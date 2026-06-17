Drone ucrainene lovesc o rafinărie din Moscova

Explozii și incendii în împrejurimile Moscovei. În zori, pe 16 iunie, drone ucrainene au lovit mai multe obiective din capitala Rusiei și din zonele învecinate, printre care și rafinăria de petrol din Kapotnea, una din principalele surse de combustibil pentru capitală. Înregistrări video verificate, publicate pe internet, au surprins acest atac. Kievul și-a intensificat loviturile asupra infrastructurii energetice a Rusiei, încercând să întrerupă fluxul de fonduri care susține eforturile militare ale Rusiei.