriva emigranților, acum și-au format propriul partid și s-au gândit că datorită acestui fapt că ei sunt împotriva emigranților au să ia o cantitatea foarte mare de voturi, ceea ce nu s-a adeverit; și-au luat doar ceea ce merită. Nu cred că au mari șanse să schimbe ceva în țară, din cauză că nu au cu cine, restul nu împărtășesc gândurile lor.”

Europa Liberă: Venirea acestui partid în Parlament îi sperie pe cei care au ajuns să-și câștige bucata de pâine în Spania?

Igor Cereteu: „În linii generale nu ne sperie, din cauză că nu au putere, nu împărtășesc aceleași gânduri cum ar fi Partidul Socialiștilor sau Unidas Podemos, mai sunt și alte formațiuni care înțeleg, într-adevăr, că emigranții care au venit, bineînțeles, să-și câștige cinstit bucata de pâine nu sunt un pericol pentru Spania.

Toate lucrurile cele mai grele le fac imigranții și eu nu cred că-i o problemă pentru Partidul VOX la momentul de față. Dacă VOX intra în Parlament cu 50 sau 60 de deputați, da, avea putere de a hotărî ceva în Parlamentul Spaniei, dar pe moment ei au 24 de

deputați și nici Partidul Popular, care aveau tot timpul 130-140 și aveau ceva de spus, actualmente au doar 66 de deputați, așa că chiar nu există niciun pericol pentru noi.

Spaniolul niciodată n-o să vrea să muncească în câmp și acolo are să muncească emigrantul; spaniolul niciodată n-o să meargă să muncească la o fermă, ei așteaptă doar posturi de muncă pe care în ziua de azi le-au înlocuit mașinile. Asta rămâne doar un simplu populism din partea lor. Din fericire pentru noi, partidele care au majoritate nu împărtășesc gândurile lor...”

Europa Liberă: Dacă tu ai fi un politician spaniol, cum ai aborda această problemă a migrației?

Igor Cereteu: „În primul rând, eu am să încep de la latura care mă doare mai tare, și anume latura infractorilor, care ne murdăresc numele. Aș schimba Codul Penal. Spania la momentul de față are o manieră de a-i chema pe toți. Și aici orice ai face, nu ai mare pedeapsă. Și cu asta eu cred că în linii generale au greșit. Aș schimba Codul Penal, astfel ca fiecare să primească ceea ce merită, aș pedepsi dur anumite infracțiuni pe care le comit cei veniți din afară și ar rămâne doar acei care merită.

Pentru anumite infracțiuni – deportați acasă, ca să fie o normă, să fie regulă. Și atunci, să fie binevenit oricine care vrea să aducă un venit în țara mea. Eu nu sunt împotrivă, nu sunt rasist, dar fiecare trebuie să-și câștige pâinea legal. Și atunci când o să pună ordine ei, din Parlamentul spaniol, ca fiecare cetățean străin care vine și muncește și plătește pentru stat impozitele, el nu are pentru ce să

fie pus în același ceaun, o să vorbesc așa, tradițional, cu cel care vine să fure și să facă nebunii. Acela da, trebuie deportat și interzis 10-20 de ani, până se va sătura și-i va veni mintea la cap, dar în rest, sunt bineveniți toți care vor să aducă ceva bun pentru țară, ca și la noi în Republica Moldova.

Dacă omul vine să muncească legal, nicio problemă, să fie binevenit. Atâta timp cât ne respectă legile, cu ce ne încurcă el? Noi și așa am pierdut practic toată populația din Republica Moldova.”