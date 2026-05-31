Dario Ristic s-a întors în Bosnia și Herțegovina după ce a luptat de partea Rusiei în Ucraina și a ajuns apoi în fața justiției. Totuși, dosarul său a fost clasat deoarece obținuse oficial cetățenia rusă. Această breșă din legislație le permite combatanților străini să trăiască în Bosnia fără consecințe juridice, situație exploatată de Rusia, care a accelerat acordarea pașapoartelor pentru străinii care se alătură armatei sale. În schimb, țări precum Austria și Țările de Jos retrag automat cetățenia persoanelor care se înrolează voluntar în armata unui alt stat.