Competiția electorală din Hâncești, o repetiție generală pentru viitoare alegeri

Alegerile parlamentare noi din 15 martie din circumscripția uninominală nr. 38, din municipiul Hâncești, sunt urmărite încă în faza de pregătire cu mare atenție de presa moldoveană, mai ales că pentru fotoliul de parlamentar disputat și-au anunțat interesul nume cunoscute din politica moldoveană, ca fosta ministră a justiției Olesea Stamate sau fostul primar al Chișinăului Dorin Chirtoacă.





Se ridică întrebarea dacă​ alegerile declanșate de renunțarea de către democratul Alexandru Botnari la postul de deputat vor ridica probleme financiare autorității electorale​.

Pentru organizarea scrutinului vorfi folosiți bani alocați alegerilor prezidențiale din acest an



Chiar dacă în bugetul de stat pentru acest an nu au fost prevăzute cheltuieli pentru desfășurarea scrutinului din Hânceşti, Comisia Electorală Centrală are posibilități să evite blocajul financiar. Bugetul public poate fi rectificat doar după expirarea primei jumătăți de an, prin urmare, la sugestia ministrului de finanţe Serghei Puşcuţa, autoritatea electorală va folosi pentru organizarea scrutinului bani bugetaţi pentru alegerile prezidențiale din acest an. „E o procedura firească pentru instituțiile bugetare în cazurile când apar asemenea cheltuieli neprevăzute”, ne-a explicat secretarul CEC Maxim Lebedinschi.

Deși se dispută un singur mandat de deputat care nu are cum să schimbe raportul de forţe în Parlament, acest scrutin trezește interes sporit fiind văzut în mediul analiștilor ca un test înainte de prezidențiale.

Deocamdată trei, din totalul de opt pretendenţi la fotoliul de deputat au reuşit să colecteze numărul necesar de semnături şi au fost înregistraţi oficial în cursă. E vorba despre Ion Mereuţă din partea PD, Ştefan Gaţcan înaintat de socialişti şi candidata PAS, Olesea Stamate, fosta ministră a justiţiei. Continuă strângerea de semnături candidatul blocului Unirea Dorin Chirtoacă şi candidatul partidului Şor, Vitalie Balinschi. Mihail Druţă propus de Partidul Platforma DA și-a retras acordul de a participa la scrutin, invocând faptul că acceptase să fie candidatul comun al dreptei unite, în realitate s-a pomenit în situația să contribuie la fărâmițarea electoratului cu viziuni pro-europene.



Invocând acelaşi argument, preşedintele Partidul Unităţii Naţionale Octavian Ţîcu a anunţat marţi că retrage candidatura lui Vlad Ţurcanu şi că formaţiunea îl va susţine pe Grigore Cobzac, care participă în calitate de candidat independent. „Nu ne-am dorit şi nu ne dorim să rupem voturile pentru victoria unui candidat pro-european şi cu convingeri româneşti. Demonstrăm unitate prin felul în care ne poziţionăm în raport cu alegerile din circumscripţia Hânceşti.”

Cobzac a candidat în aceeaşi circumscripţie la alegerile din februarie anul trecut, doar că din partea blocului ACUM şi a obţinut al doilea scor, după democratul Alexandru Botnari.

Grigore Cobzac, care este membru PAS, a decis să candideze în calitate de independent după ce componentele fostului bloc ACUM, PAS și PPDA, nu au reușit să identifice un candidat comun în aceste alegeri.

Un mandat câştigat de oricare formaţiune va arăta foarte bine la capitolul imagine publică



Analistul politic Ion Tăbîrţă de la Institutul Viitorul spune că pentru partidele politice miza acestui scrutin e mai mare decât câștigarea unui mandat de deputat: „Din punct de vedere al calcului matematic sau al importanţei votului în parlament pare că nu sunt atât de importante aceste alegeri. Totodată avem şi aspectele politice ale problemei şi anume un mandat câştigat de oricare formaţiune va arăta foarte bine la capitolul imagine publică şi mesaje politice trimise electoratului.”

Agitaţia electorală ar urma să înceapă din data de 14 februarie, până atunci pretendenţii la fotoliul de deputat trebuie să depună documentele necesare pentru înregistrarea în cursă, inclusiv listele cu semnăturile susținătorilor maxim 1000 de persoane din partea candidaţilor bărbaţi şi 500 de semnături, în cazul candidatelor.