De ce Curtea Constituţională vrea o maşină scumpă?

Despre cheltuirea ineficientă a banilor publici se vorbeşte ani de zile aici. Numai Curtea de Conturi cîte mişmaşuri şi nereguli a descoperit! Şi cîte dintre acestea s-au soldat cu pedepsirea vinovaţilor? Cred că nimeni nu ştie!





Deunăzi, o ştire s-a răspîndit prin Chişinău, aceea că o importantă instituţie, Curtea Constituţională, plănuieşte să cheltuiască circa 40 de mii de euro pentru cumpărarea unui automobil. M-am uitat pe site-ul instituţiei, am găsit nişte numere de telefoane şi am sunat de 6 ori. Nimeni nu a vrut să ridice receptorul. De aceea, am rămas cu un mister nedezlegat: de ce oare vrea CC să cheltuiască tocmai 40 de mii de euro pentru o maşină? Eram foarte-foarte curios să aud o explicaţie.

Pe FB cineva spunea că cei de la CC nici nu au nevoie de maşină. Eu nu pot să fiu atît de sigur. Poate munca grea a celor de la CC presupune tot soiul de deplasări în provincie şi chiar e nevoie de un automobil. Poate au ceva de cărat oamenii.

Ceea ce mă nedumereşte e că s-au rezervat 40 de mii de euro pentru maşină. Păi, nu se poate cumpăra o maşină mai ieftină? Cu 10-15 mii de euro poate fi cumpărată o maşină foarte bună! Sau cei de la CC vor o Tesla de 40 de mii?

Ar fi fain să auzim o explicaţie. O aşteaptă cu nerăbdare mulţi contribuabili.