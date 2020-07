De ce Oficiul Poştal e mai „şmecher” decât Supermarketul?

Vă descriu succint situaţia. Vasăzică, în Oficiul Poştal de lângă casa mea lucrătoarele au renunţat să mai poarte măşti. Pur şi simplu, nu le mai au. Le cer oamenilor care vin să aibă măşti, dar ele nu le poartă. O fi o decizie a autorităţilor, a şefilor Poştei Moldovei sau a lucrătoarelor? Habar n-am. Dar vreau să spun două lucruri.

Primul. Nu mi se pare chestia asta OK. De ce eu, vizitatorul, trebuie să port mască, iar ele, doamnele de la ghişee, nu trebuie? De ce eu trebuie să le protejez, iar ele nu vor să mă protejeze? Ce garanţie am că sunt toate sănătoase ca voinicii din basmele ruse? Şi, de fapt, e foarte posibil ca şmecheria asta să le joace festa chiar lor. N-o să mă mir dacă voi afla că cineva din acel Oficiu Poştal are Covid-19.

Al doilea lucru pe care vreau să-l spun. Alături de acel Oficiu Poştal e un Supermarket. Lucrătorii din Supermarket poartă măşti, chiar dacă li se mai iţesc nasurile deseori. De ce lucrătorii Oficiului Poştal sunt mai şmecheri decât cei din Supermarket? E cumva Poşta un loc mai sigur decît magazinul? Nu cred. Oficiul Poştal e luat cu asalt mereu de oameni vârstnici. Şi atunci ce justificare are comportamentul acelor lucrătoare de la Poştă?

În final, o premoniţie. Vom avea tot mai mulţi bolnavi de Covid19. Nu am nici o îndoială. Mentalitatea moldovenilor e un soi de beton armat. N-o schimbă nimeni şi nimic.