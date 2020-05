Cum stimulează guvernele turismul în UE

Pandemia este, momentan, o catastrofă pentru toate sectoarele economiei și ale societății, dar unul din cele mai afectate este cel al turismului.

Turismul reprezintă 10% din PIB la scara întregii Uniuni Europene, însă, desigur, importanța procentuală este mult mai ridicată în cazul țărilor mediteraneene sau al Franței.





La scară europeană, 2,3 milioane de IMM-uri din turism cer acum ajutorul guvernelor sau pe cel al Comisiei Europene. Multe firme au dat faliment deja. Gigantul turistic TUI a anunțat că va concedia 8.000 de lucrători și agenți în toată Europa, adică: 10% din totalul efectivelor.

Chiar și companiile aeriene sunt afectate. Compania belgiană Brussels Airlines a anunțat că va concedia 25% din efective și așteaptă acum ajutorul firmei mamă Lufthansa.

Experții estimează că în cel mai optimist caz, abia în 2023 își va atinge turismul nivelul de dinainte de criză.

Fiecare țară ia deocamdată măsuri în interiorul frontierelor sale. Guvernul Franței a anunțat joi că a deblocat 18 miliarde euro pentru turismul național.

Francezii pot acum deja rezerva pentru concediile și călătoriile turistice din vară, iar guvernul Franței a obținut din partea agențiilor de turism angajamentul că vor rambursa, în cazul în care zborurile sau sejururile turistice se vor anula din nou.

Alte țări oferă cupoane și vouchere cu condiția ca ele să fie cheltuite în sectorul turistic. Coborârea TVA pe produsele turismului este una din măsurile cele mai aplicate. Austria, de pildă, a coborât TVA pe băuturi de la 20% la 10%.



În Italia, guvernul a anunțat că fiecare familie va primi 500 de euro de cheltuit în vacanță, dar și un fond special de 150 de milioane euro pentru sectorul turismului.

Națiunile Unite, prin Organizația Mondială a Muncii (UNWTO) a pregătit un site special care oferă date despre toate țările planetei și măsurile luate de autorități pentru a sprijini turismul în această perioadă dificilă cu sfârșit incert.

Tot pentru a stimula turismul, Comisia Europeană a anunțat miercuri 13 mai un întreg pachet de recomandări, printre altele trecerea la plăți exclusiv electronice și check-in electronic la aeroport, pentru a evita cozile și formarea de grupuri.

Pentru a avea însă un turism funcțional, este nevoie ca UE să ia decizia de a deschide frontierele cel mai târziu pe 15 iunie. De asemenea, măsurile de igienă și distanțare socială trebuie uniformizate, pentru a nu face ca rivalitatea între localitățile turistice să ducă la apariția unor noi focare de infecție.

***

Deşi R. Moldova nu este pe harta marilor atracţii turistice, criza sanitară a adus în stare de faliment modesta industrie a turismului. Activitatea agenţiilor specializate care promovează R. Moldova ca destinaţie turistică este practic paralizată. Zilnic li se solicită anularea rezervărilor pentru lunile de vară dar şi pentru perioada de toamnă, spune Natalia Ţurcanu, directoarea executivă a Asociaţiei pentru Turism Receptor. Operatorii naţionali au început să-şi disponibilizeze angajaţii din cauza veniturilor ratate, iar pierderile se ţin în lanţ afectând şi prestatorii de servicii turistice, cum ar fi hotelurile, pensiunile, vinăriile şi alte afaceri conexe. Natalia Ţurcanu estimează că industria turismului va avea nevoie de cel puţin doi ani pentru a se recupera, iar sezonul 2020 este practic ratat pentru agenţiile de turism şi hotelurile din capitală care mizau exclusiv pe turişti străini.

„Există o incertitudine totală în industrie la moment. Încercăm să venim cu recomandări de redeschidere treptată. Înţelegem că imediat cu scoaterea anumitor restricţii în primul rând o să ne axăm pe turistul de pe loc, din Moldova şi pe pieţele regionale – România şi Ucraina. Agenţiile noastre de turism lucrează acum ca să-şi adapteze oferta turistică pe pachete mai accesibile, mai flexibile.”

Natalia Ţurcanu constată că statul se implică deocamdată prea puţin ca să ajute industria turismului. Soluţiile propuse de Guvern, cum ar fi oferirea garanţiilor de stat pentru credite şi subvenţionarea dobânzilor sau restituirea impozitelor aferente salariilor, nu sunt suficiente întrucât activităţile au fost sistate în totalitate, iar prestatorii de servicii turistice nu au venituri.

„Ce am solicitat noi e, de exemplu, ca aceeaşi indemnizaţie de şomaj de 2775 de lei să fie oferită celor din industria turismului local intern şi receptor sub formă de alocaţie ca angajatorul să-şi păstreze relaţia cu angajatul, adică raportul de muncă. Acest lucru nu a fost luat în considerare. Pentru ca să impulsionăm turismul local am solicitat facilitarea referitoare la impozitarea afacerilor mici din mediul rural, mă refer la pensiuni, fermieri, mici prestatori de servicii care au rulaj de până la 600 de mii de lei. acum noi pe ce putem să contăm este ca turistul local să călătorească în R. Moldova la diferite atracţii turistice. Şi am solicitat autorităților să contribuie la amenajarea zonelor de agrement pentru ca să nu aibă de suferit natura, mediul.”



Într-o situație şi mai delicată au ajuns agenţiile de turism emițător adică cele care organizează vacanţe în străinătate pentru cetățenii moldoveni. Pe lângă faptul că nu au resurse pentru a achita salariile angajaţilor, acestea sunt obligate în termen de 14 zile să restituie clienţilor banii plătiți achitaţi în avans pentru vacanţe sau excursii. Datele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism arată că în jur de 25 de mii de turiști au făcut rezervări în avans, iar 60 la sută dintre ei cer returnarea banilor, unii declarându-se hotărâți să meargă în judecată ca să recupereze banii. Doar 40 la sută din aceștia acceptă soluţia de reprogramare a vacanțelor.

Întrucât banii au fost virați prestatorilor de servicii din străinătate, iar multe ţări de destinaţie nu-i rambursează, Asociaţia agenţiilor de turism a cerut autorităţilor ori să extindă termenul legal de 14 zile de restituire a banilor, ori să permită un moratoriu de 540 de zile, aşa cum au procedat principalele state de destinaţie, între care Grecia, Bulgaria sau Turcia, timp în care turistul poate să-și reprogrameze vacanța.

După o întrevedere cu reprezentanţii agenţiilor de turism săptămâna aceasta premierul Ion Chicu a promis să examineze lista de propuneri.