Am ajuns într-o seară din întîmplare într-un local din centrul Chişinăului. Am comandat o bucată de tort de 50 de lei. Şi am avut o mare revelaţie! Un chelner mi-a vorbit despre Eco delivery cake. Reieşea că – după ce mîncam tortul – o maşină a localului mă va duce acasă. Aşa a şi fost. Iar şi mai mirat am fost să constat că maşina care m-a dus acasă era ELECTRICĂ. În aşa fel localul cu pricina îşi aducea contribuţia la lupta împotriva poluării. Mărturisesc că am fost foarte plăcut surprins. Nu ştiam că există un asemenea local în Chişinău.





Vreau să spun iată ce. Ecologia şi lupta cu poluarea ar trebui să fie nu doar dezideratele unei cafenele. Ar trebui să se gîndească la asta mai cu seamă marii conducători. Se gîndesc oare? Nu sunt foarte sigur. Văd că cîţiva parlamentari cer nişte modificări în legislaţie care să ne salveze de poluarea tot mai accentuată. De ce numai cîţiva? Şi îi vor asculta ceilalţi parlamentari? Nu ştiu.

Că avem maşini electrice aici, în RM, mi se pare un lucru bun. Fireşte, e o mică problemă şi cu ele, cu bateriile care ar trebui stocate undeva. Dar ele nu degajă gaze de eşapament nocive. Şi dacă tot avem acum maşini cu benzină, cu gaz şi electrice, de ce nu ar fi cumva avantajate acelea care poluează mai puţin mediul? Ar fi o încurajare pentru toţi să se gîndească la maşini electrice.

Suntem pe buza prăpastiei. Aerul, solul şi apele noastre sunt foarte poluate. Noi ce facem? Ne gîndim numai la confortul imediat?