Două mize: plămânii de oţel şi norocul!

Ofensiva celor care vor ca oamenii să se hrănească e de înţeles şi are dreptul la viaţă, dar ia deseori forme agresive, dizgraţioase, aberante. Se ajunge până la sfidarea normelor sanitare şi bălăcărirea celor vigilenţi, care cer respectarea acestor norme. Se declară chiar că virusul e o ficţiune.

În consecinţă, situaţia e următoarea. Economia a început să funcţioneze, undeva mai bine, altundeva mai rău. Conducătorii nu mai au puterea, poate şi dorinţa, să penalizeze sfidarea normelor sanitare. Sunt locuri în care aceste norme sanitare sunt respectate. Asta am văzut de pildă în MallDova. Şi unele cafenele sunt nevoite să-şi aranjeze mesele la o distanţă mai mare. Pe de altă parte, într-o sumedenie de marketuri, frizerii şi oficii poştale, oamenii poartă măştile sub nasuri şi chiar sub bărbii. Nimeni nu mai poate sau nu mai vrea să-i disciplineze. „Ne-am deschis!!!” strigă din toare părţile agenţii economici. Asta contează mai mult decât masca purtată corect.

M-am certat, într-un supermarket, cu o lucrătoare care, fără mască, a venit într-un spaţiu îngust în care mă aflam, atingându-mă. Eu înţeleg că economia trebuie să funcţioneze, înţeleg că lucrătoarea aceea trebuie să aibă un salariu, dar nu accept să mă atingă fără mască şi nu vreau să ajung la terapie intensivă din cauza unui asemenea om.

Dar acum nimeni nu-i mai poate disciplina pe oameni. Îi cam doare-n cot pe toţi, deşi avem câte 200-300 de infectaţi pe zi. De aceea, fiecare dintre noi poate miza acum numai pe două lucruri: ori ai plămâni din beton armat, ori ai noroc şi reuşeşti să eviţi Covidul! Vă doresc să fiţi sănătoşi!