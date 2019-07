Cum să demontezi un sistem antidemocratic prin metode democratice

Expresia neaoșă „a sufla în apă rece sau în iaurt” este foarte actuală la Chișinău, pentru că noua guvernare și-a propus, promite să demonteze vechea structură opresivă brodată cu migală de Partidul Democrat, în frunte cu Vlad Plahotniuc, dar trebuie să o facă cât mai delicat, cât mai legal posibil pentru ca să nu existe nici o asemănare cu vechea guvernare. Revoluția latentă, revoluția tăcerii sau cum o fi chemând-o se produce în văzul nostru și prilejul pentru discuția de astăzi l-a oferit chiar generalul procuror sau procurorul general Eduard Harunjen, care a cedat, vom afla mai târziu ce l-a determinat să stea atâta pe baricade și ce anume l-a determinat să plece, dar este cumva vârful unui fenomen care se întâmplă acuma. Guvernarea nouă are nevoie de oameni noi, de o demontare sistemului vechi, oricât de onest sau neonest ar fi fost. Discutăm astăzi cu Vlad Gribincea și cu Vlad Țurcanu despre situația delicată pe care o trăim, delicată pentru că mai multă lume este de acord că democrația nu are instrumente suficient de rapide, suficient de ascuțite împotriva unor oameni, care se apără cu normele democratice.

Europa Liberă: Îl întreb mai întâi pe Vlad Țurcanu, care a stat în preajma unor decidenți foarte importanți. Se poate face abstracție de normă, de procedură, astfel încât să fie obținut scopul imediat, mai ales pe care îl așteaptă societatea - și se lucrează contra cronometru - și dacă nu dau rezultate, degeaba au venit la putere.

Vlad Țurcanu: „Foarte multe pleacă de la modul nostru de înțelegere a democrației, pentru că am urmărit în anii 90 o interpretare, care nu neapărat ne-a favorizat, în evoluția noastră după calapodul occidental, pe care am încercat să-l împrumutăm, dar l-am adaptat poate prea mult la realitățile noastre. Din punctul meu de vedere, democrația înseamnă capacitatea omului de a se ordona, fără ca asupra sa să se exercite prea multe măsuri punitive, adică să nu fie tot timpul sub presiune, și impresia mea în legătură cu acești domni, care aleg să plece mai târziu sau cu oarecare întârziere din posturile din care sunt solicitați să plece, este că ei s-au obișnuit să ia decizii sub presiune. Și atunci când li se propune simplu, sau li se aduc argumente că vremea lor a trecut, că ar trebui să se dea la o parte și să lase loc altora, mai ales că puterea politică este determinată să îi schimbe, în această situație vedem că ei nu reacționează cum ne-am aștepta. Imaginați-vă, dacă în urmă cu o jumătate de an, procurorului general i s-ar fi cerut, și au fost asemenea cazuri destule, ne putem aminti, atunci s-ar fi rezolvat totul foarte repede.

Acum, brusc, i-am văzut și pe cei care susțin Partidul Democrat, referindu-mă aici la persoane cu putere decizională, dar și la comentatori politici afiliați Partidului Democrat, vedem că au revenit brusc la o retorică prin care se încearcă a se face trimitere întruna la normele și procedurile ce ar trebui, nu-i așa, urmate una după alta, pentru ca în definitiv să se ia o decizie.”

Europa Liberă: Un comportament de felul acesta a lui Harunjen e democratic sau nu? Și al sălta e democratic?

Vlad Țurcanu: „În fond da, dar trebuie să ne ancorăm realitățile concrete în care ne găsim, ce se întâmplat? Uitați-vă parlamentul a dat o hotărâre prin care a constatat, că statul acesta este capturat. Ce sa întâmplat după aceea, a fost diferit de abordarea inițială, pentru că în mod normal și a existat această tentație în ceea ce privește pe litere actualei guvernări, în mod normal, ar fi trebuit să se intre cu buldozerul peste acest zid, creat prin tot felul de scheme și proceduri de către Partidul Democrat și de către Vladimir Plahotniuc însă, probabil în opoziție este altfel decât la putere, responsabilitatea pe care o ai ca politician aflându-te la guvernare, îți indică având și asemenea parteneri de dezvoltare în persoana Uniunii Europene și a Statelor Unite, să te abții să recurgi la niște metode brutale, la care a recurs fără menajamente Partidul Democrat. De ce vreau să spun este că, decizia care să luați la nivelul actualei guvernări este că, cu toate riscurile de a se amână procesele de schimbare trebuie urmat procedurile. Dacă nu, atunci ei s-ar asemăna foarte repede cu cei de dinainte nu-i așa chiar, dacă s-ar pierde, și asta este o chestiune care nu se poate cuantifica, dar este foarte importantă. S-ar pierde avântul și elanul, pe care îl are și societatea și guvernarea la ora actuală. Ar trebui să ne imaginăm că dacă am intra în alegeri locale în octombrie, atunci miza s-ar devia puțin către aceste alegeri, politicienii la urmând să acumuleze voturi nu e așa, procente decât să, își îndrepte atenția către modificarea unor structuri care stau într-adevăr încremenite în niște precepte care nu au nicio legătură cu modul mai nou de a gândi și de a face lucrurile.”

Europa Liberă: Deci, prima concluzie care încerc eu să o scot din aserțiunea Dvs. este că chiar dacă ne mănâncă palmele, chiar dacă îi mănâncă palmele pe guvernanți ei trebuie să respecte procedurile și să fie toleranți chiar, față de acest comportament sfidător și îndărătnic. Domnul Gribincea, păstrând proporțiile vreau să vă aduc așa un exemplu, ambasadorul Marii Britanii în Statele Unite ale Americii ale cărui depeșe au apărut în spațiu public, el la caracterizat pe Trump foarte, să zicem, nedelicat. Trump a spus că el e persoană nedorit în Statele Unite, acasă la Londra a fost apărat dar, el și-a dat demisia, a zis că nu mai poate să lucreze, sigur că noua guvernare și-ar dori genul ăsta de demisie, genul ăsta de oameni care se abdice, care să înțeleagă așa cum spune Vlad Țurcanu, că le-a trecut vremea, indiferent cât de culpabil sunt. Dar cât de îndreptățit este totuși ei, exact argumentul ăsta să-l folosească, a voi acuzați pe democrați că au acționat arbitrar, sunteți altfel, păi iată începeți cu mine, procedați cu mine, demonstrați-mi mie că eu am capturat statul, că am participat la capturarea statului, la lovitură de stat, ca după aia eu să plec. Asta spunea Harunjen, și nu l-au lăsat să ajungă până la proces de judecată.

Vladislav Gribincea: „În asta și constă Independența Justiției, că judecătorii sau procurorii nu trebuie să plece la prima solicitare a politicienilor. Rolul lor este să reziste abuzurilor politicienilor, diferența este, care este fundamentul solicitării, atunci când nu ai niciun păcat, și într-adevăr politicienii intervin peste tine cu buldozerul, totalmente arbitrar e o situație, și a doua situație când ai păcate pe care nu le poți spăla, și totuși te ții de această funcție. Și aici vreau să merg mai departe un pic, vorbim de procuratură, de Justiție sau de altceva, vorbim de un organ, de un singur organ de o parte a unui sistem, și combaterea criminalității de exemplu, nu este doar sarcina procuraturii, este și sarcină MAI, este colaborare cu serviciul informații securitate, este bineînțeles colaborarea cu guvernul și cu parlamentul pentru fonduri și pentru legislații, cu un conducător al unei instituții, care are o imagine compromisă. Să gândească, să conducă în continuare încă patru ani de zile această instituție, și cât de eficientă și de credibilă ar fi fost ea, fiindcă dacă nu există încredere în procuratură, orice s-ar face cât de bine nu ar fi, este privit cu suspiciune de către cetățeni. Iar în Republica Moldova suspiciunea este extrem de mare. Eu nu m-aș uita doar la eu vreau sau nu vreau, ci m-aș uita la care este comportamentul, efectele comportamentului meu asupra sistemul, pe care eu trebuie să îl administrez.”

Europa Liberă: Dar pe de altă parte nu i s-a demonstrat lui cu probele în față, că el este cu păcate, totul e prezumtiv, totul e la nivel de opinie publică sau nu?

Vladislav Gribincea: „Ceia ce eu cred și o susțin întotdeauna este, procurorul general este responsabil de tot ce se întâmplă în procuratură, el este managerul, și dacă în procuratură merg lucrurile strâmb asta-i responsabilitatea în primul rând al procurorului general, fie că el n-a reacționat, fie că el a tolerat sau chiar a încurajat aceste lucruri. Ne ducem aminte de interceptări. Eu nu cred că este posibil de interceptat opoziția, așa de ușor, fără ca procurorul general să cunoască. Am avut aresturi la comandă, dosare penale inventate, primari cu duiumul pus sub urmărire penală și procurorul general spune că el nu știe nimic despre asta. Asta este incredibil.”

Europa Liberă: Cetățenii turci spre exemplu, el putea, trebuia să intervină?

Vladislav Gribincea: „Cu cetățenii turci nu a fost implicarea procuraturii, acolo a fost SIS-ul.

Europa Liberă: Da el trebuia să intervină, când a auzit de la televizor.

Vladislav Gribincea: „Situația era clară, procurorii trebuiau să documenteze situația și să spună dacă a fost sau nu comis un abuz de către SIS. Procurorii au spus că n-a fost comis un abuz, acum Curtea Europeană spune că a fost comis un abuz și procurorii se fac că plouă. Sunt o sumedenie de circumstanțe, pe lângă comportamentul judecătorilor în raport cu procurorii, când judecătorii efectiv au fost îngenunchiați de procurori, în urmă demersului procurorului general. Exemplu clasic este dosarul Doamnei Manole, procurorul general Harunjen cere dosar penal împotriva ei, ea este târâtă prin procese vreo doi ani și ceva, iar la sfârșit procurorii renunța la acuzații că n-au probe, în baza acelorași fapte pe care le invoca domnul Harunjen. Întrebarea e simplă, atunci de ce domnul Harunjen a mers cu astfel de solicitări.”

Europa Liberă: Și Dvs. ca avocat, puteți folosi într-o instanță la Dumnezeu în anticameră, faptul că s-au schimbat condițiile meteo, politicul s-a schimbat și aceeași procurori au altă atitudine față de Domnica Manole, față de Grigorciuc, exemple sunt multe că brusc ei tratează cu totul altfel oamenii ăștia. Pentru Dvs. avocatul, este asta într-o judecată, dovada că oamenii ăștia sau comportat cu păcat.

Vladislav Gribincea: „Un procuror independent nu își schimbă comportamentul în funcție cine e la putere, dar atunci când procurorii investighează opoziția întotdeauna, și niciodată guvernarea, eu am mare întrebări cu privire la cât de independenți sunt acești procurori. În Republica Moldova aceasta a fost situația iar, atunci când judecători ne-independenți investighează în mod suspicios oameni incomozi guvernării, noi nu putem discuta în termenii aceștia, și eu cred că pentru păcatele aceștia toți ar trebui să răspundă. Clar că acum noi nu putem să aruncăm toată procuratura, toți procurorii, toți judecătorii și să ne gândim că o să luam de undeva din altă parte, nu este posibil, nu ai de unde lua, cel puțin în perspective 2-3 ani de zile, dar conducerea poate fi schimbată. Punerea oamenilor integri și cu bună credință și buni manageri la conducere, pot aduce o schimbare calitativă în administrarea sistemului chiar, cu oameni păcătoși pe alături mai jos.”

Europa Liberă: Dacă acest rechizitoriu moral, etic în primul rând, e valabil pentru Harunjen și procurorii, el este valabil și pentru judecătorii Curții Constituționale. Primii care au dat asemenea exemplu de atitudine selectivă, în funcție de cine-i la putere sau nu?

Vladislav Gribincea: „Hotărârile Curții Constituționale au fost ieșite din comun chiar, și pentru Comisia de la Veneția, ei au spus asta clar. Eu nu-mi închipui cum o Curte Constituțională se convoacă sâmbăta, dă 5 hotărâri sâmbătă și duminică, în lipsa de ședință, ei spun că a fost ședință dar, nu sunt înregistrări, toate celelalte înregistrări sunt, aici nu-s, și la diferență de o oră de la adoptarea actelor, anulează actele. Acest lucru teoretic este imposibil, dacă încerci tehnic să stai să cronometrezi cât timp îți i-a pe procedură, nu-i posibil. Mie mi se crea impresia că chiar pagina web a Curții Constituționale a fost spartă, sau că Curtea Constituțională lucra la sediu Partidului Democrat.”

Europa Liberă: Asta iarăși e o probă, pentru Dvs. juristul, avocatul e o probă sa-i târâți în judecată, sau iarăși…

Vladislav Gribincea: „Trebuie să facem o distincție între demisie și condamnare penală. Lucrurile sunt foarte diferite, fiindcă pentru demisie trebuie să pleci atunci când nu mai ai șanse să promovezi instituția mai departe iar, condamnarea penală e altceva, când trebuie să șezi la închisoare pentru serozitatea cazurilor comportamentului, care nu-ți permite să ai încredere. Nu orișicare compromitere este crimă dar, întotdeauna în instanțe se judecă nu ceia ce ai comis, ci ceia ce poate fi dovedit. Aici dacă avem probe, eu cred că ar trebui de intervenit, ca o lecție pentru viitor.”

Europa Liberă: Domnul Țurcanu, oprobiul societății, în primul rând față de comportamentul ăsta al Curții Constituționale care, cu foarte multă ușurință a întors exact invers decizia, îi la fel de grav ca o condamnare, cum credeți?

Vlad Țurcanu: „Condamnarea ar trebui să existe în cazul unei părți acelor implicați în abuzuri grave, pentru că fără asta se creează la nivelul societății o impresie că orice ai face negativ, nu se întâmplă nimic și poți să stărui în greșeala sau în crimă.”

Europa Liberă: Vorba aia că ai furat o găină și ei 10 ani dar aceștia cu vagoanele…

Vlad Țurcanu: „Deci, încrederea în instituții este o chestiune esențială într-o societate, pentru că dacă ea nu există, de exemplu, oamenii nu coparticipă la procese la care îi cheamă politicienii, nu-i așa. În cazul de față cu acești judecători de la Curtea Constituțională, eu cred că daunele sunt pe termen mediu nu doar pe termen scurt, pentru că vă dați seama oamenii aceea, politicienii de peste hotare, au ezitat o vreme în aprecierea lor față de evenimente, pentru că în mod normal toți politicienii se raportează în condiții de criză constituțională sau de criză politică la ceia ce spune Curtea Constituțională, și cu jumătate de gură inițial s-a sprijinit guvernul Maiei Sandu, pentru că politicienii de peste hotare trebuiau să facă rabat de la ceia ce înseamnă de obicei reflexele lor într-o asemenea situație. Într-un asemenea punct am ajuns.

Domnul Gribincea își amintește despre o remarcă a Curții de la Veneția privind lipsa unei păreri de alternativă sau cum se cheamă ea?”

Vladislav Gribincea: „Opinii separate.”

Vlad Țurcanu: „Opinii separate la Curtea Constituțională. În condițiile în care abuzul era evident, nici un judecător nu a decis că trebuie să aibă o altă părere, ceia ce de obicei se întâmplă în orice instanță, fie 2 judecători din 5, fie 1 din 3 are de-obicei un alt punct de vedere și asta este firesc. Acuma cu privire la ceia ce înțeleg și simt cetățenii față de acești oameni care, sunt învestiți cu o putere enormă, pentru că un procuror are o putere extraordinară care este conferită prin lege. Cu legea în mână el poate aresta, poate distruge sorți, și lucru acesta s-a întâmplat din păcate în Republica Moldova. E puțin probabil ca lucrurile acestea despre care vorbim să se rezolve foarte repede. E ceia ce promit populiștii , politicienii populiști și așa ajung la putere dar, deseori constatăm că promisiunile lor sau jurămintele lor nu au nici o bază reală în viață, pentru că lucrurile se schimba în timp. Eu cred, că ar trebui de avut în vedere 2 elemente pentru procurorii noștri dar, nu numai pentru ei ci și pentru judecători, pentru că dacă admițând că ne vom clarifica cu procurorii, voi ajunge la judecători care de asemenea au fost în situația să dea peste cap și să adopte o conduită care, nu prea are legătură cu deontologia profesională și cu legea. Mă refer la 2 acțiuni pe care ar trebui să le avem în vedere, în primul rând este nevoie de pedepse, pentru că impunitatea creează monștri, deci niște oameni trebuie să răspundă pentru ceia ce s-a întâmplat, dacă nu, atunci va rămâne în societate o frustrare ca aceea de după 2009.

Europa Liberă: Și dacă nu ai probe?

Vlad Țurcanu: „Probe se pot administra foarte ușor. I-am urmărit deseori în toată splendoarea pe diverși procurori și judecători care, au făcut trimitere la tot felul de precedente internaționale, inclusiv pentru a-și motiva niște decizii arbitrare sau abuzive dar, dacă am lua lucrurile punct cu punct ar fi foarte simplu. Sunt sigur, că ar exista și depoziții, ele deja au apărut în spațiul public, la televiziuni.”

Europa Liberă: Europa liberă: Pentru că ceia ce a apărut în spațiul public, mai nou Domnica Manole ați invocat cazul acesta, sau altă judecătoare, ceia ce deja s-a lansat este un set de probe pentru un rechizitoriu?

Vladislav Gribincea: „Medicii spun nu puneți diagnoza la telefon, juriști decid în baza înscrisurilor, a documentelor de fapt nu în baza la ceia ce se vede la televizor. Declarații pot face mulți din intenții bune sau mai puțin bune, lucrurile trebuie verificate. Eu sunt sigur că la o examinare minuțioasă inevitabil adevărul iese la iveală.”

Europa Liberă: Și atunci doamna Bețișor are dreptate când spune că ceia ne-a dat nouă KROLL-u nu în mod automat o probă, trebuie instrumentată.

Vladislav Gribincea: „Sunt două lucruri diferite , ceia ce poți spune la televizor și ceia ce poți dovedi într-o instanță. Doamna Bețișor vorbea despre raportul KROLL parcă el nici nu ar trebui făcut, întrebarea este de ce atunci s-a solicitat el și s-a făcut atâta „Tam-Tam„ împrejurul lui.”

Vlad Țurcanu: „Procuratura nu și-a făcut propriul raport.”

Vladislav Gribincea: „Plus că KROLL în primul raport menționa un număr mare de carențe pe care procuratura nu l-a făcut, nu a ridicat servere, nu a interogat oameni o sumedenie de alte chestiuni care, puteau să clarifice. Lăsăm chestia asta într-o parte. Ceia ce voiam să spun eu, este că adevărul inevitabil poate ieși la iveală, că am impresia că încălcări au fost așa de crase încât ele nu pot fi ascunse. Întrebarea este dacă va fi tărie din partea autorităților de stat, să le scoată la iveală, dar dacă nu , va fi o deziluzie foarte mare, fiindcă oamenii așteaptă o lecție pentru ca chestiile date să nu să se mai repete.”

Europa Liberă: Da cum a fost în cazul guvernării care, a venit în locul lui Voronin. Au zis că să-i arătăm „mama lui Kuzya”, și „mama lui Kuzya” a stat bine mersi. Revenim la a doua chestiune care, ziceți că e pe lista imperativelor.

Vlad Țurcanu: „Pe care a subliniat-o fostul procuror DNA din România, Laura Codruța Kovesi care, a vorbit după o perioadă în care diverși politicieni au fost încătușați și trimis în spatele gratiilor, a vorbit despre importanța educației în societate, pentru că simplele pedepse nu pot schimba percepția oamenilor noștri despre justiție și despre dreptate. Trebuie să se producă la un moment dat un ”de-click” în conștiința socielă, pentru ca oamenii să creadă că e important să faci lucrurile corect, și la ora actuală din diverse cauze care, stau ancorate în istoria noastră, recentă și mai îndepărtată, omenii încearcă să ocolească legea și nu cred în posibilitatea sa-și facă dreptate într-o instanță. Este un detaliu care ne separa în mod clar de modul în care se prezintă societățile dezvoltate către care ne orientăm.”

Europa Liberă: Acum să vă întreb pe ambii dacă, nu-i treaba mea să le plâng de milă democraților dar, atunci când Sergiu Sârbu, domnul Cebotari, domnul Candu spun că deja e o vendetă politică și amestecă „talmeș-balmeș” toate și este interesant să urmărești televiziuni-le care, continua să facă servicii propagandiste pentru ei, vezi doamne ei sunt victimele acestei vendete și pentru că să răzbună noua guvernare cu ei, dau la gunoi și inițiativele lor bune 200 lei și 600 lei, și așa mai departe. Dvs. domnul Gribincea vedeți motive pentru a vă pune această întrebare, nu cumva să sară peste cal, nu cumva e o vendetă și suferă pe nedrept politicienii democrați?

Vladislav Gribincea: „Rolul opoziției este inevitabil să critice și să se plângă dar, nu tot ei spuneau cu ceva timp în urmă, mai puțin de 2 luni, că justiția noastră este independentă, și dacă ea este independentă, când erau drepți atunci sau acum, să aleagă. Că dacă nu era independența atunci, mă tem că versiunea actualei guvernări e corectă, plus eu nu am văzut chestii ieșite din comun. Da, presiunea socială e mare pentru schimbare dar, până când nu am văzut ca actuala guvernare să treacă anumite „linii roșii” pe care, fosta guvernare le trecea în fiecare zi. Mă rog, vom trăi și vom vedea.”

Europa Liberă: Da de exemplu Cavcaliuc care a plecat fără ca să e se opună și chiar o zis că o să devină și politician, ne ruga să-i dăm titlu pentru partid, el după ce a făcut acest gest de onoare și a plecat fără ca să fie rugat și presat, Dvs. dacă ați fi în locul guvernării l-ați mai căuta la păcate sau l-ați lăsa în plata Domnului?

Vladislav Gribincea: „Dar nu este treaba politicienilor să caute păcatele, treaba justiției este să stabilească adevărul. Justiția trebuie să facă chestia asta, nu politicienii, nu trebuie să facem proces la televizor”

Europa Liberă: Dar, justiția până acum era obișnuită să se uite spre „ ursul de la vârful puterii”

Vladislav Gribincea: „Atunci să nu se supere dacă cei de la vârful puterii o să spună că nu mai avem nevoie de așa judecători și o să-i dea afară pe toți, fiindcă presiunea socială este prea mare și eu de ce mă tem este anume de asta că se va intra adânc în justiție și vor fi dați afară toți, vor fi puși alții pe post dar, deprinderile rămân, percepția aceasta că îi dai pe ăia afară și îi pui pe ai tăi în Republica Moldova nu știu cum este înrădăcinată în ADN . Eu sper, că de fapt epurările vor veni din interior , că eu nu cred, că judecătorii au mare plăcere să stea în genunchi sau procurorii să primească indicații stupide de la șefi, dacă ei nu o să facă chestia aceasta ,inevitabil o să fie „Intervenții chirurgicale” și am spus-o judecătorilor neformal de mai multe ori ,,haideți băieți ,acum este timpul vostru”

Europa Liberă: Le-a spus și Maia Sandu. Domnul Țurcanu e vendetă sau nu?

Vlad Țurcanu: „Eu cred că adevărata urmărire a celor care se fac vinovați de abuzuri, încă nici nu a început, ceea ce face un politician sau altul din actuala opoziție, e un fel de încercare de a preveni niște abuzuri, deocamdată o frică care nu se bazează pe niște acțiuni reale din partea guvernării, pentru că să fim de acord , deocamdată actuala Coaliție nu și-a împlântat tentacule în toate sferele pe care ar putea să nu le mai controleze în deplinătatea lucrurilor, de la Partidul Democrat dar nici să fi trecut toți acești funcționari de partea actualei Coaliții. Ce crede că se întâmplă, este că dacă, să facem o mică paranteză, unii dintre funcționarii care se simt vinovați oarecum, încearcă să își găsească o cale de ieșire prin a se pune în serviciul vreo uneia din componentele actualei Coaliții și am văzut deja semnale , că unii s-ar putea culcuși în zona actualei Coaliții, dacă s-ar întâmpla așa, atunci n-ar trebui să ne așteptăm la schimbări esențiale.

Europa Liberă: Bine dar, un primar popular într-un sat, mai ales spre octombrie dacă, o să vrea să intre în Partidul Socialiștilor, chiar să nu fi acceptat?

Vlad Țurcanu: „Ar trebui să avem măsura lucrurilor, probabil și să înțelegem că trebuie să treacă șocul acesta din primele zile și primele luni. Oamenii își mai pot revizui atitudinile, se pot căii, nu-i așa? Suntem oameni și noi așa spunem de obicei dar în același timp, nu ar trebui să trecem cu buretele peste ce s-a întâmplat, pentru că am avut experiența aceasta după 2009, și am văzut că asta nu ne ajută. Nu ne ajută pentru că tinerii care, au nevoie de o proiecție foarte clară a viitorului lor, nu acceptă jumătățile de măsură. Sunt scârbiți de prezența într-un sistem, în care ei sunt chemați, a unor asemenea figuri care, și-au pierdut reputația și care, de exemplu acei judecători care au dat sentințe în comisariate în 2009. A fost ceva cumplit pentru tinerii noștri, când i-au regăsit pe aceștia în structuri importante în sistemul nostru judecătoresc, inclusiv la Curtea Supremă de Justiție.

A fost un semnal foarte clar că nimic bun nu se întâmplă, și de aceea, și exodul oamenilor, și lipsa de încredere față de ceia ce urma să se întâmple.”

Europa Liberă: Pornind de la pledoaria Dvs. pentru punitate, domnule Gribincea în cazul lui Șor de exemplu, societatea a rămas cu impresia că s-a făcut un târg. Îl torni pe Filat și scapi tu basma curată, și tot ce s-a întâmplat mai departe, de fapt nu a scăpat basma curată dar, a fost ținut într-o lesă mai scurtă, mai lungă se va vedea. Unii au avut senzația că și Maia Sandu îi îndeamnă pe procurori, să vină să acționeze împotriva lui Plahotniuc și a sistemului ca să-și salveze pielea. E corect, e etic este corect juridic, e posibil așa ceva, să fie iertate niște păcate în schimbul unor depoziții.

Vladislav Gribincea: „E adevărat că istoria are memorie scurtă dar, eu cred că o lecție pe care trebuie s-o învețe politicienii este ca dacă o să continue să guverneze partidele după modul cum au guvernat până acum, în 3-4 ani de zile, vor veni alții în locul lor. În societatea modernă unde toți au acces la internet, unde informația în timp de 3 secunde face 5 ori înconjurul pământului, unde nu poți ascunde mare lucru, unde influența rețelelor sociale e mai mare decât a televiziuni-lor trebuie să te comporți decent, și trebuie să te comporți cu bun simț dacă, vrei un viitor mai bun pentru tine și pentru partidul tău. Dacă nu, nu. Principalul lucru pe care aș recomanda eu să nu facă greșeli, să nu încalce legea. Un procuror nu are nici o scuză să încalce legea, precum nu au nici politicienii. Dacă există pe bune ceva de investigat, păi de ce nu investigați? Dacă nu există sa-i spună Maiei Sandu că dumneavoastră nu aveți dreptate, și lucrurile sunt simple, pentru asta nu ai pentru ce condamna, dacă cineva un procuror cu bună credință în urma investigării tuturor circumstanțelor, au ajuns la o concluzie că nu a fost comisă o abatere, așa să fie, și în momentul în care toți se vor comporta așa politicienii n-au cum să facă presiuni asupra procurorilor. E altceva când procurorii fac primul compromis care, nu este niciodată ultimul, aici se începe joaca.”

Europa Liberă: De fapt e o nadă, și iată o probă de foc, probabil că a și sonorizat-o chiar Harunjen, când a spus că au fost audiați și Dodon, și Iaralov în subiectul acesta a finanțării și dacă pe bune se va investiga incidentul acesta din video-ul celebru deja, probabil procuratura poate sa-și dovedească detașarea politică?

Vladislav Gribincea: „Convingerea mea fermă este că un indiciu clar al faptului că procuratura sau justiția este independentă, indiciu este atunci când cei de la guvernare sunt urmăriți penal în timp ce sunt la guvernare, nu atunci când sunt în opoziție. Că nu-i o scuză că ești la guvernare, dacă ai comis abateri trebuie să răspunzi și gata. N-ai comis nu trebuie să răspunzi ce tot este adevărat pentru cei din opoziție.”

Europa Liberă: Domnul Munteanu de la Fundația Soros, într-un interviu pentru Europa Liberă spunea franc, să înțeleagă ascultătorii că această Alianță nu e pentru construire, e pentru demontare. Asta scrie foarte clar pe frontispiciu acestei guvernări, ce ne-ar convinge pe noi că ei într-adevăr s-au pus pe demontat dar, în condiții legale?

Vlad Țurcanu: „Politicienii care acum conduc ostilitățile , s-au pus pe demontat forțați de împrejurări, cel puțin unii dintre ei. Pentru că-n mod normal n-ar fi vrut, multora le convine de obicei dacă controlează lucrurile atunci e bine. Dacă e să ne uităm la experiența unor alte țări care, au trecut prin procese dureroase din acest punct de vedere, încercând să-și reformeze justiția, putem ajunge la o sintagmă folosită de-obicei în asemenea cazuri, la ceia ce numim „generație de sacrificiu ” adică dacă e să ne uităm la exemplele țărilor din Balcani, de exemplu, Croația prima generație de politicieni, în România de asemenea care, au încercat să refacă societatea sau societățile acelea, au sfârșit unii dintre ei de asemenea în spatele gratiilor. Pentru că reflexele au cântărit mai mult decât dorința lor de a schimba societatea. Tot așa și la noi n-ar trebui să ne așteptăm la schimbări spectaculoase care le-ar face acești politicieni de acum. Însă ei au datoria de a încerca măcar în condițiile în care am ajuns prea departe, am intrat într-un punct din care nu mai aveam cale de ieșire. E adevărat că nici sistemul nu îi ajută pe acești politicieni să își pună în aplicare promisiunile, pentru că din ce se vede, și cei din procuratură , și cei din sistemul judecătoresc așteaptă să treacă furtuna, pentru că în acest teritoriu de secole lucrurile nu au durat. Venea un domnitor stătea 3-4 ani, era măturat de la guvernare, de pe tron, și în timp oamenii din acest teritoriu și-au creat niște reflexe care, înseamnă de azi pe mâine.”

Europa Liberă: Sabia nu taie capul plecat .

Vlad Țurcanu: „Cam așa se gândește, inclusiv la acest nivel al unor oameni care, dețin puterea care pot pune oameni la pușcărie și așa mai departe.”

Europa Liberă: Dar fiți de acord, fără un dosar de rezonanță de talia lui Filat de exemplu, e puțin probabil ca societatea să se liniștească.

Vlad Țurcanu: „De aceea spuneam că e nevoie de dosare duse până la bun sfârșit, pentru că societatea este flămândă de dreptare, dacă nu i se arată societății că se face dreptate, atunci nu poți conta pe termen mediu și lung pe sprijinul societății. Adevărul este că noi am degradat așa de mult încât orice mișcare, oricât de pozitivă, este aplaudată la scenă deschisă ca și cum s-ar fi întâmplat ceva extraordinar, de aceea politicienii actuali ar avea, din punctul meu de vedere, destule premise pentru a funcționa iată în felul în care ne dorim noi. Dar această neîncredere a oamenilor totuși persistă față de oricare politicieni. Vedeți că dacă s-ar înteți greșelile, și au fost niște erori de poziționare din partea unor miniștri, a unor lideri politici, și dacă s-ar înteți asemenea greșeli atunci pornirile lor asumate pozitive nu ar mai conta, ar cântări impresia nefavorabilă generală 3fașă de ei. Să nu uităm că politicienii se erodează foarte repede, deseori viața lor este ca a unui fluture văratic, acest răstimp trebuie folosit pentru a face ceia ce ai ca viziune de politician.”

Europa Liberă: Acum și opoziția democrată și extra parlamentară, sigur că va depune eforturi să erodeze la maxim imaginea guvernării, sau alte centre decizionale sigur că vor încerca să cultive o asemenea atitudine în societate, și e suficient să vedem, mă întorc iarăși pentru mine asta-i foarte cognitiv, structura știrilor de la televiziuni-le afiliate Partidului Democrat, cum prezintă, în ce ordine și așa mai departe de exemplu, i se reproșează guvernului Maia Sandu, că vezi doamne într-o lună de zile n-a rezolvat problema locatarilor din blocul de la Otaci, ăla care … Iată în retorica apropo a democraților a ajuns că a și explodat deja. Cum credeți domnule Gribincea acum în afara de agenda asta de de-oligarhizare și de-capturare, guvernarea trebuie să-și asume și alt ceva, programe mai pe placul societății și nu doar răzbunarea victimelor?

Vladislav Gribincea: „Noi putem demola o casă dar, după asta ce urmează?”

Europa Liberă: Stai în cort.

Vladislav Gribincea: „Și în momentul în care stai în cort, mă tem că ții mai rău decât în casă și atunci oamenii intuitiv cred ca „atunci a fost mai bine”. De aceea eu cred că rolul de moment al actualii guvernări este să seteze fundamente noi pentru o dezvoltare sustenabilă a țării. Noi am trecut print-o criză socială care, justifică niște măsuri radicale, acum. Acum e momentul 5-6 luni mai mult nu vor fi, și nu știu când vor mai fi asemenea ocazii, cel puțin în justiție pot fi făcute reforme în 5-6 luni de zile care, să de roade sustenabile în perspectivă. Pentru astă e nevoie doar de voință politică, nimic mai mult, nici de bani măcar nu-i nevoie.”

Europa Liberă: Să mă refer și eu în sensul acesta la un exemplu concret, modul în care vor fi aleși judecătorii la Curtea Constituțională ar fi un semnal pentru societate ce fel de idealuri de acum înainte se împărtășesc?

Vladislav Gribincea: „Întotdeauna fapta bate filmul, comportamentul este principalul element care îți dă sau îți ia încrederea, dacă spui „A” dar faci „B”, n-ai cum să pretinzi încredere decât dacă nu faci ceea ce au făcut cei din trecut și-i șansa foarte mari să sfârșești exact ca cei din trecut, nu știu dacă s-o doresc. Eu sper foarte mult pe maturitatea politică a politicienilor actuali , ceea ce-a fost a fost , noi trebuie să punem fundamentele unei societăți normale, după cum a spus și domnul Țurcanu, eu sunt sceptic că reformele vor veni foarte rapid, schimbările adică în esență, ele nu vin, ele durează în timp. Plus provocările sunt așa de mari, încât inevitabil expectanțele vor duce la o anumită deziluzie în actuala guvernare, că nu poți să dai atât de mult cât așteaptă oamenii de la tine într-o perioadă scurtă, de aceea eu totuși contezi că pașii care vor fi făcuți cel puțin pe justiție să fie cei corecți. Noi avem problema cu corupția, avem problema cu independența, avem probleme cu personalul la anumite instanțe, eu cred că-i foarte ușor să-i schimbi pe unii, nu pe toți, nu poți lăsa fără justiție întreaga țară pe 2-3 ani de zile până ce aduci pe alții.”

Europa Liberă: Domnul Țurcanu.

Vlad Țurcanu: „ Guvernarea actuală beneficiază de o perioadă de grație, pentru că ea a reușit această mică revoluție în condiții limită , foarte greu, de aceea i se iartă niște greșeli de început și în continuare oamenii care au început să fie plasați în jurul actualii guvernări să obțină niște posturi, ei sunt tolerați pentru că se așteaptă ca contribuția lor să producă rezultatele pe care societatea le așteaptă dar, pe măsură ce greșelile se vor înteți, cum spuneam și mai devreme, se va începe un murmur în societate, dacă la Curtea Constituțională, de exemplul, cum spuneți și Dvs. vor ajunge niște personaje care își revendică o anumită reputație dar, care a fost în cazul unora o reputație pătată prin anumite angajamente anterioare, unii au făcut o pauză și acum încearcă să revină și e greu bineînțeles să-i categorisești în felul în care ne raportăm față de cei de la Partidul Democrat ,de exemplu, dar știm foarte bine că mulți dintre ei sunt niște oportuniști , iată asemenea oportuniști pot strica impresia de ansamblu în timp, eu cred că guvernarea trebuie să aibă grijă la așa ceva ”

Europa Liberă: Și atunci să respingi un candidat pe care îl califici de maniera asta, doar pentru că îți pare ție că-i oportunist , aceasta este democratic?

Vlad Țurcanu: „Sunt multe, sunt criterii care se pot cuantifica și criterii care nu se pot cuantifica, sunt profesioniști în sistem care, însă nu prea au legătură cu ceea numim morală, iar morala este esențială pentru un procuror, de exemplu, dacă în capul lui este să producă durere de cât să facă dreptate, atunci e o problemă cu un asemenea procuror în sistem, tot așa și cu un judecător la Curtea Constituțională , dacă este unul care se dă după vremi , se îndoaie ca o plantă în vânt sau se îndoaie sub vremi, atunci nu știu în ce măsură se poate miza pentru caracterul corect al deciziilor Curții Constituționale din viitor pe un asemenea profesionist”

Europa Liberă: Da sigur că, dacă pe mine m-ar întreba, da doamne ferește să mă întrebe pe mine cineva, dacă totuși s-ar întâmpla să mă întrebe care ar fi criteriul numărul 1 pentru a alege un judecător la Curtea Constituțională, un procuror ori un judecător de instrucție oriunde, pentru mine un singur criteriu ar fi foarte important, dacă pentru el este important un om, o familie sau statul. Pentru că statul, convingerea mea este, nu poate să reziste dacă slujitorii lui neglijează de fapt necesitățile unui om, unei singure persoane. În condiții legale, fără îndoială, fără ca să defavorizez pe unul care are carnet de partid dar, criteriul esențial este, dacă asta scrie în Constituție că avem un stat care are grijă de oameni, și totul începând de la economia de piață, criteriile de securitate și așa mai departe trebuie să fie în favoarea acestui cetățean care, iată aflăm din cele mai recente statistici că nu are răbdare să se convingă că îl apără Constituția. El caută locuri mai bune, cu toate derivatele ce rezultă din asta. Noi o să revenim neapărat pentru că bilanțul acestor activități sperăm nu chiar „sisifice” abia urmează și spre toamnă vom număra bobocii.