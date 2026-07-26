Din cauza războiului, ucrainenii au nevoie de membre artificiale. Companii noi încep să le livreze

În vreme ce numărul răniților de pe câmpul de luptă crește ca urmare a războiului de lungă durată, companiile ucrainene se grăbesc să facă față cererii ridicate de proteze. O companie start-up, Allbionics, produce proteze sofisticate care, potrivit propriilor declarații, sunt comparabile cu cele fabricate în străinătate. Cu ajutorul guvernului ucrainean și al donatorilor privați, compania reușește să ofere aceste dispozitive pacienților gratuit.