Dacian Cioloș, omul premierelor

Dacian Cioloș este, într-un fel, omul premierelor. A fost primul comisar european al României, deținând portofoliul râvnit al Agriculturii, iar astăzi este primul politician român care deține președinția unui grup politic din Parlamentul European. A fost și printre puținii prim-miniștri tehnocrați de la București.

Va conduce al treilea grup ca importanță al Parlamentului de la Bruxelles, care are 108 eurodeputați și care s-a format prin asocierea liberal-democraților de la ALDE cu mișcarea En Marche, a președintelui francez Emmanuel Macron. Este o grupare ambițioasă, dacă ne gândim la pretențiile enunțate de liderul de la Elysée în privința reconfigurării UE, în competiție cu viziunile Germaniei.

Dacian Cioloș este apropiat de Franța. Este căsătorit cu o franțuzoaică, Valerie, al cărei tată a fost legat de dreapta franceză. Absolvent de studii agricole, Cioloș s-a specializat în Franța și de susținerea Hexagonului a beneficiat și în 2007, când a devenit comisar european pentru agricultură. Acum a avut susținerea directă a lui Emmanuel Macron, pe care l-a întâlnit luna trecută la Sibiu.

Cioloș a fost susținut astăzi de delegația franceză, de spaniolii de la Ciudadanos, adunând 64 de voturi pentru și 42 împotrivă, învingând-o pe reprezentanta liberalilor olandezi, Sophie In’t Veld, care s-a bucurat de voturile britanicilor.

În noua funcție, Dacian Cioloș va da marele său test politic.

El a înființat în România un partid, PLUS, în urmă cu un an, după o perioadă în care a șovăit în privința intrării în politică. După ce a fost premier tehnocrat în an electoral, practic fără instrumente politice, din cauza competiției din Parlament dintre PSD și PNL, Cioloș a refuzat să meargă în alegerile din 2016, când a fost invitat deopotrivă pe listele USR și ale PNL. La alegerile din urmă cu 3 săptămâni, listele comune ale PLUS și USR au avut un scor de 22,4% din voturi, aproape egal cu rezultatul PSD, care a avut 22,5% din opțiunile electorale.

Marea întrebare de la București este dacă Dacian Cioloș va mai candida la Președinția României. În timpul campaniei electorale, au ieșit la iveală și umbre din biografia sa - este văr cu un controversat fost șef de servicii secrete, Virgil Ardelean, care se pare că l-ar fi ajutat să facă armata, înainte de 1989, la trupele de Securitate, având ca misiune supravegherea împrejurimilor casei disidentei Doina Cornea. De asemenea, tensiunile din interiorul alianței USR-Plus de după aflarea rezultatelor au lăsat să se întrevadă o competiție între liderii acesteia, Dan Barna și Dacian Cioloș, pentru candidatura la prezidențiale. Ambii au declarat că sunt interesați de fotoliul de la Cotroceni și sunt creditați cu șanse pentru intrarea în finala prezidențială, alături de Klaus Iohannis.

Poate că postul căpătat astăzi de Dacian Cioloș va lămuri și situația din teren pentru bătăliile electorale care urmează, cu un PSD în continuă cădere și un USR-Plus ambițios.