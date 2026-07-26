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Din cauza războiului, ucrainenii au nevoie de membre artificiale. Companii noi încep să le livreze

Din cauza războiului, ucrainenii au nevoie de membre artificiale. Companii noi încep să le livreze Din cauza războiului, ucrainenii au nevoie de membre artificiale. Companii noi încep să le livreze
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Din cauza războiului, ucrainenii au nevoie de membre artificiale. Companii noi încep să le livreze

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În vreme ce numărul răniților de pe câmpul de luptă crește ca urmare a războiului de lungă durată, companiile ucrainene se grăbesc să facă față cererii ridicate de proteze. O companie start-up, Allbionics, produce proteze sofisticate care, potrivit propriilor declarații, sunt comparabile cu cele fabricate în străinătate. Cu ajutorul guvernului ucrainean și al donatorilor privați, compania reușește să ofere aceste dispozitive pacienților gratuit.

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